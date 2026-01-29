יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:53
כדורגל ישראלי

מכסת הזרים תושלם: בואטנג סיכם בהפועל ת"א

החלוץ והאדומים הגיעו לסיכום, במועדון מתל אביב מחפשים לו טיסה לישראל במהלך סוף השבוע הקרוב. הגנאי יגיע בהעברה חופשית ויהיה הזר השמיני של ברדה

|
עמנואל בואטנג (IMAGO)
עמנואל בואטנג (IMAGO)

אחרי שהיום (חמישי) במסיבת העיתונאים אליניב ברדה אישר כי הפועל תל אביב הגישה הצעה על עמנואל בואטנג, החלוץ סיכם בקבוצה האדומה. במועדון מחפשים לו טיסה לישראל במהלך סוף השבוע הקרוב. בואטנג ישלים את מכסת 8 הזרים.

השחקן הגנאי שעתיד לחבור לאדומים התיר את החוזה אחרי שלא קיבל שכר מספר חודשים, ויגיע להפועל ת”א בהעברה חופשית.

בואטנג גדל באקרה ועבר בגיל 17 לפורטוגל, שם הצטרף למחלקת הנוער של ריו אבה. בינואר האחרון הגיע לגזיאנטפ מהליגה הטורקית, ובעונה שעברה כבש ארבעה שערים והוסיף שני בישולים ב-16 משחקי ליגה. העונה רשם שער אחד ב-11 הופעות.

הפועל ת”א מגיעה למחזור הקרוב מול מכבי נתניה עם הרבה רוח גבית לאחר הניצחון הגדול והדרמטי בדרבי, עם 1:2 ענק בתוספת הזמן על מכבי תל אביב, תוצאה ששברה בצורת של 12 שנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */