ליגה אנגלית 25-26
5017-4223ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
3834-4123מנצ'סטר יונייטד4
3725-3923צ'לסי5
3632-3523ליברפול6
3432-3223פולהאם7
3332-3523ברנטפורד8
3329-3223ניוקאסל9
3326-2523אברטון10
3326-2423סנדרלנד11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2638-3123לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

פפ עם כאפייה: השארנו את הילדים בעזה לבד

מאמן מנצ'סטר סיטי המשיך להראות שחוכמתו לא גדולה מחוץ למגרש הכדורגל, כשנאם בלבוש פלסטיני מסורתי: "הם רצו שנבוא לעזור להם, אבל לא עשינו את זה"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

אחד המאמנים שהכי ידועים בחוכמתם על המגרש, הוא פפ גווארדיולה, אך למרבה הצער, מחוץ לתחום הכדורגל הוא מוכיח פעם אחר פעם באמירותיו המנותקות, כי עדיף שימשיך להישאר אובססיבי לכדורגל בלבד. הספרדי נתן דוגמה מצוינת לכך שוב אתמול (חמישי) בנאום שנתן בברצלונה במופע ההתרמה “פעלו למען פלסטין”.

המאמן הקטלוני, שכבר התבטא באופן נחרץ בנושא בעבר, עלה לבמה כשהוא עטוף בכפייה פלסטינית מסורתית והתחיל בדבריו: “השארנו אותם לבד”, אמר גווארדיולה בהתייחסות לתמונות של ילדים בעזה, שכמובן מופצות ברשתות החברתיות.

פפ המשיך: “אני תמיד חושב, מה הם בטח חושבים לעצמם”?, שאל את הקהל באולם. “השארנו אותם לבד, נטושים, אני תמיד מדמיין לעצמי שהם בטח אומרים: ‘איפה אתם? תבואו לעזור לנו’. עד עכשיו לא עשינו את זה”.

פפ גווארדיולה. לא חכם כשזה מחוץ לכדורגל (IMAGO)פפ גווארדיולה. לא חכם כשזה מחוץ לכדורגל (IMAGO)

הביקורת על המעצמות העולמיות

בהמשך, מאמן מנצ’סטר סיטי, מתח ביקורת חריפה על הממשלות והמעצמות העולמיות: “החזקים הם פחדנים, כי הם שולחים אנשים חפים מפשע להרוג אנשים חפים מפשע… בזמן שהם יושבים בבית עם חימום כשקר ומיזוג כשחם”, סיים את הנאום וירד לקול מחיאות כפיים.

