לוקח יותר בקלות: השינוי הגדול בגישתו של פדרי

פדרי נפצע בפראג מול סלביה ב-21 בינואר. בברצלונה הודיעו אז כי הקשר צפוי להיעדר כחודש, ולכן חזרתו, לפחות על הנייר, מתוכננת לסוף פברואר. בהקשר הזה, ההעפלה הישירה של הקבוצה לשמינית גמר ליגת האלופות הייתה בשורה חיובית כפולה עבור השחקן.

פדרי היה מגיע בקושי רב לשלב פלייאוף אפשרי באירופה, במיוחד למשחק הראשון, כך שהעובדה שהקבוצה סיימה במקום החמישי בשלב הליגה הקלה הן על המועדון והאנזי פליק והן על השחקן עצמו, שכבר יודע שלא יחמיץ אף מפגש מכריע במפעל הבכיר ביבשת. בנוסף, ההעפלה מאפשרת לו להמשיך בשיקום ללא כל לחץ.

קיבל את המצב בהבנה

מי שנמצא סביבו ביום יום במתחם האימונים מספר שהספרדי התמודד עם המכה הזו בצורה שונה לחלוטין מהפציעה הקודמת. אז הוא עבר תקופה קשה מאוד מבחינה מנטלית, בעוד שכעת הוא נראה חזק יותר בראש, רגוע, ועם שינוי גישה ברור. פדרי מבין שכשהוא יחזור, הכל עדיין יהיה פתוח, מעבר לגביע המלך, שם ברצלונה תנסה להמשיך הלאה באלבסטה, וההבנה הזו עוזרת לו להכניס את הדברים לפרופורציות.

פדרי (IMAGO)

גם תהליך ההחלמה מתקדם היטב, והשחקן שומר על מצב רוח חיובי מאוד. הוכחה טובה לכך הייתה הראיון שהעניק השבוע במתחם האימונים לגרהאם האנטר, עיתונאי בכיר המזוהה עם אופ"א, כחלק מהסדרה הדוקומנטרית שהארגון מצלם מדי עונה על ליגת האלופות. באופ"א בחרו בפדרי כאחת הדמויות הבולטות של המהדורה הנוכחית, והשיחה הייתה מקצועית לחלוטין, טקטית, ממוקדת במשחק עצמו ובמצבה של ברצלונה.

“במהלך הראיון הפגין פדרי אופטימיות הן לגבי תהליך ההחלמה שלו והן לגבי העונה שעוברת על הקבוצה, והציג דימוי רחוק מאוד מהדאגה שליוותה אותו בפציעה הקודמת. הפעם, הקשר קיבל את ההפסקה מהמשחקים בבגרות, בביטחון, ובתחושה ברורה שהוא יחזור בדיוק בזמן למה שבאמת חשוב”, ניתחו בתקשורת בברצלונה.