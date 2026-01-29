היתרון של פורטלנד בטרייד על יאניס אנטטוקומפו

“הבלייזרס יכולים בשקט להגיש הצעת טרייד על יאניס אנטטוקומפו שאף קבוצה אחרת לא תוכל להתקרב אליה”, כך בטוחים בתקשורת בפורטלנד. כזכור, אנטטוקומפו אותת סוף סוף שהוא רוצה לעזוב את מילווקי. הבאקס אינם ממהרים להעביר אותו עד דדליין הטריידים ב-5 בפברואר, ויכולים להמתין עד הפגרה כדי להעביר את כוכב העל שלהם, אם עסקה מתאימה לא תצוץ בימים הקרובים. לפי שאמס צ’ראניה מ-ESPN, תג המחיר שלהם כולל "כישרון צעיר ברמת טופ ו/או עודף בחירות דראפט".

במילים אחרות, הבאקס רוצים לפתוח בבנייה מחדש מלאה בעידן שאחרי יאניס, ומוכנים להמתין עד שימצאו את החבילה הטובה ביותר שתסייע בכך. אין דרך טובה יותר לשפר את התחזית ארוכת הטווח שלהם מאשר לקבל בחזרה את בחירות הדראפט שלהם מפורטלנד.

בחירות הבאקס מעניקות לבלייזרס מנוף ייחודי במרוץ על יאניס

הודות לטרייד על דמיאן לילארד, פורטלנד מחזיקה בבחירת סיבוב ראשון של מילווקי ב-2028 וכן בזכויות החלפה ב-2028 וב-2030. בלעדיהן, לבאקס לא היה תמריץ לצלול לתחתית. זהו התרחיש האחרון שקבוצה בבנייה מחדש רוצה להיות בו, סגל חלש ללא אופק ברור.

דמיאן לילארד ודני אבדיה (רויטרס)

“העתיד הקודר הזה הוא מה שהוביל בסופו של דבר כוכב נאמן כמו יאניס לבקש טרייד. הוא הבין שהסגל הזה לא מתקדם לשום מקום, וששמועות על מטרות טרייד כמו זאק לאבין או ג’רמי גרנט לא יפתרו את הבעיות האמיתיות של המועדון”, מנתחים בארה”ב.

בקשת הטרייד של יאניס עשויה להתברר כברכה במסווה עבור הבאקס, משום שהיא הצילה את הנהלת המועדון מעצמה. במקום להעמיק את הבור בדדליין, הם נאלצים סוף סוף לחשוב ברצינות על העתיד.

צירוף יאניס עדיין נראה כמו חלום רחוק עבור פורטלנד, אך שאר הליגה צריכה להיות מודאגת אם הבלייזרס יחליטו להאיץ את לוח הזמנים שלהם וללכת על מהלך אגרסיבי כזה. לפורטלנד יש מנוף ייחודי בזכות אותן בחירות, והיא יכולה להציע לבאקס משהו שאף קבוצה אחרת לא יכולה.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

אין להם "כישרון צעיר ברמת טופ" להציע, במיוחד משום ששיידון שארפ וטומאני קמארה כמעט ואינם על המדף לאחר הארכות החוזה שקיבלו לפני העונה. אבל כן יש להם מספר שחקנים צעירים ומבטיחים שניתן לשלב בחבילה שמילווקי תוכל לבנות סביבה, בין אם מדובר בסקוט הנדרסון ו/או דונובן קלינגן. דני אבדיה, כמובן, לא מוזכר כמי שיעבור בטרייד שכזה.

“לקבל שני שחקנים שנבחרו לאחרונה בטופ 10 ולהחזיר לעצמך את הון הבחירות שלך בדראפט, חייב להיות האופציה הטובה ביותר עבור מילווקי. הבלייזרס יכולים אף להוסיף בחירות סיבוב ראשון נוספות כדי להמתיק את העסקה”, נכתב בפורטלנד.

הבאקס, על פי תג המחיר שפורסם, מתכננים בחוכמה בנייה מחדש ללא יאניס. בעוד שקבוצות אחרות יכולות להעמיד הצעה תחרותית עם שחקנים צעירים או בחירות דראפט, אף קבוצה לא יכולה לשלב את שני האלמנטים טוב יותר מפורטלנד.

איך אפשר לנצח הצעה פוטנציאלית של פורטלנד כאשר מילווקי רוצה לפרק את הסגל שלה ולקבל בחזרה את הבחירות שלה עצמה? זו נקודת המכירה המרכזית של כל מרוץ הטרייד הזה.