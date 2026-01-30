טירוף בהפועל: 21 אלף הבטיחו מקום מול נתניה

אחרי הדרבי הגדול והאווירה המטורפת שנשארה בבלומפילד גם הרבה אחרי שריקת הסיום, בהפועל תל אביב מנסים להמשיך קדימה ולא להיתקע בחגיגות. האדומים יארחו מחר (שבת, 15:00) את מכבי נתניה, במטרה לרשום ניצחון שלישי ברציפות ולנסות לעבור את מכבי תל אביב בטבלה.

כמעט 21 אלף אוהדים כבר הבטיחו את המקום שלהם ביציעים, ובמועדון יודעים שההתלהבות גדולה, אבל מדגישים שהמבחן האמיתי הוא ביכולת לשמור על יציבות.

אליניב ברדה, כך אומרים שחקנים בקבוצה, שם דגש על מחויבות ועל שיפור היכולת מול יריבה שנחשבת לאחת החזקות בליגה. “מרגישים שהשחקנים ירדו לקרקע”, אמרו בחודורוב, “יש לה חבר'ה צעירים אבל גם מבינים עניין ומבינים שכדי שהניצחון בדרבי יהיה עוצמתי, נצטרך לעשות המשכיות. ברדה מכין את כולנו כמו שצריך, נצטרך לשדרג את הרמה שלנו כי מכבי נתניה קבוצה נהדרת”, סיכמו.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

השחקנים החסרים בסגל

בגזרת הסגל, הפועל תיאלץ להסתדר ללא פרננד מאיימבו, שחר פיבן ודורון ליידנר, כשגם מצבו של סתיו טוריאל עדיין לא סגור. הקשר לקח חלק חלקי באימון האחרון, וההחלטה לגביו תתקבל סמוך למשחק בתקווה שיוכל לפחות לשבת על הספסל.

חדשות טובות מגיעות מעמדת השוער. גד עמוס נרשם בהתאחדות וצפוי להיכלל לראשונה בסגל כשוער מחליף. מנגד, דור בנימיני ממשיך בתהליך השיקום מהניתוח, ושגיא פנחס סובל ממתיחה ולא עומד לרשות הצוות המקצועי.

בהגנה, טל ארצ'ל צפוי להמשיך בהרכב אחרי שקיבל מחמאות על הופעתו בדרבי, ובהתקפה נשקל שינוי כשדניאל דאפה עשוי לפתוח במקום אנס מחאמיד.

דניאל דאפה מנסה להשתלט (רדאד ג'בארה)

“עשינו מהלך גדול”: שביעות רצון מהרכש הצפוי

בהפועל לא מסתירים את שביעות הרצון מהרכש הצפוי. החלוץ הגנאי עמנואל בואטנג אמור לנחות בארץ עד יום ראשון, לעבור בדיקות רפואיות ולהצטרף לאימונים כבר בשבוע הבא. “בואטנג יהיה החלוץ הכי טוב בארץ, עשינו מהלך גדול כדי להביא אותו”, אמרו במועדון.