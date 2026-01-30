פליק: מרוצה מהסגל, שיניתי את דעתי לגבי דרו

ברצלונה תפגוש את אלצ’ה מחר (שבת, 22:00) במסגרת הליגה הספרדית, וזאת לאחר שהבטיחה בהצלחה מקום בשמינית גמר ליגת האלופות ונמנעה מהפלייאוף. לקראת המשחק, מאמן הקטלונים האנזי פליק התייצב לדבר במסיבת עיתונאים.

על המשחק: "הרגעים הגדולים של העונה כבר כאן, רגעים חשובים, וכל משחק מקרב אותנו עוד צעד. אנחנו חייבים להיות חדים ומרוכזים. אנחנו משחקים מול אלצ’ה, בעונה שעברה בבית הם החזיקו יותר בכדור. אדר עשה עבודה פנטסטית. הם משחקים טוב מאוד, אמיצים מאוד. יש להם סגנון משחק מושך והם מייצרים הרבה מצבים, אני אוהב לראות אותם משחקים".

על מארק ברנאל: "אני בטוח שהוא יהיה שחקן מפתח לעתיד של המועדון. הוא מתקדם יפה, ראיתם את זה מול קופנהגן, אבל מדובר בשחקן צעיר שעבר פציעה רצינית. צעד אחרי צעד, אם הוא משחק עכשיו 30 או 40 דקות זה לא משנה. הוא מרוצה מההתקדמות שלו, אבל נכון שהוא רוצה לשחק יותר, כמו כולם, וזה טבעי, אבל כך אנחנו צריכים לפעול".

מארק ברנאל (IMAGO)

על ליגת האלופות: "בסופו של דבר אנחנו בברצלונה, וזה טבעי לרצות לזכות בכל תואר. לה ליגה, גביע המלך, ליגת האלופות, זה לא פשוט. אנחנו חייבים לעבוד קשה ולעשות דברים טוב יותר מאשר בעבר. עבורי חשוב שעכשיו כל משחק הוא קריטי, כל אחד ואחד, אנחנו משחקים כל 3 או 4 ימים. אין מקום לחכות ולראות איך המשחק מתפתח, צריך להתחיל חזק מהדקה הראשונה ולא לחכות לסיום. הגישה והמנטליות שלנו טובות, וזה אחד היתרונות הגדולים שלנו. גם ליגת האלופות וגם הסיום של לה ליגה יהיו קשים לניהול וידרשו הרבה אנרגיה, אבל זה מה שצריך לעשות, וזה מה שראיתי בקבוצה הזו מאז תחילת העונה".

על דרו: "שיניתי את דעתי, אני לא רוצה להגיד יותר כלום. אני מאוד אוהב את דרו וברור שאני מאוכזב והוא יודע את זה, אבל זה כדורגל. הייתה לו עתיד גדול כאן, אבל הוא קיבל החלטה אחרת ואני חייב לכבד אותה. זה כדורגל".

דרו (האתר הרשמי של פ.ס.ז')

על הקאמבקים של הקבוצה: "ספגנו יותר מדי שערים, ולכן היינו צריכים לחזור למשחקים. המנטליות שלנו היא תמיד להאמין בעצמנו, אבל אנחנו חייבים לעשות דברים טוב יותר, במיוחד בפתיחת המשחקים. אנחנו חייבים להיות מוכנים מהרגע הראשון, וזה מה שאני רוצה לראות מהקבוצה. תמיד מעניין לצפות במשחקים של ברצלונה, אבל בסופו של דבר יש לנו פוטנציאל גדול לעבוד עליו, וזה מה שנעשה".

על שוק ההעברות: "ברור שאני מרוצה מהסגל. השחקנים הפצועים יחזרו, פדרי כבר בחצי הדרך לשיקום, גאבי מתאמן יותר מבעבר, ונראה מה יהיה. גם אנדראס כריסטנסן. יש לי קבוצה מצוינת, הרבה איכות, וגם שחקנים מקבוצת המילואים ומלה מאסיה שיש להם את האיכות לשחק משחק אחד, שניים או שלושה. אני מאוד מרוצה מהאיכות שמגיעה מלה מאסיה ומברצלונה אתלטיק".

“אני מרוצה, אבל חייבים לשחק טוב יותר”

על המשחק לפני ריאל מדריד: "תמיד עדיף כשמנצחים, אבל יש עוד דרך ארוכה עד לסיום העונה. יש להם איכות גדולה, כמו לנו, אבל יש גם את ויאריאל ואת אתלטיקו. זו תחרות פנטסטית, ואני מקווה שנסיים במקום הראשון, זה מה שאנחנו רוצים. זו המטרה שלנו, לא אכפת לי מהמשחק הבא. מה שחשוב לי הוא שנגיע למקום הראשון".

פרמין לופס והאנזי פליק (IMAGO)

על הסטטיסטיקה של ברצלונה בליגת האלופות: "כבר אמרתי את זה בעבר, אנחנו צריכים להשתפר ולעבוד על כמה דברים, אבל בסופו של דבר סיימנו את הסיבוב הראשון במקום החמישי. ואם חושבים על איך התחלנו, וזה לא היה טוב במיוחד, אחרי המשחק מול צ’לסי לא חשבו שנוכל להיות בטופ 8, והנה אנחנו במקום החמישי. וזה מה שאמרתי לשחקנים. שאני מרוצה, אבל שאנחנו חייבים לעשות דברים טוב יותר".

על הבחירות לנשיאות: "וואו. זה העתיד. נכון לעכשיו אני כאן ושמח לעבוד בשביל המועדון הזה. נראה. אני לא יכול לענות על השאלות האלה בוודאות של 100%. כמו שאמרתי קודם, מאוד חשוב שתהיה יציבות במועדון הזה, וכל מה שסביב הקבוצה מתנהל בצורה טובה מאוד. אין לנו הרבה כסף להשקיע ברכש, וכל מה שאנחנו עושים הוא טוב מאוד. אנחנו מפתחים שחקנים מלה מאסיה, האווירה בקבוצה מצוינת, האוהדים תומכים בנו, ויש חיבור חזק. הכול עניין של יציבות, ואני חושב שזה הדבר הטוב ביותר עבור המועדון הזה לעתיד".

על השאלה האם קיימת אובססיה לזכייה בליגת האלופות: "כולם רוצים לזכות בליגת האלופות כי זו תחרות אדירה. עם הפורמט החדש, המשחק האחרון היה מדהים. לראות את ההתלהבות של האוהדים היה מחזה נפלא, וזה בדיוק מה שכדורגל מייצג, להיות חלק מזה, ולראות אחת הקבוצות זוכה בגביע הזה זה משהו מדהים. זו האחריות שלנו לעבוד לשם כך, לעשות טוב יותר, להשתפר יום אחרי יום, כדי להגשים את החלום הזה של זכייה בליגת האלופות. זה חלום, לא רק עבור האוהדים אלא גם עבורנו, אבל אנחנו יודעים שזה לא קל וצריך לעבוד קשה כדי להגיע לשם".