בכושר שיא: פנר הביסה את אנדולו ועלתה לפסגה

מלבד המשחקים של שתי התל אביביות, המחזור ה-25 ביורוליג המשיך הערב (חמישי) עם שלושה משחקים נוספים.

פנרבחצ’ה – אנדולו אפס 62:79

אלופת אירופה של שאראס השיגה ניצחון קליל בדרבי הטורקי מול יריבתה הגדולה שנמצאת בעונת התרסקות וחזק בחלק התחתון של המפעל. הפרס? מקום ראשון ביורוליג אחרי הפסדה של הפועל ת”א לבאיירן מינכן בהמשך הערב. פנר מצדה חגגה ניצחון שביעית ברציפות בכל המסגרות ולזכותה מאזן של 17 ניצחונות מול שבעה הפסדים. טיילן הורטון טאקר הצטיין אצל המנצחת עם 22 נקודות, ננדו דה קולו הבלתי נגמר הוסיף 12 משלו וסייבן לי, אקס מכבי, היה נקודת האור אצל המפסידים עם 19 נקודות.

אולימפיאקוס – ברצלונה 75:87

כמו הטורקים, גם האדומים מפיראוס מציגים יכולת מצוינת לאחרונה והשיגו ניצחון מספר 8 בכל המסגרות. הודות ל-75:87 המרשים מול הקהל הביתי, המארחת טיפסה למקום השני עם 16 ניצחונות מול 8 הפסדים וגם היא חלפה על פני האדומים מת”א, שיצאו כמפסידים הגדולים של המחזור בצמרת היורוליג. סשה וזנקוב הצטיין אצל המנצחים עם 20 נקודות ו-11 כדורים חוזרים, טיילור דורסי, אקס מכבי ת”א, קלע 17 נקודות מול הקטלונים שספגו את הפסדם ה-9 העונה ביורוליג.

אולימפיה מילאנו – פרטיזן בלגרד 79:85

אחרי שלושה הפסדי יורוליג רצופים האיטלקים חזרו לחייך סוף סוף והשיגו את הניצחון ה-12 שלהם העונה, כשהם עדיין חזק במאבק על הפלייאין. מהעבר השני, עונת הבלהות של הסרבים לא קיבלה תפנית עם הניצחון על הפועל ת”א, והם כבר עם הפסד מספר 17 מתחילת העונה, עמוק עמוק בחלק התחתון של המפעל. זאק ליידי הצטיין עם 20 נקודות, 17 נקודות של סטרלינג בראון לא עזרו לאורחים.