"ב"ש לוחצת אותנו פסיכולוגית לקבל את איסט"

מאמן הפועל חיפה, חיים סילבס, יצטרך לקבל החלטה לא פשוטה לקראת משחקה של הקבוצה מחר (שבת, 19:15) בטדי מול בית"ר ירושלים סביב שאלת שיתופו בהרכב של ג'בון איסט, שצולם אתמול בבגדי הפועל ב"ש, שם חתם לעונה הבאה, תמונה שהצליחה להכעיס מאוד את אנשי המועדון ואוהדי הקבוצה שמבחינתם לא מוכנים לעבור לסדר יום על הזלזול וחוסר הכבוד כלפי המועדון.

גם הבעלים יואב כץ לא אהב את האקט של התמונה אבל יש לו מסקנות באשר להחלטה של ב”ש לבצע מהלך שכזה: "לא יזמינו את הפועל ב"ש לארוחת ערב בבית המלוכה הבריטי. מאוד הופתעתי מהמהלך של ב"ש. הם רוצים ללחוץ עלינו פסיכולוגית לשחרר את איסט מוקדם במקום לדבר איתנו. זה לא התנהלות נאותה. נשאיר לחיים סילבס את ההחלטה אם ג'בון יפתח או לא".

סבג ייעדר, נאווי יפתח. החלו שיחות עם פדידה

לקראת בית"ר ירושלים והבכורה המחודשת של חיים סילבס ויואב גראפי, בהפועל חיפה יאלצו להסתדר ללא נאור סבג המוצהב. גם ברונו רמירז שתוכנן לפתוח, יישב בספסל בגלל שנעדר אתמול מהאימון ללא רשות. מי שצפוי לחזור לקישור הוא רוי נאווי שישחק לצידו של הרכש החדש סנדרו אלטונשווילי.

רוי נאווי. יפתח בקישור של סילבס (חג'אג' רחאל)

במהלך השבוע הבא ינסו בקבוצה לקבל הבהרות מבית"ר ירושלים לגבי הבלם אורי דהן, האם יש אפשרות שישוחרר בחלון העברות הנוכחי. עם סער פדידה שעל מועמדותו פורסם ב-ONE החלו שיחות ראשונות.