מכסת הזרים תושלם: בואטנג סיכם בהפועל ת"א

אחרי שהיום (חמישי) במסיבת העיתונאים אליניב ברדה אישר כי הפועל תל אביב הגישה הצעה על עמנואל בואטנג, החלוץ סיכם בקבוצה האדומה. במועדון מחפשים לו טיסה לישראל במהלך סוף השבוע הקרוב. בואטנג ישלים את מכסת 8 הזרים.

השחקן הגנאי שעתיד לחבור לאדומים התיר את החוזה אחרי שלא קיבל שכר מספר חודשים, ויגיע להפועל ת”א בהעברה חופשית.

בואטנג גדל באקרה ועבר בגיל 17 לפורטוגל, שם הצטרף למחלקת הנוער של ריו אבה. בינואר האחרון הגיע לגזיאנטפ מהליגה הטורקית, ובעונה שעברה כבש ארבעה שערים והוסיף שני בישולים ב-16 משחקי ליגה. העונה רשם שער אחד ב-11 הופעות.

הפועל ת”א מגיעה למחזור הקרוב מול מכבי נתניה עם הרבה רוח גבית לאחר הניצחון הגדול והדרמטי בדרבי, עם 1:2 ענק בתוספת הזמן על מכבי תל אביב, תוצאה ששברה בצורת של 12 שנה.