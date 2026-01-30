יום שישי, 30.01.2026 שעה 10:23
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
62%2040-219424מונאקו7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
48%2150-212525אולימפיה מילאנו11
46%2002-198624וירטוס בולוניה12
46%2100-206724דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
33%2227-215224פאריס16
33%2169-207124באסקוניה17
32%2232-199825פרטיזן בלגרד18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

מדאיג: הפועל תל אביב בסכנת איבוד הפלייאוף

פודקאסט הפועל סל סיכם עוד הפסד ואת איבוד הפסגה: הקבוצה זקוקה לזעזוע, הקהל איבד סבלנות, משחק האל חזור מול י-ם וההתנהלות מחוץ לפרקט. האזינו

|
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב המשיכה אמש (חמישי) בכושרה הרע כשרשמה הפסד שני ברציפות ביורוליג, הפעם עם 79:64 לבאיירן מינכן, הפסד שהוריד את האדומים מפסגת היורוליג לראשונה מזה מספר שבועות והיה השני ברציפות שלהם במפעל היוקרתי.

https://omny.fm/shows/one-podcasts-hapoel-ta/89d95a83-12b9-4445-9bf3-b3e2000b35c5

ריף גרוס ותומר חבז סיכמו את ההפסד בפודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל: האם הקבוצה זקוקה לזעזוע, איבוד הסבלנות של הקהל, ההתפרקות במחצית השנייה ולמה האדומים צריכים לחשוש מאיבוד הפלייאוף?

עוד בפרק: משחק האל חזור מול הפועל ירושלים ואילו זרים צריכים להירשם, ההתנהלות של המועדון מחוץ לפרקט, האם דימיטריס איטודיס צריך לדאוג, ההגעה של רון חולדאי ולמה השחקנים עשויים להיקנס? האזנה נעימה

