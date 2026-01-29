כך קבוצה באלופות תוכל "לשדוד" יתרון ביתיות

ארסנל ובאיירן מינכן יודעות שלא ייפגשו זו מול זו עד לגמר אפשרי של הטורניר. אותו הדבר תקף גם לברצלונה, שסיימה במקום החמישי ולא תוכל לפגוש את צ’לסי. מצב דומה קיים גם אצל ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד, שלמרות שנפלו לשלב הפלייאוף, כבר יודעות שאינטר ויובנטוס למשל יוכלו לפגוש אותן רק בגמר, בהתאמה.

המיקום בשלב הליגה משמעותי יותר מאשר בעונה הקודמת. אופ"א שינתה את קביעת יתרון הביתיות כך שהקבוצה שמסיימת במקום גבוה יותר בשלב הליגה תמיד נהנית ממנו. כך נמנעים מצבים כמו בעונה שעברה, אז ארסנל נאלצה לארח את המשחק הראשון ברבע הגמר מול ריאל מדריד, למרות שסיימה שלישית בבית וריאל סיימה רק במקום ה-11. השינוי מעניק משקל גדול בהרבה למיקום שהושג בשלב הליגה.

לפיכך, השינוי המרכזי הוא שהמדורגות ראשונה ושנייה בשלב הליגה, ארסנל ובאיירן, ישחקו את כל משחקי שלבי הנוקאאוט שלהן כאשר הגומלין מתקיים בבית. הקבוצות שסיימו במקומות השלישי והרביעי ייהנו מאותו יתרון בשמינית וברבע הגמר. כך מבוטל הגורם האקראי של ההגרלה, שבעבר קבע מי תארח את המשחק המכריע.

טימבר נוגח (רויטרס)

כך אפשר לגנוב יתרון ביתיות

פרט חשוב הוא שיתרון הביתיות הזה יכול להיגנב. אם קבוצה שסיימה נמוך יותר בשלב הבתים מדיחה יריבה שמדורגת מעליה בשלב הנוקאאוט וממשיכה הלאה, היא מקבלת את הדירוג של היריבה לשלב הבא. דוגמה מעשית: הקבוצה המדורגת שנייה פוגשת את המדורגת 16 בשמינית הגמר, ואם המדורגת 16 מעפילה, היא יורשת את הדירוג השני וזוכה מעתה ביתרון של מדורגת 2 לכל המשך שלבי הנוקאאוט, כלומר משחקי גומלין בבית.

בהגרלה שתיערך מחר, השלב הראשון הוא לקבוע באיזה צד של ההגרלה כל קבוצה תשובץ. ההגרלה מתחילה במדורגת 24 ומסתיימת במדורגת 17, כלומר הקבוצות שאינן מדורגות. עם שליפתן הן ישובצו לאחד המסלולים, כסף או כחול. לאחר מכן התהליך חוזר על עצמו עבור הקבוצות המדורגות בפלייאוף, ממקום 16 ועד מקום 9.

האוסן ובלינגהאם מתווכחים (IMAGO)

בהגרלה הזו קבוצות מאותה מדינה יכולות להיפגש זו מול זו. לכן ייתכן מפגש בין באייר לברקוזן לדורטמונד, או בין פאריס סן ז’רמן למונאקו. כמו כן, גם שתי קבוצות שכבר נפגשו בשלב הליגה יכולות להיפגש שוב במסגרת משחקי הפלייאוף.

משחקי הסיבוב הראשון של שלב הפלייאוף ייערכו ב-10 וב-11 בפברואר, והגומלין ב-17 וב-18 בפברואר. הגרלת שמינית הגמר תתקיים ב-20 בפברואר. משחקי שמינית הגמר ייערכו ב-3 וב-4 במרץ, והגומלין ב-10 וב-11 במרץ. רבעי הגמר ישוחקו באפריל, עם משחקים ראשונים ב-7 וב-8 באפריל וגומלין שבוע לאחר מכן, ב-14 וב-15 באפריל. חצאי הגמר יתקיימו ב-28 וב-29 באפריל, והגומלין ב-5 וב-6 במאי. הגמר ייערך ב-30 במאי באצטדיון פושקאש ארנה בבודפשט, הונגריה.