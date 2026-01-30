תסכול במכבי: צריכים לדעת לקחת משחקים כאלו

“אנחנו צריכים לדעת לקחת משחקים כאלו”, אמרו אתמול (חמישי) במכבי תל אביב לאחר ההפסד לוולנסיה במסגרת המחזור ה-25 של היורוליג. עודד קטש וחניכיו נראו טוב במחצית הראשונה והצליחו גם להוביל ברבע השלישי, אך בסופו של דבר חניכיו של פדרו מרטינז השתלטו על המשחק ברבע הרביעי והנחילו לצהובים את ההפסד ה-15 במספר שלהם העונה.

תחילה, מבחינת התוצאה, מדובר בהפסד כפול לקבוצה הספרדית. כן, מכבי תל אביב ניצחה בסיבוב הקודם את קבוצתו של מרטינז, אך כעת היא בעמדת נחיתות מול הספרדים בסיטואציה של שובר שוויון ראש בראש במידה ובכלל יהיה כזה. “היינו צריכים לשחק חזק יותר פנימה”, סיפרו אצל הצהובים, שנעצרו במחצית השנייה על 33 נקודות בסך הכל.

במועדון דיברו על הריכוז לפני המשחק וציינו כי היה דווקא ריכוז, רק שכמובן בחצי השני של הרבע השלישי והרביעי ולפעמים בשניות האחרונות של כל פוזיישן קבוצתו של קטש נתפסה לא מרוכזת ונענשה. בכלל, במחצית השנייה נדמה היה שכל חוסר ריכוז כמעט ונוצל היטב על ידי המארחת.

גבריאל איפה לונדברג (Miguel Ángel Polo)

“עם איך שהמשחק התפתח היינו צריכים לקחת אותו”

“בסוף זה החלטות קטנות. היינו צריכים לקלוע טוב יותר לשלוש ולשחק טוב יותר בהגנה”, ניתחו בסביבת הקבוצה, שם הודו: “חבל שנתנו להם להיכנס לקצב שלהם משלוש. אנחנו מאוכזבים מאוד כי עם איך שהמשחק הלך היינו צריכים לקחת אותו”. ניצחון על ולנסיה על אדמת ספרד היה מקרב את הצהובים מעט יותר לעבר העשירייה הראשונה והיה הופך את הקבוצה הספרדית לשנייה בעשירייה הראשונה עליה יש לצהובים יתרון אבסולוטי.

כזכור, הצהובים ניצחו פעמיים את ז’לגיריס קובנה. במועדון ידעו כי ולנסיה קבוצת שלשות נהדרת ולאחר פתיחה לא טובה במחצית השנייה הכדורים נכנסו ובמכבי תל אביב פשוט התאכזבו מכך שלא הצליחו להגדיל את היתרון בו החזיקו. “היו לנו הרבה טעויות לא מחויבות מציאות כמו השלשה עם סיום המחצית”.

עודד קטש (IMAGO)

המילה “חבל” נאמרה הרבה, אך הראש כבר בשבוע העמוס

השורה התחתונה מבחינתם של הצהובים היא שמדובר בעוד משחק שבו הם חשים וגם צריכים לחוש אכזבה. כן, ולנסיה היא קבוצת הבית השנייה בטיבה ביורוליג. יחד עם זאת, מכבי תל אביב כבר הובילה בדו ספרתי וברור שוולנסיה היא קבוצה נהדרת, אך ריכוז טוב יותר וקבלת החלטות טובה יותר הייתה אולי שווה ניצחון 11 במספר, דבר חשוב במיוחד, בטח כאשר הצהובים רוצים להיכנס מחדש ועד הסוף למאבק על הכניסה לעשירייה הראשונה, וזו גם הסיבה שבמועדון קיימת תחושת אכזבה, ולא אחת המילה “חבל” נאמרה.

בתוך כך, הקבוצה תפגוש ביום ראשון הקרוב את עירוני קריית אתא במסגרת חצי גמר גביע המדינה ולאחר מכן תשחק בשבוע משחקים כפול נוסף ביורוליג במסגרתו ביום שלישי קטש וחניכיו יארחו את פרטיזן בלגרד ואז בשישי יתארחו אצל הכוכב האדום בלגרד.