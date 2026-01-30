6 חשודים שוחררו למעצר בית, הוארך מעצרם של 2

התפתחות בפרשת הטיות המשחקים מקריית ים, המכונה “כדור הכסף”. אחרי דיון בבית המשפט המחוזי הבוקר (שישי), שישה מהחשודים שוחררו למעצר בית, בעוד הוארך מעצרו של חשוד אחד עד יום ראשון ושל חשוד נוסף עד יום שני.

הפרשה נחשבת לאחת מפרשות השחיתות הגדולות שידע הכדורגל המקומי בשנים האחרונות. במסגרת החקירה עצרה ימ"ר חוף לא פחות מ-19 חשודים, שחקנים ובעלי תפקידים פעילים באותה קבוצה מהליגה הלאומית, מ.ס קריית ים.

כמו כן זימנה המשטרה לעדות סוכן שחקנים ששוחרר ללא כל תנאים מגבילים. לפי החשד, מדובר במעורבות רחבת היקף שכללה קניית ומכירת משחקים, קשר עם ארגון פשע, פעילות של הלבנת הון ואף חשד לחוזים כפולים. על פי החשדות, לאחר הטיית תוצאות המשחקים דאגו המעורבים גם להמר על אותם משחקים בפלטפורמות הימורים שונות, בארץ ובחו"ל.

סוגיה זו נמצאת גם היא בבדיקה, ובמסגרת החקירה עוכבו לחקירה גם גורמים מוכרים הקשורים לקבוצות נוספות. במשטרה מגדירים את ההתפתחויות כ"רעידת אדמה" של ממש בענף.

בהודעת המשטרה עם הפיכתה של הפרשה לגלויה, נמסר כי החקירה הסמויה נמשכה חודשים ארוכים, בליווי צמוד של התאחדות הכדורגל. על פי החשד, ארגון פשע היה מעורב בפעילות הניהולית והכלכלית של הקבוצה, תוך הזרמת כספים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים לצורך הטיות משחקים והימורים אסורים.