יום שישי, 30.01.2026 שעה 07:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

מכבי תל אביב מסכמת קמפיין בלהות באירופה

הצהובים סגרו את הפרק האירופי הגרוע בתולדותיהם: "אף אחד לא מבין את הסבל שעברנו". וגם: המרוץ למאמן, החזרת של בליץ' והאם סהיטי ישחק מול ק"ש?

|
הליו וארלה מאוכזב בסיום (רויטרס)
הליו וארלה מאוכזב בסיום (רויטרס)

מכבי תל אביב נחתה הבוקר (שישי) בישראל, ובכך נחתם באופן רשמי אחד הפרקים העגומים, המתישים והמאכזבים ביותר של המועדון בזירה האירופית. המאזן הסופי מספר את כל הסיפור: שבעה הפסדים, תיקו בודד, שני שערי זכות מול 22 ספיגות, ומקום בתחתית הטבלה של הליגה האירופית. התוצאה אגב היא 32.5 נקודות דירוג לעונה הבאה במוקדמות האירופיות של מכבי ת"א, אם וכאשר יהיו לה. 

במועדון לא מנסים לייפות את המציאות המקצועית, אך מנגד, גורמים בקבוצה נשמעו טעונים מאוד הבוקר בנוגע לביקורת שהופנתה כלפיהם. "עברנו עונה אירופית מסויטת", אמרו במכבי ת"א. "שיחקנו 16 משחקים יותר מכל קבוצה אחרת בישראל, נגד היריבות הכי חזקות במפעל. אף אחד לא מעריך ולא מבין את הסבל שעברנו".

בסביבת השחקנים והצוות תיארו תנאים קיצוניים שליוו את המסעות: "לישון על מזרני יוגה בברמינגהאם שש שעות לפני המשחק מול אסטון וילה, לנסוע כל פעם מחדש לבאצ'קה טופולה, לחזור סחוטים לארץ ואחרי 48 שעות לעלות לעוד משחק ליגה זה עומס פיזי ומנטלי שאף אחד לא יבין לעולם, כי אנחנו היחידים שעברנו את זה בשנתיים האחרונות".

דור פרץ מול לואיס פרגוסון (רויטרס)דור פרץ מול לואיס פרגוסון (רויטרס)

מחכים למאמן: דן רומן יתחיל את ההכנות למשחק מול ק"ש

כעת, כשההרפתקה האירופית מאחוריהם, הפוקוס עובר באופן מוחלט למינוי מחליפו של ז'ארקו לאזטיץ'. במכבי ת"א רוצים לסגור את סוגיית המאמן בהקדם האפשרי, אך עד שזה יקרה, דן רומן הוא האיש שיוביל את המערכת.

רומן צפוי להעביר את אימון הבוקר בשבת, ולאחריו יתייצב למשחק של קבוצת הנוער. במידה ולא ימונה מאמן עד יום שני, רומן יהיה זה שינהל את המשחק הקריטי מול עירוני קריית שמונה.

דן רומן (שחר גרוס)דן רומן (שחר גרוס)

"עם כל הכבוד לאירופה, הסיפור עכשיו זה הליגה והגביע", הבהירו במועדון. "המטרה היא לנצח ברצף ולזכות בתארים. אנחנו מכבי ת"א, שאף אחד לא יטעה. מכאן, הפוקוס עובר לשחקנים. כבר אין את לאזטיץ' להאשים, ואנחנו נסתכל היטב על כולם כדי להבין מי מסוגל להיות חלק מהקבוצה הזאת בעתיד ומי לא".

בשורות מהסגל: בליץ' חוזר, סהיטי במירוץ נגד הזמן

בצד המקצועי, יש גם חדשות מעודדות לקראת שני. כריסטיאן בליץ' צפוי לשוב לסגל, וייתכן שגם שחקן הרכש החדש, אמיר סהיטי, ייכלל ב-20 למשחק. סהיטי נחת בישראל כבר אתמול בשעות אחר הצהריים. הוא אמור להשלים הבוקר את הבדיקות הרפואיות המקיפות ולחתום רשמית על החוזה.

אמיר סהיטי (IMAGO)אמיר סהיטי (IMAGO)

במועדון עושים מאמצים כבירים להשלים את הרישום בזמן כדי שיקיים את אימון הבכורה שלו כבר מחר. יחד עם זאת, המשחק האחרון מול בולוניה רק זעק את מה שכולם יודעים: למכבי ת"א חסר חלוץ מרכזי עוצמתי שיודע לנצל מצבים, סוגיה שעדיין נמצאת על שולחנו של בן מנספורד.

