"יש לנו מטרה אחת ברורה - לעלות לליגת העל"

לאחר הניצחון 0:2 על הפועל חדרה, מכבי פ"ת תתארח היום אצל הפועל עכו במטרה לייצר רצף ניצחונות חדש ולהתקרב לעבר המטרה - העפלה לליגת העל מהר ככל האפשר.

הבשורה מהמשחק מגיעה דווקא מכיוון הספסל כאשר קשר הרכש, נואף בזיע, ירשום הופעת בכורה בסגל מאז הגיע מכפר קאסם. כזכור, הוא לא נכלל מול חדרה בשל העובדה ששיחק במדי קבוצתו הקודמת מול בני יהודה באותו המחזור.

המאמן נועם שוהם צפוי להמשיך ולשמור על ההרכב שניצח את החבורה של ניסו אביטן בתחילת השבוע. בן והבה, שתובע ההתאחדות לכדורגל דרש להרחיקו לחצי עונה, לא יפתח, כאשר במועדון ציינו כי הם מעריכים שגם אם יקבל הרחקה, היא תחול לעונה הבאה. בנוסך, מוחמד חטיב יפתח במקומו של פרנק ריבולייה.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

“יש לנו מטרה ברורה ואנחנו רוצים להמשיך ולנצח על מנת להתקדם לעבר מטרה הזאת-לעלות ליגה. זה משחק חוץ מול קבוצה טובה שלמדנו אותה טוב. אנחנו באים גם בתוספת כוח של שחקן חדש שנותן לנו עוד תוספת ואני סומך על השחקנים שיעשו את העבודה וניקח את שלוש הנקודות”, אמר המאמן נועם שוהם.

ההרכב המשוער: מרקו וולף, עומר שירזי, איתן טיבי, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ומוחמד חטיב.