כדורגל התקפי, רזומה עשיר: הכירו את רוני דיילה

רוני דיילה, אחד המאמנים הנורבגים הבולטים של העשור האחרון, עשוי לעמוד בפני פרק חדש ומסקרן בקריירה. לפי הדיווחים האחרונים, הוא מועמד לאמן את מכבי תל אביב ואף צפוי להגיע בקרוב לישראל כדי לקדם את המגעים. עבור דיילה, בן 50, מדובר בעוד תחנה במסע בין-לאומי עשיר, רצוף הצלחות, נפילות ואתגרים בסביבות שונות לגמרי זו מזו.

דיילה מוכר כמאמן עם תפיסת עולם ברורה: כדורגל התקפי, יוזמה, לחץ גבוה ואמונה עמוקה בתהליך. הוא אינו מהטיפוסים שמחפשים פתרונות קצרי טווח בלבד, אלא כזה שמבקש להטמיע שיטה, תרבות וזהות קבוצתית. במועדונים שבהם הצליח, הדרך הייתה ברורה לא פחות מהתוצאה.

מהדשא לקווים

קריירת המשחק של דיילה הייתה צנועה יחסית, בעיקר בליגה הנורבגית, שם בילה שנים ארוכות באוד ובהמשך בוויקינג ובסטרומסגודסט. כבר אז הוא החל לשלב בין משחק לאימון, ובשלב מוקדם יחסית עבר לעמדת המאמן. הוא מעולם לא הגיע לנבחרת הבוגרת של נורבגיה, אך דווקא הרקע הזה תרם לתדמיתו כמאמן שבנה את עצמו בעבודה קשה ולא דרך תהילה מוקדמת.

רוני דיילה (IMAGO)

הפריצה הגדולה שלו הגיעה בסטרומסגודסט. אחרי עונות של מאבקי תחתית, הקבוצה החלה לפרוח תחתיו, לשחק כדורגל התקפי ונועז, וב-2010 זכתה בגביע הנורבגי. שלוש שנים מאוחר יותר הגיע רגע השיא: אליפות היסטורית ראשונה למועדון מזה 43 שנים. דיילה זכה אז גם בתואר מאמן השנה, והפך לשם חם בזירה האירופית.

במקביל להצלחות, דיילה בלט בסקרנות המקצועית שלו. הוא ביקר במועדונים כמו ברצלונה, אייאקס, מנצ’סטר סיטי, דורטמונד וליברפול, כדי ללמוד שיטות אימון, ניהול וסגנונות משחק. הגישה הזו, של למידה מתמדת, הפכה לחלק בלתי נפרד מה-DNA שלו.

הפסגות והטלטלות באירופה ובארה"ב

המעבר הגדול הראשון מחוץ לנורבגיה היה לסלטיק. בגלאזגו הוא זכה פעמיים באליפות סקוטלנד ובגביע הליגה, והוביל קבוצה ששלטה מקומית, אך התקשתה בזירה האירופית. התקופה הזו הייתה מורכבת: לצד תארים וכדורגל התקפי לפרקים, היו גם ביקורות, הדחות מאירופה ולחץ תקשורתי כבד. בסופו של דבר הוא עזב אחרי שתי עונות, כשהוא משאיר מאחוריו מאזן תארים מרשים, אך תחושת החמצה.

רוני דיילה (IMAGO)

לאחר חזרה פחות מוצלחת לנורבגיה עם ולרנגה, הגיע אחד הפרקים הזוהרים בקריירה שלו: ניו יורק סיטי. דיילה בנה קבוצה תחרותית, וב-2021 הוביל אותה לזכייה ב-MLS, תואר האליפות של הליגה האמריקאית. זה היה רגע השיא שלו מחוץ לאירופה, והוכחה ליכולת שלו להצליח גם בסביבה שונה לחלוטין.

"אני חושב שאני מאמן מאוד התקפי, שתמיד חושב על הבקעת שערים. אני מעדיף לנצח 5:4 מאשר 0:1, אבל גם 0:1 זה בסדר. בעיניי חשוב לייצר בעיות ליריב, ליצור יתרון מספרי כבר מהנעת הכדור מאחור זה דבר משמעותי, ואז לנצל את זה, לשחק שלושה מול שניים או שניים מול אחד באגפים, להוציא כדורים לרחבה ולהכניס שחקנים לאזור המסוכן. גם כשאנחנו מאבדים את הכדור, חייבת להיות לנו מעבר מהיר טוב, לנסות לזכות בו בחזרה מיד כשיש לנו הזדמנות לעשות זאת. אנחנו רוצים להחזיק בכדור כמה שיותר, אבל גם להיות ישירים כשנוצרות הזדמנויות", כך אמר דיילה כשנשאל על סגנונו בעת הצגתו בניו יורק.

מאז, הקריירה שלו ידעה תנודות חדות. קדנציות קצרות בסטנדרד ליאז’ ובקלאב ברוז’, עם הצלחות חלקיות לצד פרידות מוקדמות, ואז הרפתקה במזרח התיכון ובחזרה ל-MLS עם אטלנטה יונייטד. שם, למרות ציפיות גבוהות וסגל יקר, העונה הסתיימה בכישלון כואב, והקבוצה רשמה את אחת העונות החלשות בתולדותיה. הפיטורים באוקטובר סימנו נקודת שפל, אך לא סיום דרך.

אוקטובר האחרון - נקודת השפל. רוני דיילה (IMAGO)

התארים וההישגים של רוני דיילה כמאמן ראשי:

גביע נורבגי (2010)

מאמן השנה בנורבגיה (2013)

אליפות נורבגיה (2013)

2 אליפויות סקוטלנד, פרמיירשיפ סקוטי (2014/15, 2015/16)

זכייה בגביע הליגה הסקוטי (2014/15)

אליפות המזרח ב-MLS ב-2021

זכייה ב-MLS ב-2021

לפני שהחל בקריירת האימון שלו, דיילה החזיק בקריירת משחק ארוכה. במשך יותר מ-20 שנים כשחקן, בעיקר בעמדת הבלם, הוא רשם 352 הופעות מקצועניות וכבש 32 שערים. את קריירת המשחק שלו סיים בספרטה בראגרוין, שם, באופן מעניין, שימש במקביל גם כמאמן הראשי. מתוך אותן 20 שנים, דיילה שיחק 12 עונות במדי אודס בולקלוב. המועדון, המוכר בשם אוד, הוא מהוותיקים בנורבגיה, מדינת הולדתו של דיילה. במדי אוד רשם 240 הופעות וכבש 22 שערים.

כעת, דיילה שוב מחפש את האתגר הבא כמאמן. הוא כבר הוזכר לאחרונה גם כמועמד לתפקידים בזירה הבין-לאומית, כולל נבחרות, אך לפי הדיווחים האחרונים, הכיוון הממשי הוא תל אביב. מכבי תל אביב מחפשת דמות עם ניסיון, כריזמה ויכולת לנהל מועדון לחוץ תארים, ודיילה בהחלט עונה על הפרופיל הזה.

אם אכן יגיע, זה יהיה מפגש מסקרן בין מאמן שמאמין בכדורגל התקפי ותהליכים ארוכי טווח, לבין מועדון שחי על ציפיות מיידיות. עבור דיילה, זו הזדמנות להמציא את עצמו מחדש, ועבור מכבי תל אביב, הימור על מאמן שעבר כמעט הכל, וזכה בתארים כמעט בכל מקום שבו קיבל זמן ואמון.