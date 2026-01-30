יום שישי, 30.01.2026 שעה 10:23
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
62%2040-219424מונאקו7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
48%2150-212525אולימפיה מילאנו11
46%2002-198624וירטוס בולוניה12
46%2100-206724דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
33%2227-215224פאריס16
33%2169-207124באסקוניה17
32%2232-199825פרטיזן בלגרד18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

"מזעזע, מביך, משפיל": הפועל תל אביב שבורה

האדומים מעכלים את גודל המשבר אחרי התבוסה לבאיירן: "הכל רע", כולם יצאו אחרי 1:00 ממנורה. במועדון לא פוסלים להביא רכש, כרגע מעמד איטודיס יציב

דימיטריס איטודיס ו-וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס ו-וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב במשבר, אין מילה אחרת כדי להגדיר את המצב אליו נקלעה הקבוצה. האדומים המשיכו ביכולת הרעה מאוד שאמנם הספיקה נגד הפועל באר שבע/דימונה כדי לגרד ניצחון במנורה בהארכה, אבל לא הספיקה כדי לנצח את פרטיזן בלגרד וגם לא הספיקה כדי לתת מאבק לבאיירן מינכן אתמול (חמישי), במפגש שנגמר ב-64:79 לגרמנים.

חניכיו של דימיטריס איטודיס עוד סיפקו רבע ראשון לא רע של 26 נקודות ופתחו עם 3 מ-3 ל-3, אבל מאז הם קלעו לא פחות מ-2 מ-27 מעבר לקשת, לא עברו את רף 18 הנקודות בשלושת הרבעים האחרונים, הגיעו רק ל-64 נקודות בבית, הפסידו ומעל הכל איבדו את הפסגה. על הפסגה אולי אפילו אין מה לחשוב, כאשר המקום השביעי נמצא רק במרחק משחק אחד ממחזיקת היורוקאפ.

https://omny.fm/shows/one-podcasts-hapoel-ta/89d95a83-12b9-4445-9bf3-b3e2000b35c5

הטוויסט לא הגיע נגד באיירן ביכולת, אבל כן בגזרת הקהל, כאשר לראשונה בהיכל מנורה מבטחים נשמעו קריאות בוז צורמות לאיטודיס, ובמהלך כל המשחק האוהדים שרו שירי שחקנים באמצע משחק, דבר שכמעט לא קורה אף פעם, והם שרו אך ורק את שירי השחקנים של הישראלים, כמו בר טימור, תומר גינת, גיא פלטין וים מדר.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

בהפועל תל אביב מבינים את גודל האירוע: “מזעזע, מביך, משפיל, כל מילה תהיה צודקת. אנחנו במצב רע מאוד, וקשה לראות אופק ושלפתע זה יהפוך לכדורסל מרהיב. אפשר עד מחר לדבר על מיעוט הדקות של הישראלים, אבל כל מי שמשחק כולל הם לא מספק את הסחורה ואפילו לא קרוב לכך. אם לא ננצח את ירושלים ונודח מהגביע זה יהיה אסון”.

בשלב הזה במועדון לא שוקלים בכלל לפטר את איטודיס, אך כן יש תחושה שהוא לא חסין לחלוטין כמו לפני כמה חודשים. מה שכן, הנהלת הקבוצה לא פוסלת להביא חיזוק ולעבות את הסגל בעוד שחקן אחד, במטרה לנסות לרענן את השורות ולהביא רוח חדשה שתעזור להוציא את המועדון מהבוץ. נזכיר רק שבליגה אי אפשר לרשום עוד זרים וגם אי אפשר להביא ליורוליג שחקן מתוך הליגה, אלא רק מבחוץ, ועד ה-23 בפברואר.

את המצב בהפועל תל אביב אפשר היה להבין מהשיחות שנעשו בחדרי חדרים ביד אליהו לאחר המשחק. איטודיס דיבר עם השחקנים בחדר ההלבשה למשך כמעט שעה, כאשר לאחר מכן נעשו פגישות בין הנהלה, צוות מקצועי ושחקנים ובסופו של דבר כלל מועדון הפועל תל אביב יצא מהיכל מנורה מבטחים אחרי אחת בלילה, זאת לאחר שהמפגש הסתיים קצת לפני 23:00.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

מבחינת הלאה, לאדומים מחכה מפגש הכי קשה שיש מול הפועל ירושלים ברבע גמר גביע המדינה כבר מחר (21:30), כאשר אלייז’ה בראיינט לא צפוי להיות כשיר לשחק בו וגם ים מדר בספק גדול אחרי שפונה ל-MRI בעקבות פציעה שהרגיש נגד באיירן מינכן. הפסד ליונתן אלון וחניכיו יוביל לאיבוד תואר שני בחודשיים, אחרי ההפסד בגמר גביע הווינר, גם כן להפועל ירושלים.

וסיליה מיציץ’ שיתף אחרי ההפסד לבאיירן: “זה משחק שאנחנו חייבים ללמוד ממנו, זה חלק מעונה, אני בטוח שנגיב לזה. אנחנו צריכים להתמודד עם זה, כמו שניצחנו בעבר, צריכים לדעת לקבל את ההפסדים עם הבנה שכולנו יודעים מה הבעיה וצריך לפתור אותה. אולי קבוצות למדו אותנו, תמיד הסיבוב השני קשה יותר, אבל אין תירוצים, יש לנו תירוצים ואיכות. העונה הזו ארוכה ויש עוד המון משחקים. הפועל ירושלים? תמיד זה אותו דבר בשבילי, חוויתי משחקים כאלה המון, אני מסתכל על כל משחק באותה הדרך, עם כבוד ליריבה. הכל בגישה”.

תומר גינת שיתף גם הוא: “הרבה דברים היו חסרים כדי לנצח, לא שיחקנו נכון. משחק פחות טוב שלנו. הבקשה של הקהל לתת דקות לישראלים? זה פחות רלוונטי, אנחנו צריכים להתעסק בכדורסל, בלהיות יותר טובים, לחזור לנצח משחק. כל מה שקורה מסביב צריך לשים בצד. ירושלים? זה המקצוע שלנו, אנחנו באים לנצח נגד קבוצה טובה, אבל אני חושב שבסופו של דבר כולנו מבינים את החשיבות. זה להיות או לחדול, נבוא מוכנים כדי לנצח את המשחק”.

