חגיגה של המוליכה: 1:5 למכבי פ"ת על הפועל עכו

המחזור ה-21 בליגה הלאומית נפתח היום (שישי) עם מספר משחקים שנערכו במקביל. במוקד, מכבי פתח תקווה חגגה עם 1:5 על הפועל עכו. במשחקים נוספים, בני יהודה גברה 0:1 על הפועל חדרה, בעוד הפועל כפר סבא והפועל נוף הגליל סיימו ב-1:1. הפועל עפולה ניצחה 1:2 את מ.ס כפר קאסם ומכבי יפו גברה 0:1 על עירוני מודיעין.

הפועל עכו – מכבי פתח תקווה 5:1

המלאבסים אמנם נקלעו לפיגור מוקדם ממרגליו של ג’יי לבנה, אך ידעו להפוך את התוצאה, לכבוש חמישייה ולצבור שלוש נקודות שמקרבות אותם להבטחת המקום בליגת העל בסיום העונה.

כבר בדקה ה-6 לבנה העלה את המארחת ליתרון, אך שלושה שערי בין הדקות 24-34 קבעו כי חניכיו של נועם שוהם ייצאו עם הנקודות, כשמי שכבשו הם מוחמד חטיב, לירן חזן ויעקב אבבה (עצמי). במחצית השנייה אווסו קוואמה כבש בפנדל, ושער עצמי נוסף של עכו קבע את תוצאת המשחק.

מאמן המנצחת, נועם שוהם, אמר בסיום: "פתחנו את המשחק טיפה מבולבלים. היו להם שלוש קרנות ובאחת מהן ספגנו. זה לא צריך לקרות כי אנחנו מקפידים על המצבים הנייחים. אנחנו צריכים להיות יותר מרוכזים, כי יש משחקים שפתיחת משחק משבשת אותך. לשמחתי אנחנו קבוצה מאוד איכותית ומאוד טובה. מהרגע שהם נתנו את הגול השתלטנו על המשחק: עשינו כדורגל טוב, שמח ויצירתי ואני שמח שניצחנו".

נועם שוהם (חג'אג' רחאל)

"עכו העירו את הדוב? אפשר לקרוא לזה ככה. אבל הדוב צריך להתעורר כבר בדקה הראשונה ולא בדקה העשירית. יש לנו שחקנים טובים ואיכותיים שרוצים לעבוד. שחקנים רעבים נכנסו במטרה להוכיח להם שמקומם בהרכב. יש פה סגל טוב ואני שמח", הוסיף.

אי הכללתו של הבלם בן והבה בסגל: "אין לי שום עניין כרגע עם והבה. מבחינה מקצועית, יש לנו שני בלמים בסגל בנוסף לטיבי והינדי: בשבוע שעבר הוחלט שוהבה התלבש והשבוע הדר פוקס. והבה הוא חלק מהקבוצה. מה שקרה עם טבריה? יכול להיות שזה גם היה חלק מהשיקולים בסיכומו של עניין, שהראש שלו לא נקי. אבל זה לא משנה, הוא בא לכל אימון ונותן יותר מ-100%".

"אני באמת חושב שהוא שחקן מחוייב וגבר אמיתי. הוא נקלע לסיטואציה מסויימת שהייתה לנו את האפשרות להביא בלם ממש ממש איכותי של ליגת העל (איתן טיבי). נוצרה סיטואציה שהוא כביכול לא שחקן הרכב, אבל אם תראה אותו באימונים תבין שיש לו הרבה מוטיבציה ורצון".

איציק טויזר (חג'אג' רחאל)

אי שיתופו של ריבולייה: "קצת קשה לו לשחק גם בשני וגם בשישי. יש לו גוף גדול וקשה לו להתאושש אז החלטנו לתת לחטיב לשחק כי מגיע לו. פרנק שיחק את רוב הדקות השנה והחלטתי לתת לשחקנים שפחות משחקים: עידן ורד ועידן דהן וכמובן בזיע שהצטרף. יכולתי להכניס את פרנק במקום מישהו אחר, אבל החלטתי להכניס את השחקנים האחרים".

מנגד, איציק טוויזר, מאמן עכו, היה מאוכזב: "אחרי השער שכבשנו, קיבלנו שני גולים מהירים ולא אופיינים לנו בהגבהות. זה סתם הלחיץ את ההגנה להמשך הדרך. ההגנה שלנו הייתה אחת הטובות בליגה, אבל הגולים המהירים ערערו את הביטחון של השחקנים ולא הצלחנו להתרומם".

"איך אני מרים אותם? זה לא נעים אף פעם להפסיד בתוצאה כזאת. מכבי פ"ת היא קבוצה איכותית וטובה שלא סתם נמצאת במקום הראשון. הקו השני שלהם היה מצוין והם הפתיעו אותנו בהתחלה. חבל, נרים את הראש ונמשיך קדימה".

המטרות להמשך: "רצינו לחבר שני ניצחונות רצופים אחרי הניצחון על יפו. ניצחון היום היה מרים אותנו ומטיס אותנו קדימה. זה לא קרה, נצטרך לעבוד קשה ולשפר את הנתונים הללו".

דקה 6, שער! הפועל עכו עלתה ליתרון 0:1: לאחר ערבובייה ברחבה, ג’יי לבנה דחק את הכדור לרשת.

שחקני הפועל עכו חוגגים (חג'אג' רחאל)

שחקני הפועל עכו חוגגים (חג'אג' רחאל)

דקה 24, שער! מכבי פתח תקווה איזנה ל-1:1: הגבהה לרחבה פגשה את ראשו של מוחמד חטיב שכבש.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חג'אג' רחאל)

מוחמד חטיב חוגג (חג'אג' רחאל)

דקה 26, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 1:2: מהפך בזק של המלאבסים. לירן חזן נגח את המהפך מתוך הרחבה.

לירן חזן חוגג (חג'אג' רחאל)

שחקני הפועל עכו מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

דקה 34, מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 1:3: יעקב אבבה כבש לשערו הוא את השלישי של המלאבסים.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חג'אג' רחאל)

ניב יהושע (חג'אג' רחאל)

דקה 64, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 1:4: אווסו קוואמה כבש מהנקודה הלבנה את הרביעי.

דקה 70, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 1:5: שער עצמי נוסף של המארחת קבע את החמישי של המלבאסים.

הפועל חדרה – בני יהודה 1:0

האורחת רשמה ניצחון שני ברציפות שהעלה אותה ל-26 נקודות, בעוד חדרה נמצאת במגמה הפוכה עם שני הפסדים רצופים וירידה למקום האחרון בטבלה. שער עצמי של ספיר יתאח בדרה ה-72 קבע את תוצאת המשחק, והקבוצה מהשרון תצטרך לעשות חושבים על מנת לצאת מהמקום שמוריד ליגה. מנגד, בני יהודה מחברת רצף משחקים ללא הפסד ומטפסת בטבלה.

דקה 72, שער! בני יהודה עלתה ליתרון 0:1: שער עצמי של ספיר יתאח קבע יתרון עבור האורחת.

הפועל כפר סבא – הפועל נוף הגליל 1:1

מפגש הקצוות הסתיים בתיקו, שהיה צפוי נוכח לתוצאות האחרונות של שתי הקבוצות. הקבוצה מהשרון רושמת משחק רביעי ברציפות שמסתיים ללא הכרעה, בעוד עבור החבורה הצפונית מדובר במשחק שלישי ברציפות שמסתיים ככה. מתנאל טדסה שלח בעיטה אלכסונית מתוך הרחבה אל הרשת בדקה ה-7 כדי לקוע יתרון מהיר, אך רואי בוליגנים קבע שוויון בדקה ה-75 וחילק את הנקודות בכפ”ס.

דקה 7, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ליתרון 0:1: מתנאל טדסה שלח בעיטה אלכסונית נהדרת והכניע את שוער המארחת.

דקה 75, שער! הפועל כפר סבר איזנה ל-1:1: רואי בוליגנים התרומם נהדר בתוך הרחבה ונגח פנימה באלכסון.

מכבי יפו – עירוני מודיעין 0:1

ניצחון ענק ליפו בקרב התחתית. נראה היה כי המשחק הולך ל-0:0 ולחלוקת נקודות שלא מטיבה עם אף אחת מהקבוצות, אך אז הגיע סירקיס, נגח פנימה בדקה ה-95 והכריע את המשחק עם שלוש נקודות יקרות ליפו.

דקה 90+5, שער! מכבי יפו עלתה ליתרון 0:1: סירקיס עלה לנגיחה וכבש עמוק בתוך תוספת הזמן.

מ.ס כפר קאסם – הפועל עפולה 2:1

ניצחון שני ברציפות עבור החבורה מהצפון בקרב הקצוות, כאשר מנגד קבוצתו של טאלב טוואטחה רושמת הפסד שני ברציפות. אנדרה דה סילבה כבש ראשון בבעיטה חופשית במחצית הראשונה, אך אנס סרסור איזן עבור המאחרת בתחילת המחצית השנייה. כשתי דקות לאחר מכן, פיליפ אייפול החזיר את היתרון לעפולה, ששמרה עליו עד לסיום המשחק הנהדר.

דקה 24, שער! הפועל עפולה עלתה ליתרון 0:1: אנדרה דה סילבה כבש בבעיטה חופשית.

דקה 53, שער! מ.ס כפר קאסם איזנה ל-1:1: אנס סרסור כבש עבור המארחת.

דקה 55, שער! הפועל עפולה עלתה ליתרון 1:2: פיליפ אייפול החזיר את היתרון לעפולה.