כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
351404-168018הפועל אילת
321394-162418מכבי רחובות
321392-157518עירוני נהריה
291507-165218מכבי אשדוד
291418-145218הפועל חיפה
271413-147118א.ס. רמה"ש
261435-139317מ.כ. עוטף דרום
251373-137216אליצור אשקלון
251629-157618הפועל מגדל העמק
251494-141518מכבי פ"ת
231543-145518אליצור יבנה
231522-143017מכבי קריית גת
221412-129116אליצור שומרון
211507-141118מכבי חיפה
201622-144618מ.ס צפת
201404-122616מכבי מעלה אדומים

בצפת זועמים מהעזיבה המפתיעה של אנזיקור

שחקנה הזר של צפת עזב את הקבוצה במפתיע. בצפת זועמים: "רק השבוע הוא קיבל שדרוג בשכר ובתנאים ואמר שהכל בסדר". ההערכה של הקבוצה לסיבה בפנים

|
שחקני מ.ס צפת חוגגים (לילך וייס-רוזנברג, מנהלת ליגת ווינר)
שחקני מ.ס צפת חוגגים (לילך וייס-רוזנברג, מנהלת ליגת ווינר)

במ.ס צפת זועמים על שחקנה הזר של הקבוצה, ג'וש אנזיקור, שעזב אתמול את ישראל במפתיע, מבלי להודיע דבר לקבוצה. "מאתמול בבוקר השחקן פשוט נעלם", סיפרו בקבוצה. "השאיר את מפתחות הדירה לבעל הבית ואת הרכב השכור בחנייה. בעל הדירה שלו סיפר שהוא פשוט נכנס למונית ונסע עם חפציו האישיים". 

אחרי שיצרו קשר עם סוכנו הישראלי של אנזיקור, התברר שהוא עזב את הארץ והבוקר כבר הגיעה בקשת שחרור עבורו מקבוצה מקוסובו. בצפת זועמים במיוחד, מכיוון שרק בשבוע שעבר השחקן ביקש לעזוב וקיבל אישור מהקבוצה. 

"כבר חתמנו איתו הסכם עזיבה", מספר גורם בהנהלת המועדון. "ואז הוא בעצמו חזר בו וביקש להישאר ולשפר תנאים. שדרגנו לו את השכר וחתמנו חוזה חדש. כמובן שגם הפסקנו לחפש לו מחליף ואז הוא בורח ומשאיר אותנו עם זר אחד לפני משחק עונה". 

“לא שילמו לו משכורת”

סוכנו של אנזיקור, דריל גרהאם, טוען אחרת: "האמת היא שהקבוצה לא שילמה לג'וש משכורת במשך 35 ימים. בעקבות זאת, חוזהו בקבוצה לא כובד והסתיים.  השחקן ביקש לעזוב והקבוצה חתמה איתו על הסכם סיום העסקה. לאחר מכן ניסו לפתות את ג'וש בחוזה משודרג והוא סירב לו. עכשיו, בגלל שהם מסתבכים עם מציאת המחליף, עם מכפישים את שמו של השחקן, שמעולם לא היו איתו בעיות באף מקום בו שיחק". בצפת טוענים בתוקף ששילמו לשחקן את מה שמגיע לו וכי הוא חתם על החוזה החדש.

המשחק המדובר ייערך ביום שלישי. צפת, עמוק במקום האחרון, עם שני ניצחונות בלבד מ-17 משחקים, תארח את זו שלפניה, מכבי חיפה, כאשר הפסד במשחק הזה ישים את צפת עם רגל אחת בארצית וכעת היא צריכה להגיע למשחק הזה כנראה עם זר אחד. "קשה מאוד להביא עכשיו זר לישראל, במצב הביטחוני הנוכחי וספציפית לצפת". אמרו במועדון. 

בקבוצה מעריכים שלשחקן הייתה הצעה מקבוצה אחרת, שנפלה ולכן ביקש להישאר וכעת אותה הצעה, או הצעה אחרת, חזרה לעמוד על הפרק.

