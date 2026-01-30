מכבי ת"א נפרדה משני דברים שמאוד הפריעו לה

התבוסה 3:0 לבולוניה חתמה קמפיין אירופי מאכזב ושלחה את פודקאסט מכבי ת"א לסכם את הקמפיין. האם קבוצה ישראלית בכלל יכולה להצליח באירופה במצב הנוכחי, איפה היו הטעות והאם ז’רקו לאזטיץ’ שילם במשרתו גם בגלל הדרך בה התנהל באירופה?

אבל הסיפור הגדול באמת קרה דקות לאחר שריקת הסיום לפרק הקודם שהוקלט: ז'רקו לאזטיץ' פוטר מתפקידו וכעת רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני תוהים מה צריך להיות הצעד הבא של מכבי, איך היא צריכה לנהל את האירוע שבדרך ולמה אין מאמן ישראלי על הפרק באמת?

סיכום קצר לקמפיין מאכזב וניפגש אחרי קריית שמונה, בתקווה שכבר יהיה מאמן חדש למכבי תל אביב. האזנה נעימה