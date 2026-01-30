בצפת זועמים מהעזיבה המפתיעה של אנזיקור

במ.ס צפת זועמים על שחקנה הזר של הקבוצה, ג'וש אנזיקור, שעזב אתמול את ישראל במפתיע, מבלי להודיע דבר לקבוצה. "מאתמול בבוקר השחקן פשוט נעלם", סיפרו בקבוצה. "השאיר את מפתחות הדירה לבעל הבית ואת הרכב השכור בחנייה. בעל הדירה שלו סיפר שהוא פשוט נכנס למונית ונסע עם חפציו האישיים".

אחרי שיצרו קשר עם סוכנו הישראלי של אנזיקור, התברר שהוא עזב את הארץ והבוקר כבר הגיעה בקשת שחרור עבורו מקבוצה מקוסובו. בצפת זועמים במיוחד, מכיוון שרק בשבוע שעבר השחקן ביקש לעזוב וקיבל אישור מהקבוצה.

"כבר חתמנו איתו הסכם עזיבה", מספר גורם בהנהלת המועדון. "ואז הוא בעצמו חזר בו וביקש להישאר ולשפר תנאים. שדרגנו לו את השכר וחתמנו חוזה חדש. כמובן שגם הפסקנו לחפש לו מחליף ואז הוא בורח ומשאיר אותנו עם זר אחד לפני משחק עונה".

“לא שילמו לו משכורת”

סוכנו של אנזיקור, דריל גרהאם, טוען אחרת: "האמת היא שהקבוצה לא שילמה לג'וש משכורת במשך 35 ימים. בעקבות זאת, חוזהו בקבוצה לא כובד והסתיים. השחקן ביקש לעזוב והקבוצה חתמה איתו על הסכם סיום העסקה. לאחר מכן ניסו לפתות את ג'וש בחוזה משודרג והוא סירב לו. עכשיו, בגלל שהם מסתבכים עם מציאת המחליף, עם מכפישים את שמו של השחקן, שמעולם לא היו איתו בעיות באף מקום בו שיחק". בצפת טוענים בתוקף ששילמו לשחקן את מה שמגיע לו וכי הוא חתם על החוזה החדש.

המשחק המדובר ייערך ביום שלישי. צפת, עמוק במקום האחרון, עם שני ניצחונות בלבד מ-17 משחקים, תארח את זו שלפניה, מכבי חיפה, כאשר הפסד במשחק הזה ישים את צפת עם רגל אחת בארצית וכעת היא צריכה להגיע למשחק הזה כנראה עם זר אחד. "קשה מאוד להביא עכשיו זר לישראל, במצב הביטחוני הנוכחי וספציפית לצפת". אמרו במועדון.

בקבוצה מעריכים שלשחקן הייתה הצעה מקבוצה אחרת, שנפלה ולכן ביקש להישאר וכעת אותה הצעה, או הצעה אחרת, חזרה לעמוד על הפרק.