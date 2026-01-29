כדור הזהב, אנצ'לוטי ופליק: ראפיניה בראיון

ראפיניה העניק ראיון ל’סופה סקור’ ודיבר על מגוון נושאים, כשהוא מתמקד בעיקר בדיון סביב כדור הזהב ובהכנות שלו למונדיאל הקרוב עם נבחרת ברזיל. שחקן הכנף של ברצלונה, שסיפק הופעה מצוינת נוספת אתמול מול קופנהגן, התייחס גם לעבודה תחת קרלו אנצ’לוטי והבהיר כי אינו רואה את עצמו יושב על הספסל כמאמן לאחר פרישתו.

על כדור הזהב: “התאכזבתי. ציפיתי להיות לפחות בטופ 3. אני הייתי שם את עצמי במקום הראשון. פרס אישי לא יכול להישען רק על מפעל אחד. עם התארים שזכיתי בהם, המספרים שהעמדתי וכל מה שתרמתי, אני חושב שהגיע לי לזכות. ככה או ככה, לדמבלה וללאמין ימאל היו עונות יוצאות מן הכלל”.

על העבודה עם אנצ’לוטי: “הופתעתי מאוד. הדרך שבה הוא עובד, האופן שבו הוא קרוב לשחקנים… זה עושה הבדל עצום. עם ההגעה שלו לנבחרת, התחברנו מחדש”.

קרלו אנצ'לוטי וראפיניה (רויטרס)

“אין סיכוי שאאמן בעתיד”

על ההשפעה של האנזי פליק: “פליק היה למעשה זה שגרם לי לעונת השיא בקריירה. הוא נתן לי ביטחון כשאני חושב שאף אחד אחר לא נתן לי, אפילו לא אני עצמי”.

האם יהיה מאמן בעתיד: “מאמן? אין סיכוי. החיים של מאמן תובעניים מדי. אתה מגיע לפני כולם, יוצא אחרי כולם, וכמעט חי בבתי מלון. זה לא הוגן כלפי המשפחה שלך”.