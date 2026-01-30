יום שישי, 30.01.2026 שעה 20:27
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3225-2621הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2825-2721מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2528-2120הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

6 חשודים שוחררו למעצר בית, הוארך מעצרם של 2

פרשת הטיות המשחקים מקריית ים: אחרי דיון במחוזי, 6 מהחשודים המרכזיים שוחררו למעצר בית. מעצר של חשוד אחד הוארך עד ראשון ושל חשוד נוסף עד שני

|
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

התפתחות בפרשת הטיות המשחקים מקריית ים, המכונה “כדור הכסף”. אחרי דיון בבית המשפט המחוזי הבוקר (שישי), שישה מהחשודים שוחררו למעצר בית, בעוד הוארך מעצרו של חשוד אחד עד יום ראשון ושל חשוד נוסף עד יום שני. 

הפרשה נחשבת לאחת מפרשות השחיתות הגדולות שידע הכדורגל המקומי בשנים האחרונות. במסגרת החקירה עצרה ימ"ר חוף לא פחות מ-19 חשודים, שחקנים ובעלי תפקידים פעילים באותה קבוצה מהליגה הלאומית, מ.ס קריית ים.

כמו כן זימנה המשטרה לעדות סוכן שחקנים ששוחרר ללא כל תנאים מגבילים. לפי החשד, מדובר במעורבות רחבת היקף שכללה קניית ומכירת משחקים, קשר עם ארגון פשע, פעילות של הלבנת הון ואף חשד לחוזים כפולים. על פי החשדות, לאחר הטיית תוצאות המשחקים דאגו המעורבים גם להמר על אותם משחקים בפלטפורמות הימורים שונות, בארץ ובחו"ל.

סוגיה זו נמצאת גם היא בבדיקה, ובמסגרת החקירה עוכבו לחקירה גם גורמים מוכרים הקשורים לקבוצות נוספות. במשטרה מגדירים את ההתפתחויות כ"רעידת אדמה" של ממש בענף.

בהודעת המשטרה עם הפיכתה של הפרשה לגלויה, נמסר כי החקירה הסמויה נמשכה חודשים ארוכים, בליווי צמוד של התאחדות הכדורגל. על פי החשד, ארגון פשע היה מעורב בפעילות הניהולית והכלכלית של הקבוצה, תוך הזרמת כספים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים לצורך הטיות משחקים והימורים אסורים.

