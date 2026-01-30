בגיל 17: התוכנית של לואיס אנריקה לגבי דרו

הרומן של דרו בברצלונה היה נראה מבטיח, אבל הסתיים בצורה קצרה הרבה יותר מכפי שקיוו בקטלוניה, כשהכישרון הצעיר חתם השבוע במדי פאריס סן ז’רמן תמורת 8 מיליון אירו. השחקן בן ה-18 הראה ניצוצות וקיבל את האמון מהאנזי פליק, אך ימשיך את הקריירה המקצוענית שלו בעיר האורות.

השחקן בן 17 בלבד, תוצר ממחלקת הנוער של ברצלונה, חיפש ורצה יותר דקות משחק בקבוצה הבוגרת, דבר שלא קיבל ולכן החליט לעזוב. היו לו כמה הצעות משתלמות, כן מדווחים בספרד, כאשר הוא דחה את צ’לסי, מנצ’סטר סיטי ובורוסיה דורטומנד בין היתרן, כשכולן הביעו עניין רציני, אך הוא בחר לחתום אצל אלופת אירופה, שם ללואיס אנריקה יש תוכנית ברורה עבורו.

ב’מונדו דפורטיבו’ שיתפו שמקורות במועדון סיפרו שבפאריס סן ז’רמן רואים בדרו כישרון משמעותי מאוד, מעבר להיותו רק השקעה לעתיד, כאשר המאמן הספרדי מתכוון להעניק לו תפקיד חשוב ובולט כבר בטווח הקרוב, באופן מיידי, כשאף ייתכן שהוא יערוך את הופעת הבכורה שלו כבר בשבועות הקרובים.

לואיס אנריקה (IMAGO)

כידוע, דרו לא יכול היה לשחק מול ניוקאסל לפני יומיים בליגת האלופות בעקבות כך שלא נרשם, אך כבר בעוד יומיים פ.ס.ז’ תפגוש את שטרסבורג והוא עשוי לערוך את הופעתו הראשונה במשחק הקרוב. אם לא, זה יקרה מול מארסיי ב-8/02 או מול ראן ב-15/02

התחרות על ההרכב קשה

התחרות על מקומות בקישור היא לא קלה במיוחד, אלא אפילו קשה, במיוחד כשיש שחקנים כמו ויטיניה, ז’ואאו נבש ופביאן רואיס, שהם שחקני הרכב, אך זה לא אומר כלום והדבר לא סותם את הגולל עבור הצעיר. לואיס אנריקה יבחן את יכולתו באימונים והדלת פתוחה עבורו לצבור דקות בהדרגה, כאשר בספרד מספרים שבקבוצה מצביעים על אימברהים אמבאייה בן ה-18 ווורן זאיר-אמרי בן ה-19 כדוגמאות לשחקנים צעירים שזוכים לדקות משמעותיות.