בן הרוש ואנדרדה בהרכב מכבי תל אביב לבולוניה

המגן יעלה לצד הייטור, שלמה, בן חמו ורביבו בקו ההגנה של דן רומן ב-22:00. גם הקשר יתחיל ב-11 של המאמן הזמני. סיסוקו, מדמון ולדרמן פותחים גם כן

נועם בן הרוש (רדאד ג'בארה)
לא לעונה כזאת מכבי תל אביב פיללה. אחרי מספר גבוה של תבוסות ליריבות ישירות שהרחיקו ממנה את חלום האליפות, כשהשיא הגיע כשהפסידה דרבי אחרי 12 שנה, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ פוטר והחבורה הטרייה של דן רומן מארחת הערב (חמישי, 22:00) את בולוניה, למשחק די חסר חשיבות מבחינתה בליגה האירופית.

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה, נועם בן הרוש, הייטור, רז שלמה, איתי בן חמו, רוי רביבו, דור פרץ, בן לדרמן, איסוף סיסוקו, קרווין אנדרדה ואלעד מדמון.

הרכב בולוניה: לוקאש סקורופסקי, נאדיר זורטאה, מרטין ויטיק, ניקולו קסאלה, חואן מירנדה, רמו פרוילר, ניקולה מורו ריקרדו אורסוליני, לואיס פרוגסון, ג’ונתן רואו וסנטיאגו קסטרו.

כאמור, הצהובים נמצאים בעיצומו של משבר רציני. כדור השלג הלך והתגלגל, עד שבאמת הגיע הרגע בו מיץ’ גולדהאר כבר לא היה יכול להתעלם ממה שקורה, כשהם הפסידו להפועל תל אביב 2:1 משני השערים שנכבשו במהלך זמן הפציעות.

בזירה האירופית המצב לא טוב יותר עבור מכבי ת”א, כשהיא השיגה נקודה אחת בלבד בשבעה מחזורים וכבר הודחה למעשה מהליגה האירופית. המוטיבציה העיקרית של הקבוצה תהיה לנסות להשיג ניצחון ראשון העונה במפעל, ואולי לתת רגע מסוים של גאווה לאוהדים, שידעו לא מעט סבל בחודשים האחרונים.

מן העבר השני, המצב של הקבוצה האיטלקית הוא משמעותית טוב יותר, כשהיא במקום ה-15 ערב המחזור וכבר הבטיחה את ההעפלה לשלב 32 האחרונות. כדי להיכנס ל-8 הראשונות היא תצטרך נס, אבל ברור לגמרי שהיא מגיעה על מנת לעשות את העבודה ולחזור הביתה עם שלוש נקודות.

