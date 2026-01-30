גליל עליון הודיעה על החתמתו של זאהיר פורטר

רכש חדש להפועל גליל עליון. המועדון מליגת ווינר סל הודיע היום (שישי) על החתמתו של הגארד זאהיר פורטר, שמגיע מריגה. כך נכתב בהודעה הרשמית:

“מועדון הכדורסל הפועל גליל עליון שמח לבשר על החתמתו של זאהיר פורטר. הוא סקורר טבעי המשחק בעמדות הגארד, ומביא איתו קליעה מגוונת, חדירה לסל ואגרסיביות התקפית.

“יש למה לצפות”

“מדובר בשחקן המשחק בקצב גבוה, יודע לייצר נקודות ולא מפחד לקחת אחריות ברגעים החשובים. פורטר מצטרף אלינו מריגה (BCL), שם העמיד ממוצעים של 15.8 נק', 4 ריב' ו־3.2 אס' למשחק. ברוך הבא למשפחה האדומה, זאהיר. יש למה לצפות. יאללה גליל”.