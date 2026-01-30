אצילי צפוי להיעדר, קאלו נטש את אימון בית"ר

בית”ר ירושלים ערכה הבוקר (שישי) בבית וגן את האימון המסכם לקראת המפגש מחר (19:15) באצטדיון טדי מול הפועל חיפה, כאשר במועדון ברור לכולם שרק דבר אחד בא בחשבון – חזרה למסלול הניצחונות.

למרות משחק הגביע שממתין ביום רביעי מול בני יהודה, ברק יצחקי לא מתכוון לבצע רוטציות נרחבות ומתכנן לעלות בהרכב החזק ביותר שעומד לרשותו. בבית וגן הדגישו את הגישה של המאמן ואמרו: “יצחקי רואה עכשיו אך ורק את המשחק מול הפועל חיפה, הפוקוס רק בזה”.

מי שלא צפוי לקחת חלק במשחק מחר הוא עומר אצילי, שערך אימון אישי בנפרד מהקבוצה יחד עם מאמן הכושר, מה שמחזק את ההערכה כי ייעדר מהסגל. ג’ונובוסקו קאלו נטש את האימון לאחר התרגול הטקטי בגלל כאבים בכף הרגל, אך נראה שלא מדובר במשהו חמור והוא ייבדק.

ג'ונבוסקו קאלו (רדאד ג'בארה)

ברק יצחקי מתלבט לגבי ההרכב

באימון עצמו תרגל יצחקי מערך שכלל בהגנה את גרגורי מורוזוב, בריאן קראבלי, לוקה גדראני וירדן כהן. בקישור קיבלו את הקרדיט בוריס אינו, עדי יונה ודור מיכה, בעוד שבהתקפה הציב המאמן את דור חוגי, ג’ונובוסקו קאלו וירדן שועה.

האם זה יהיה ההרכב שיפתח בטדי? אצל יצחקי הכל עדיין פתוח. במהלך האימון תורגל גם ירין לוי בהרכב, כאשר החליף את דור חוגי. בהמשך גם דור מיכה הוחלף ועדי יונה, בוריס אינו וירין לוי תורגלו בקישור, מה שמשאיר סימן שאלה לקראת שריקת הפתיחה מחר בטדי.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

בתוך כך, החלוץ חסונד גונזאלס לא ייכלל בסגל למשחק מחר מאחר שעדיין לא נרשם בהתאחדות לכדורגל. הסיבה לכך היא עיכוב בשחרור הבינלאומי של השחקן, מה שמונע את שיתופו בשלב זה.

הרכב משוער: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קראבלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, בוריס אינו, עדי יונה, דור מיכה/ירין לוי, ג’ונובוסקו קאלו, ירדן שועה ודור חוגי.