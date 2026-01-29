יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:25
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%4955-527145דטרויט פיסטונס
64%5141-550347בוסטון סלטיקס
62%5191-538947ניו יורק ניקס
58%5647-569150טורונטו ראפטורס
57%5700-580549קליבלנד קאבלירס
53%5411-542947פילדלפיה 76'
52%5103-509444אורלנדו מג'יק
52%5712-566548שיקגו בולס
49%5815-576849אטלנטה הוקס
45%5827-580249מיאמי היט
43%5586-571549שארלוט הורנטס
42%5192-501945מילווקי באקס
29%5165-490045ברוקלין נטס
27%5740-532548אינדיאנה פייסרס
25%5342-494144וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%5185-568148אוקלהומה ת'אנדר
69%5032-528745סן אנטוניו ספרס
67%5531-571848דנבר נאגטס
67%5008-529745יוסטון רוקטס
61%5096-526246פיניקס סאנס
58%5669-585050גולדן סטייט ווריורס
57%5648-581649מינסוטה טימברוולבס
53%5457-533847לוס אנג'לס לייקרס
49%4986-500945לוס אנג'לס קליפרס
46%5654-557848פורטלנד בלייזרס
45%5388-535147דאלאס מאבריקס
35%5420-527746ממפיס גריזליס
31%6133-575948יוטה ג'אז
27%5781-532648סקרמנטו קינגס
26%5705-538947ניו אורלינס פליקנס

היתרון של פורטלנד בטרייד על יאניס אנטטוקומפו

בארה"ב בטוחים שהבלייזרס יכולים להגיש למילווקי הצעה שאף קבוצה אחרת לא תשתווה אליה עבור הכוכב - ולא מדובר באבדיה. היווני והישראלי בדרך לשת"פ?

|
יאניס ואבדיה (רויטרס)
יאניס ואבדיה (רויטרס)

“הבלייזרס יכולים בשקט להגיש הצעת טרייד על יאניס אנטטוקומפו שאף קבוצה אחרת לא תוכל להתקרב אליה”, כך בטוחים בתקשורת בפורטלנד. כזכור, אנטטוקומפו אותת סוף סוף שהוא רוצה לעזוב את מילווקי. הבאקס אינם ממהרים להעביר אותו עד דדליין הטריידים ב-5 בפברואר, ויכולים להמתין עד הפגרה כדי להעביר את כוכב העל שלהם, אם עסקה מתאימה לא תצוץ בימים הקרובים. לפי שאמס צ’ראניה מ-ESPN, תג המחיר שלהם כולל "כישרון צעיר ברמת טופ ו/או עודף בחירות דראפט".

במילים אחרות, הבאקס רוצים לפתוח בבנייה מחדש מלאה בעידן שאחרי יאניס, ומוכנים להמתין עד שימצאו את החבילה הטובה ביותר שתסייע בכך. אין דרך טובה יותר לשפר את התחזית ארוכת הטווח שלהם מאשר לקבל בחזרה את בחירות הדראפט שלהם מפורטלנד.

בחירות הבאקס מעניקות לבלייזרס מנוף ייחודי במרוץ על יאניס

הודות לטרייד על דמיאן לילארד, פורטלנד מחזיקה בבחירת סיבוב ראשון של מילווקי ב-2028 וכן בזכויות החלפה ב-2028 וב-2030. בלעדיהן, לבאקס לא היה תמריץ לצלול לתחתית. זהו התרחיש האחרון שקבוצה בבנייה מחדש רוצה להיות בו, סגל חלש ללא אופק ברור.

דמיאן לילארד ודני אבדיה (רויטרס)דמיאן לילארד ודני אבדיה (רויטרס)

“העתיד הקודר הזה הוא מה שהוביל בסופו של דבר כוכב נאמן כמו יאניס לבקש טרייד. הוא הבין שהסגל הזה לא מתקדם לשום מקום, וששמועות על מטרות טרייד כמו זאק לאבין או ג’רמי גרנט לא יפתרו את הבעיות האמיתיות של המועדון”, מנתחים בארה”ב.

בקשת הטרייד של יאניס עשויה להתברר כברכה במסווה עבור הבאקס, משום שהיא הצילה את הנהלת המועדון מעצמה. במקום להעמיק את הבור בדדליין, הם נאלצים סוף סוף לחשוב ברצינות על העתיד.

צירוף יאניס עדיין נראה כמו חלום רחוק עבור פורטלנד, אך שאר הליגה צריכה להיות מודאגת אם הבלייזרס יחליטו להאיץ את לוח הזמנים שלהם וללכת על מהלך אגרסיבי כזה. לפורטלנד יש מנוף ייחודי בזכות אותן בחירות, והיא יכולה להציע לבאקס משהו שאף קבוצה אחרת לא יכולה.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

אין להם "כישרון צעיר ברמת טופ" להציע, במיוחד משום ששיידון שארפ וטומאני קמארה כמעט ואינם על המדף לאחר הארכות החוזה שקיבלו לפני העונה. אבל כן יש להם מספר שחקנים צעירים ומבטיחים שניתן לשלב בחבילה שמילווקי תוכל לבנות סביבה, בין אם מדובר בסקוט הנדרסון ו/או דונובן קלינגן. דני אבדיה, כמובן, לא מוזכר כמי שיעבור בטרייד שכזה.

“לקבל שני שחקנים שנבחרו לאחרונה בטופ 10 ולהחזיר לעצמך את הון הבחירות שלך בדראפט, חייב להיות האופציה הטובה ביותר עבור מילווקי. הבלייזרס יכולים אף להוסיף בחירות סיבוב ראשון נוספות כדי להמתיק את העסקה”, נכתב בפורטלנד.

הבאקס, על פי תג המחיר שפורסם, מתכננים בחוכמה בנייה מחדש ללא יאניס. בעוד שקבוצות אחרות יכולות להעמיד הצעה תחרותית עם שחקנים צעירים או בחירות דראפט, אף קבוצה לא יכולה לשלב את שני האלמנטים טוב יותר מפורטלנד.

איך אפשר לנצח הצעה פוטנציאלית של פורטלנד כאשר מילווקי רוצה לפרק את הסגל שלה ולקבל בחזרה את הבחירות שלה עצמה? זו נקודת המכירה המרכזית של כל מרוץ הטרייד הזה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */