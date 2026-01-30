חיפה עם דון, בית"ר בלי אצילי? ה-11 המשוערים

המחזור ה-21 בליגת העל ייצא מחר (שבת) לדרך, כאשר במוקד הפועל תל אביב מול מכבי נתניה כבר ב-15:00, הפועל באר שבע מול בני ריינה ב-17:30, בית"ר ירושלים תארח את הפועל חיפה ב-19:15 ומכבי חיפה תפגוש את עירוני טבריה ב-19:30. בנוסף, בני סכנין תפגוש ב-18:30 את הפועל ירושלים, בראשון ב-20:00 הפועל פתח תקווה נגד מ.ס אשדוד, ומכבי תל אביב תנעל את המחזור כשתתמודד בשני ב-20:00 מול קריית שמונה.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

בכר: "בנסון שחקן ברמה גבוהה"

הפועל תל אביב - מכבי נתניה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, טל ארצ'ל, זיו מורגן, שיקו, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, לויזוס לויזו, עמית למקין (שאנדרה סילבה), רוי קורין ודניאל דאפה (אנס מחאמיד).



ייעדרו: מור בוסקילה, דור בנימיני, פרננד מאיימבו, דורון ליידנר, שחר פיבן (פציעות). סתיו טוריאל בספק.

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג'אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה (באסם זערורה), מאור לוי, הריברטו טבארש, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

ייעדרו: מקסים פלקושצ'נקו, ווילסון האריס ולואי חילף (פציעות).

שיקו (חגי מיכאלי)

מכבי בני ריינה - הפועל באר שבע (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חוטבא, מור ברמי, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, עמנואל בנדה, אווסו קוואבנה, עילי אלמקייס, מוחמד שכר, איאד חלאילי ו-ויטלי דמשקאן.

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: אופיר מרציאנו (ניב אליאסי), גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, שי אליאס (חמודי כנעאן), דן ביטון, אמיר גנאח (זאהי אחמד) ואיגור זלאטנוביץ'.

ייעדרו: סמיר פרהוד, אליאל פרץ ויוני סטויאנוב (פציעה), מיגל ויטור (הרחקה).

בספק: הלדר לופס.

אופיר מרציאנו (אורן בן חקון)

בני סכנין - הפועל ירושלים (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, אחמד סלמן, מוסטפא שייח יוסף, קדג’ו אנים, אריתור מריניאן.

ייעדר: יוהאן נאזי (פצוע).

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יונתן ליש, דוד דומג'וני (נועם מלמוד), ינון אליהו (תמיר חיימוביץ׳), אווקה אשטה, ג'ון אוטומאו, נדים ורסאנה, מתן חוזז, אנדרו אידוקו (אוהד אלמגור), מרקו רקוניאץ'.

ייעדר: אופק נדיר (פצוע).

בספק: איליי מדמון, עומר אגבדיש.

אווקה אשטה (רדאד ג'בארה)

בית"ר ירושלים - הפועל חיפה (שבת, 19:15)

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קראבלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, בוריס אינו, עדי יונה, דור מיכה (ירין לוי), ג’ונבוסקו קאלו, ירדן שועה, דור חוגי.

צפוי להיעדר: עומר אצילי (פציעה).

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: יואב ג'ראפי, סאנה גומז, איוואן קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, דור מלול, לירן סרדל (סנדרו אלטונשווילי), רוי נאווי, אופק ביטון, רותם חטואל, יונתן פרבר ורג’יס אנדו.

ייעדרו: בנג’מין מנצינ'י (פצוע), נאור סבג (צהובים), ג’בון איסט (מושעה).

לא ייכלל בסגל הפועל חיפה. ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

מכבי חיפה - עירוני טבריה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, סדריק דון, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, קני סייף וגיא מלמד.

ייעדרו: דולב חזיזה, איתן אזולאי, אלעד אמיר, פדראו, ג’ורג’ה יובאנוביץ' וליאור קאסה (פציעות), פייר קורנו (מורחק), ליסב עיסאת (מוצהב).

ההרכב המשוער של עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, דוד קלטינס , אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, ניב גוטליב, דניאל גולאני, סטניסלב בילנקי (איתמר שבירו).

ייעדר: גיא חדידה (פציעה).

סדריק דון (חגי מיכאלי)

הפועל פתח תקווה - מ.ס אשדוד (ראשון, 20:00)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, בוני אמיין, רועי דוד (תומר אלטמן), ג'יימס אדניי (נדב נידם/שביט מזל), צ'אפיוקה סונגה, קליי ומרק קוסטה

ייעדרו: עידן כהן, שחר רוזן ויונתן כהן (פציעות)

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, אבישי כהן, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, חמודי עאמר, רועי גורדנה, הייפורד בוהאן, איליי טמם, נועם מוצ'ה, עילאי חג'ג' וסתיו נחמני (נהוראי דבוש).

ייעדרו: יוג'ין אנסה, טום בן זקן, אדיר לוי (פציעות), עמנואל אג'יי (מורחק).

עילאי חג'ג' (חג'אג' רחאל)

עירוני קריית שמונה - מכבי תל אביב (שני, 20:00)

ההרכב המשוער של קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי (אופיר בנבנישתי), יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, הייטור, רוי רביבו, איתמר נוי, דור פרץ, עידו שחר, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

דור פרץ (רדאד ג'בארה)

ייעדרו: איסוף סיסוקו (צהובים). בספק: מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, שגיב יחזקאל.