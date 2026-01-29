יהב גורפינקל חתם רשמית בא.א.ק לרנקה

יעד חדש בקריירה ליהב גורפינקל. המגן השמאלי בן ה-27, ששיחק בשנתיים האחרונות בצ’נגדו מהליגה הסינית הבכירה ואף לקח חלק משמעותי במאבק האליפות של קבוצתו בעונה האחרונה, חתם היום (חמישי) בא.א.ק לרנקה הקפריסאית.

לאחר שהושלמו הפרטים האחרונים, הצדדים חתמו על החוזה, בנוכחות נציגי השחקן אדם קידן וגלעד קצב, כמו גם דויד סולארי, שחקן העבר של עירוני קריית שמונה ומ.ס אשדוד, לו היה חלק בהגעתו לקפריסין.

א.א.ק לרנקה נמצאת כרגע במקום השני בטבלת הליגה הקפריסאית, כשהיא רחוקה חמש נקודות מאומוניה ניקוסיה שממוקמת בפסגה וגם הפסידה לה לפני כשבועיים בגביע הקפריסאי. בקונפרנס ליג, הקבוצה העפילה ישירות לשלב שמינית הגמר אחרי שהצליחה לסיים בין שמונה הראשונות במפעל.

יהב גורפינקל במעמד החתימה יחד עם אדם קידן, גלעד קצב ודויד סולארי (פרטי)

קבוצה שלישית בחו”ל

המגן גדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה אך רשם שלוש הופעות בלבד במדי הקבוצה הבוגרת. בהמשך, גורפינקל יצא למספר עונות השאלה למועדונים כמו נצרת עילית, הפועל חדרה והפועל חיפה, עד שלבסוף עבר לנורשפין השוודית.

ב-2022 חתם במדי הפועל ת”א במדיה שיחקת במשך שנתיים, כשב-2024 עבר לשורותיה של צ’נגדו מהליגה הסינית, כשגם אצלה שיחק שתי עונות. העונה האחרונה הייתה הטובה ביותר ברמה האישית, כשהצליח להיות חלק משמעותי במאבק האליפות של קבוצתו, במה שהסתיים לבסוף במקום השלישי, שש נקודות מהפסגה.