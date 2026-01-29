יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:53
כדורגל ישראלי

בפנקסים שלה: ברייטון עוקבת אחרי ענאן חלאילי

הקיצוני הישראלי ברשימות של השחפים עוד מהמונדיאליטו, כאשר גורמים באנגליה רואים אותו כמתאים לפרמייר ליג. וגם: היתרון שקשור לבעלות סן ז'ילואז

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

אוניון סן ז’ילואז אומנם לא הצליחה להשיג את הכרטיס לשלב הבא בליגת האלופות, אך היא כן סיימה אתמול (רביעי) בטעם מתוק את שלב הליגה עם 0:1 ביתי על אטאלנטה האיטלקית, כאשר כובש השער שהעניק לבלגים את הניצחון היה ענאן חלאילי.

הקיצוני הישראלי נמצא במעקב של ברייטון האנגלית, כאשר ידוע שהוא בפנקסים של השחפים עוד מאז המונדיאליטו ב-2023, שם אקס מכבי חיפה כיכב עם רגעי שיא כולל שערים נגד אוזבקיסטן בתוספת הזמן וגם נגד ברזיל בחצי הגמר.

סן ז’ילואז היא תחת בעלות (במיעוט מניות) של איש העסקים הבריטי-יהודי, טוני בלום, שהוא היו”ר וגם מחזיק ב-75 אחוזים מהבעלות בברייטון. משום ששתי הקבוצות נמצאות תחת אותו בעל בית, יהיה יותר קל לחלאילי לעשות את המעבר מבלגיה לאנגליה.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

בימים אלה, לאור ההצלחה של חלאילי גם בליגה הבלגית וגם בצ’מפיונס, שאיתה באה גם החשיפה וכן לאור העובדה שיש כאמור שיתוף פעולה מבחינת הבעלות בין המועדונים, קל יותר לברייטון לעקוב אחרי שחקן נבחרת ישראל.

בנוסף, גורמים באנגליה רואים בחלאילי כשחקן שמתאים לרמה הגבוה של הפרמייר ליג, לאור ההתקדמות שלו בעונה הנוכחית בזירה האירופית, עונתו הראשונה בקריירה בשלב הליגה של המפעל הבכיר ביבשת. עם זאת ובכל מקרה, המעבר של חלאילי ליעד הבא שלו לא יקרה בחלון הנוכחי, אלא רק בקיץ, כאשר המטרה מבחינת ענאן למרות המעקב של ברייטון היא להגיע לקבוצה גדולה יותר.

ענאן חלאילי מאושר (IMAGO)ענאן חלאילי מאושר (IMAGO)

המספרים של חלאילי והרכב המצטיינים של ESPN

העונה בליגה הבלגית, חלאילי עם שני שערים ב-21 הופעות. בליגת האלופות, הוא הציג מספרים אפילו טובים יותר עם שלושה שערים בשמונה משחקים – כאשר חוץ מהגול נגד אטאלנטה, הוסיף צמד מול מארסיי.

בנוסף, ברשת ESPN פרסמו את 11 המצטיינים של שלב הליגה בצ’מפיונס, בעוד חלאילי נמצא שם בין כוכבים גדולים כמו קיליאן אמבפה ולאמין ימאל: “נכון, הוא קשר כמו גם מגן ימני, אבל הוא ביצע את מספר ההתערבויות ההגנתיות השני בגודלו בתחרות (133). הוא היה גם הראשון בקבוצתו בשערים (שלושה), מצבים שנוצרו (12) וניצחונות בדו-קרב על הדשא (44) ושני בהובלות כדור מקדמות (39) ונגיעות בכדור (415). הוא עשה הכל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */