יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:54
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
62%2040-219424מונאקו7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
48%2148-212325אולימפיה מילאנו11
46%2002-198624וירטוס בולוניה12
46%2100-206724דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
33%2227-215224פאריס16
33%2169-207124באסקוניה17
32%2230-199625פרטיזן בלגרד18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

בכושר שיא: פנר הביסה את אנדולו ועלתה לפסגה

אלופת היורוליג שייטה עם 62:79 קליל ונשארה חזק בצמרת הגבוהה של המפעל הבכיר של אירופה. אולימפיאקוס פירקה את בארסה ושלחה את הפועל למקום ה-3

|
ווייד בולדווין (IMAGO)
ווייד בולדווין (IMAGO)

מלבד המשחקים של שתי התל אביביות, המחזור ה-25 ביורוליג המשיך הערב (חמישי) עם שלושה משחקים נוספים.

פנרבחצ’ה – אנדולו אפס 62:79

אלופת אירופה של שאראס השיגה ניצחון קליל בדרבי הטורקי מול יריבתה הגדולה שנמצאת בעונת התרסקות וחזק בחלק התחתון של המפעל. הפרס? מקום ראשון ביורוליג אחרי הפסדה של הפועל ת”א לבאיירן מינכן בהמשך הערב. פנר מצדה חגגה ניצחון שביעית ברציפות בכל המסגרות ולזכותה מאזן של 17 ניצחונות מול שבעה הפסדים. טיילן הורטון טאקר הצטיין אצל המנצחת עם 22 נקודות, ננדו דה קולו הבלתי נגמר הוסיף 12 משלו וסייבן לי, אקס מכבי, היה נקודת האור אצל המפסידים עם 19 נקודות.

אולימפיאקוס – ברצלונה 75:87

כמו הטורקים, גם האדומים מפיראוס מציגים יכולת מצוינת לאחרונה והשיגו ניצחון מספר 8 בכל המסגרות. הודות ל-75:87 המרשים מול הקהל הביתי, המארחת טיפסה למקום השני עם 16 ניצחונות מול 8 הפסדים וגם היא חלפה על פני האדומים מת”א, שיצאו כמפסידים הגדולים של המחזור בצמרת היורוליג. סשה וזנקוב הצטיין אצל המנצחים עם 20 נקודות ו-11 כדורים חוזרים, טיילור דורסי, אקס מכבי ת”א, קלע 17 נקודות מול הקטלונים שספגו את הפסדם ה-9 העונה ביורוליג.

אולימפיה מילאנו – פרטיזן בלגרד 79:85

אחרי שלושה הפסדי יורוליג רצופים האיטלקים חזרו לחייך סוף סוף והשיגו את הניצחון ה-12 שלהם העונה, כשהם עדיין חזק במאבק על הפלייאין. מהעבר השני, עונת הבלהות של הסרבים לא קיבלה תפנית עם הניצחון על הפועל ת”א, והם כבר עם הפסד מספר 17 מתחילת העונה, עמוק עמוק בחלק התחתון של המפעל. זאק ליידי הצטיין עם 20 נקודות, 17 נקודות של סטרלינג בראון לא עזרו לאורחים.

