נציגי היציע הצפוני הגיעו לחזק את אלעד אמיר

אחרי שנפצע במשחק מול מכבי תל אביב, שנגמר בניצחון 1:4 על הצהובים בסמי עופר, מכבי חיפה הודיעה בשבוע שעבר על חומרת פציעתו של אלעד אמיר כאשר מדובר על קרע חלקי של רצועה צולבת אחורית בברך ואף שבר דחיסה. למעשה, הבלם הצעיר סיים את העונה. היום (שישי) נציגי עמותת “היציע הצפוני” הגיעו לחזק אותו.

כאמור, חברי העמותה הגיעו הבוקר לאימון מכבי חיפה, זאת במטרה לחזק את אלעד אמיר, שמשתקם מפציעה קשה שעבר והעניקו לו צמיד עליו חרוט המשפט “חוזק חזק יותר”, כשבנוסף גם רשמו בעמוד הפייסבוק: “אלעד, אתה אחד משלנו. נכנסת לנו ללב ואנחנו רוצים שתדע שכל אוהדי מכבי חיפה תמיד מאחורייך”.

כזכור, שחקן ההגנה בן ה-19 עלה מהנוער כי עבדולאי סק היה באליפות אפריקה, כאשר גם שון גולדברג היה פצוע והבלם הצטיין והראה יכולות נפלאות, אך נפצע במשחק מול מכבי תל אביב.

אלעד אמיר התחיל ב-11 של ברק בכר מול הצהובים, אך לרוע מזלו לא הצליח לסיים את ההתמודדות וגם לא את המחצית הראשונה. בדקה ה-41 הוא פינה את מקומו לשון גולדברג כשהוא ממרר בבכי.