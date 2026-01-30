יום שישי, 30.01.2026 שעה 07:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

בנסון ישחק בגביע, מי יפתח כחלוץ מול טבריה?

הרכש החדש צפוי לערוך הופעת בכורה מול כפר קאסם, כשברק בכר מתלבט בין סטיוארט למלמד מחר. פדראו או יובאנוביץ' צפויים לעזוב במידה ויגיע זר נוסף

|
ברק בכר (חגי מיכאלי)
ברק בכר (חגי מיכאלי)

אחרי שהשלימה את שתי העברות הבולטות בחלון העברות של ינואר, בדמות סדריק דון ומנואל בנסון, במכבי חיפה יכולים לסכם חלון חיובי ולחשוב על חיזוק נוסף, כשאופציית ברוניניו עדיין על השולחן. על מנת לרוץ עם הסגל הקיים ולהשיג את המטרות שהקבוצה הציבה לעצמה - זכייה בגביע או לחלופין מקום לאירופה דרך הליגה, חיפה השקיעה לא פחות מ 2.5 מיליון אירו, ובמקביל השאילה את גוני נאור ומתיאס נהואל.

עדיין יש שאלה לגבי עתידם של פדראו וג'ורג'ה יובאנוביץ', כשאחד מהם יעזוב במידה ויוחלט להביא זר נוסף. בזמן שסדריק תורגל השבוע בהרכב לקראת המשחק מחר (שבת, 19:30) מול טבריה בתפקיד הכנף, הרכש השני, בנסון, יערוך היום את אימון הבכורה שלו, ולמעשה ישחק רק במשחק הגביע ביום שלישי מול מועדון ספורט כפר קאסם בסמי עופר.

במכבי חיפה מקווים מאד שבנסון יהיה האקס פקטור של הקבוצה, למרות שמיעט לשחק בשנתיים וחצי האחרונות במסגרת הליגה וסחב פציעה מטרידה בגיד האכילס. לקראת המשחק מחר מול טבריה, בכרמל רוצים לחזור למסלול הניצחונות, ומעבר להחלטה לפתוח עם סדריק בהרכב ולהחזיר את עבדולאי סק למרכז ההגנה במקומו של ליסב עיסאת, גם ינון פיינגזיכט יעלה במקומו של קורנו המורחק.

סדריק דון. צפוי לפתוח בהרכב (חגי מיכאלי)סדריק דון. צפוי לפתוח בהרכב (חגי מיכאלי)

דולב חזיזה ואיתן אזולאי ייעדרו

לבכר יש התלבטות בין טריבאנטה סטיוארט לגיא מלמד, וכל זה במחשבה לבצע רוטציה בשני המשחקים הקרובים, בליגה ובגביע. מקומו של מיכאל אוחנה בקישור מובטח, כשרשימת החוסרים כוללת גם את דולב חזיזה שלא התאושש מהפציעה האחרונה, וגם את איתן אזולאי שחזר כבר להתאמן, אבל שוב חש מתיחה בשריר הירך האחורי וייאלץ להיעדר בחודש הקרוב.

למשחק היום של קבוצת הנוער הוזמנו מי שהוקפצו לבוגרת, דניאל דרזי, הבלם נועם שטייפמן וניב גבאי, שישחקו בחלק מהמשחק כדי להיות מוכנים למצב שיוזמנו גם למשחק של הבוגרים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */