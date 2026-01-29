יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:54
כדורגל עולמי  >> ליגה קפריסאית
ליגה קפריסאית 25-26
4513-4719אומוניה ניקוסיה1
4017-3519א.א.ק. לרנקה2
3717-3819אריס לימסול3
3716-3418פאפוס4
3618-2619אפולון לימסול5
3315-3418אפואל ניקוסיה6
2726-2319א.א.ל לימסול7
2322-1719אולימפיאקוס ניקוסיה8
2126-1619אומוניה אראדיפו9
2029-1519אנורתוזיס10
1934-1619אקריטס11
1725-1419קרסאבה איפסונה12
1435-1719אתניקוס אכנאס13
144-519פראלימני14

יהב גורפינקל חתם רשמית בא.א.ק לרנקה

המגן השמאלי בן ה-27 ששיחק בצ'נגדו בליגה הסינית חזר לאירופה והצטרף לקבוצה הקפריסאית, שנמצאת במקום השני ומתחרה בשמינית הגמר של הקונפרנס ליג

|
יהב גורפינקל במעמד החתימה עם אדם קידן, גלעד קצב וצ'אבי רוקה (פרטי)
יהב גורפינקל במעמד החתימה עם אדם קידן, גלעד קצב וצ'אבי רוקה (פרטי)

יעד חדש בקריירה ליהב גורפינקל. המגן השמאלי בן ה-27, ששיחק בשנתיים האחרונות בצ’נגדו מהליגה הסינית הבכירה ואף לקח חלק משמעותי במאבק האליפות של קבוצתו בעונה האחרונה, חתם היום (חמישי) בא.א.ק לרנקה הקפריסאית.

לאחר שהושלמו הפרטים האחרונים, הצדדים חתמו על החוזה, בנוכחות נציגי השחקן אדם קידן וגלעד קצב, כמו גם דויד סולארי, שחקן העבר של עירוני קריית שמונה ומ.ס אשדוד, לו היה חלק בהגעתו לקפריסין.

א.א.ק לרנקה נמצאת כרגע במקום השני בטבלת הליגה הקפריסאית, כשהיא רחוקה חמש נקודות מאומוניה ניקוסיה שממוקמת בפסגה וגם הפסידה לה לפני כשבועיים בגביע הקפריסאי. בקונפרנס ליג, הקבוצה העפילה ישירות לשלב שמינית הגמר אחרי שהצליחה לסיים בין שמונה הראשונות במפעל.

יהב גורפינקל במעמד החתימה יחד עם אדם קידן, גלעד קצב ודויד סולארי (פרטי)יהב גורפינקל במעמד החתימה יחד עם אדם קידן, גלעד קצב ודויד סולארי (פרטי)

קבוצה שלישית בחו”ל

המגן גדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה אך רשם שלוש הופעות בלבד במדי הקבוצה הבוגרת. בהמשך, גורפינקל יצא למספר עונות השאלה למועדונים כמו נצרת עילית, הפועל חדרה והפועל חיפה, עד שלבסוף עבר לנורשפין השוודית.

ב-2022 חתם במדי הפועל ת”א במדיה שיחקת במשך שנתיים, כשב-2024 עבר לשורותיה של צ’נגדו מהליגה הסינית, כשגם אצלה שיחק שתי עונות. העונה האחרונה הייתה הטובה ביותר ברמה האישית, כשהצליח להיות חלק משמעותי במאבק האליפות של קבוצתו, במה שהסתיים לבסוף במקום השלישי, שש נקודות מהפסגה.

