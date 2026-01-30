כבוד: ששון ושותפו זכו באליפות אוסטרליה

ממשיך להביא כבוד. הטניסאי הפראלימפי גיא ששון ניצח הבוקר (שישי), יחד עם שותפו, נילס ווינק, את הית' דוידסון ואנדי לפתורן בגמר הזוגות באליפות אוסטרליה הפתוחה וזכה בגראנד סלאם.

השניים ניצחו 0:2, לאחר שגברו 3:6 במערכה הראשונה ו-1:5 בשנייה והשלימו זכייה יוקרתית בטורניר. בחצי הגמר, גיא ונילס ויניק ההולנדי ניצחו את רוברט שואו הקנדי וימניטו סילבה מברזיל בתוצאה 2:6, 3:6.

ששון ישחק מחר גם בגמר הקוואד יחידים, וינסה להשלים זכייה נוספת, אחרי שניצח את אותו הית' דוידסון האוסטרלי בתוצאה 0:6, 0:6 ועלה לחצי גמר קוואד יחידים באליפות אוסטרליה הפתוחה. המאמן של גיא הוא דמיאן מרטיניק.

הצמד המוכשר השלים סרייה נהדרת בזוגות כאשר השלימו זכייה רצופה בכל ארבעת הגרנד סלאמים, לאחר שכבר ניצחו ברולאן גרוס, בווימבלדון ובאליפות ארה"ב הפתוחה.