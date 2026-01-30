יום שישי, 30.01.2026 שעה 07:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"ב"ש לוחצת אותנו פסיכולוגית לקבל את איסט"

זעם בהפועל חיפה על הדרומיים, שרוצים את החלוץ כבר בחלון הנוכחי. כץ: "לא יזמינו אותם לבית המלוכה הבריטי". סילבס טרם החליט אם ישחק נגד בית"ר

|
ג'בון איסט (עמרי שטיין)
ג'בון איסט (עמרי שטיין)

מאמן הפועל חיפה, חיים סילבס, יצטרך לקבל החלטה לא פשוטה לקראת משחקה של הקבוצה מחר (שבת, 19:15) בטדי מול בית"ר ירושלים סביב שאלת שיתופו בהרכב של ג'בון איסט, שצולם אתמול בבגדי הפועל ב"ש, שם חתם לעונה הבאה, תמונה שהצליחה להכעיס מאוד את אנשי המועדון ואוהדי הקבוצה שמבחינתם לא מוכנים לעבור לסדר יום על הזלזול וחוסר הכבוד כלפי המועדון.

גם הבעלים יואב כץ לא אהב את האקט של התמונה אבל יש לו מסקנות באשר להחלטה של ב”ש לבצע מהלך שכזה: "לא יזמינו את הפועל ב"ש לארוחת ערב בבית המלוכה הבריטי. מאוד הופתעתי מהמהלך של ב"ש. הם רוצים ללחוץ עלינו פסיכולוגית לשחרר את איסט מוקדם במקום לדבר איתנו. זה לא התנהלות נאותה. נשאיר לחיים סילבס את ההחלטה אם ג'בון יפתח או לא".

סבג ייעדר, נאווי יפתח. החלו שיחות עם פדידה

לקראת בית"ר ירושלים והבכורה המחודשת של חיים סילבס ויואב גראפי, בהפועל חיפה יאלצו להסתדר ללא נאור סבג המוצהב. גם ברונו רמירז שתוכנן לפתוח, יישב בספסל בגלל שנעדר אתמול מהאימון ללא רשות. מי שצפוי לחזור לקישור הוא רוי נאווי שישחק לצידו של הרכש החדש סנדרו אלטונשווילי.

רוי נאווי. יפתח בקישור של סילבס (חגרוי נאווי. יפתח בקישור של סילבס (חג'אג' רחאל)

במהלך השבוע הבא ינסו בקבוצה לקבל הבהרות מבית"ר ירושלים לגבי הבלם אורי דהן, האם יש אפשרות שישוחרר בחלון העברות הנוכחי. עם סער פדידה שעל מועמדותו פורסם ב-ONE החלו שיחות ראשונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */