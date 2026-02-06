"התעניינו בי מישראל, החלום היה לשחק בחו"ל"

סאקו באנגורה הפך לאחד הקשרים המשמעותיים בליגת העל בשנה וחצי האחרונות. לאחר הופעות מרשימות במדי עירוני קריית שמונה, הקשר מגינאה חתם בתחילת השנה בקולומבוס קרו מהליגה האמריקאית באמצעות סוכנו ליאור דהן, כפי שנחשף ב-ONE, והצטרף לאחרונה לחבריו החדשים, לקראת ההכנות לתחילת העונה הבאה.

הקשר מגינאה, שהתחבר במהרה לישראל והרכיב חוליית קישור מצוינת ביחד עם כריסטיאן מרטינס, עורר עניין גם בישראל, אך בחר לצאת להרפתקה מעבר לים, כשקבוצתו הרוויחה קרוב למיליון דולר. לאחר הפרידה מהקבוצה מהצפון, התפנה באנגורה לראיון מיוחד ל-ONE, בו סיכם את התקופה שלו, דיבר על ההצעות שקיבל (כולל אלו מישראל), האם לא חשש לשחק תחת מלחמה, מי היה היריבה שהיה הכי קשה לו לשחק נגדו והחלום הגדול.

סאקו, מתי שמעת לראשונה על ההצעה? התייעצת עם מישהו?

"למען האמת, הסוכן שלי סיפר לי עליה בערך לפני חודשים ועל ההזדמנות לחתום בקולומבוס. מאוד שמחצתי, הבנתי שזה יכול להיות שדרוג משמעותי לקריירה גם מקצועית ובטח גם כלכלית. למען האמת לא התייעצתי עם שחקנים אחרים כי לא הכרתי שם אף אחד. רק הסברתי לאשתי והתחלנו לבדוק על הפרויקט הזה".

באנגורה (חג'אג' רחאל)

דיברו איתך מהמועדון?

"למען האמת, הסוכן שלי היה היחיד שדיבר עם המועדון וטיפל בכל הנושא. הייתה לי שיחה אחת עם המנהל הטכני שגם בא לראות אותי בישראל במשחק מול מכבי חיפה".

“היו קבוצות מישראל שהתעניינו”

היו הצעות נוספות? דובר גם על התעניינות מישראל.

"היו לי גם כמה התעניינויות מאירופה, אבל אף אחת מהן לא הבשילה לכדי הצעה רשמית. אני יכול להגיד שהיו קבוצות בישראל שהתעניינו, אבל החלום שלי היה לטוס ולשחק מעבר לים ולהמשיך את ההתפתחות שלי".

קיבלת לא מעט מחמאות על התקופה שלך בישראל. אפשר להגיד שהיית הקשר האחורי הכי טוב פה?

“אני יכול להגיד שכן. לקראת הסוף, ראיתי את עצמי כמעין מפלצת והייתי מוכן לתת את הכל על המגרש בכל משחק. אני יכול להגיד שהייתי בין הקשרים האחוריים הכי טובים בליגה העונה".

הופתעת מהרמה של הליגה הישראלית?

"מופתע זה אנדרסטייטמנט. הופתעתי מרמת הכדורגל הישראלי ומהאינטנסיביות. שיחקתי נגד קבוצות עם מרכז שדה אינטנסיבי שלוחץ במשך 90 דקות וזה לא היה פשוט לשחק מולן. למרות שהרמה אולי מצטיירת לאנשים כפחות טובה, בפועל זה לא נכון. לא פשוט להסתגל לליגה הישראלית ולתת הופעות טובות. מי שמצליח לבלוט בליגה הזאת, יכול לבלוט כמעט בכל ליגה מבחינתי".

"ראיתי את עצמי כמעין מפלצת". דור פרץ וסאקו באנגורה (רדאד ג'בארה)

מי היה היריב הכי קשה שלך?

"אני חושב שדור פרץ ממכבי ת"א. בנוסף, אני תמיד הערכתי את ירין לוי מבית"ר ירושלים. אני חושב שזה שחקן שיכול להגיד מאוד מאוד רחוק".

מה הזיכרון הכי בולט שלך מישראל? הייתה כלפיך ביקורת שבחרת לשחק בישראל?

"קודם כל שפה נולדה הילדה השנייה שלי. מבחינת הכדורגל, השער שלי נגד בני סכנין שהפך למועמד לאחד משערי העונה. ביקורת? הייתה, אבל אני לא מייחס לה חשיבות. כדי להצליח אתה תמיד צריך להתעלם ממנה".

“לגור בארץ – שונה ממה שמציירים בחוץ”

תמליץ לשחקנים לשחק פה?

"בוודאות. אני יכול להגיד לך שלגור פה זה כל כך שונה ממה שמציירים מבחוץ".

כמה ק"ש תרמה לקריירה שלך?

"היא עשתה עבורי המון כדי שאהפוך לשחקן שהפכתי להיות כרגע. אני תמיד אהיה אסיר תודה למועדון הזה".

"תמיד אהיה אסיר תודה". באנגורה (חג'אג' רחאל)

כמה זה היה קשה לשחק בקבוצה שלא משחקת באצטדיון שלה בגלל המלחמה, שנודדת כל הזמן?

"גרתי בנתניה בשנה הראשונה שלי כאן, כך שהנזק והמלחמה לא הורגשו שם. כשעברנו העונה להתאמן בקריית שמונה ראינו את הנזק באצטדיון, אבל זה לא השפיע עלינו, פשוט עשינו כמיטב יכולתנו. אותי המלחמה לא הפחידה באופן אישי, אבל דאגתי לאשתי ולבנות שלי".

דיברת על נתניה. הפכת למיני ישראלי.

"ראיתי בנתניה כעיר מדהימה, במיוחד שיש בה הרבה דוברי צרפתית, שזו השפה שלי. זה עזר לי להתאקלם ולהתרגל מהר לחברה הישראלי. ממש הרגשתי חלק מהקהילה".

אחד הדברים שבלטו, היה החיבור בינך לבין כריסטיאן מרטינס.

"כריסטיאן היה כמו אח גדול בשבילי. זה שחקן שאני מכבד המון והיה לי חיבור אדיר איתו. אני מאחל לו להצליח במונדיאל בקיץ וליהנות מהחוויה הזאת".

כריסטיאן מרטינס (חג'אג' רחאל)

“קש לא תרד”

איך היה החיבור עם המאמן שי ברדה, ששינה לך תפקוד מקשר 8 לקשר 6?

"אני יכול להגיד לך שהוא עזר לי המון בהתפתחות שלי כשחקן. הוא דחף אותי משמעותית להשיג את המטרה שלי ולהאמין בעצמי כשחקן. היה לנו חיבור טוב מהרגע הראשון: הבנו אחד את השני בצורה כמעט מיידית ובעיקר כיבדנו האחד את השני".

העונה הזאת לא פשוטה לק"ש. שיחקתם טוב, אבל מבחינת הנקודות זה לא כל כך הלך.

"תשמע, בסופו של דבר זה הכדורגל. אתה יכול לשחק טוב ולהפסיד ויכול לשחק רע ולנצח. בסופו של דבר, בק"ש צריכים לסמוך על הדרך והתהליך ודברים טובים יגיעו. ק"ש לא תרד ליגה והיא תישאר. יש לי אמונה מלאה בקבוצה שלי והיא מסוגלת להתאושש מכל דבר מבחינתי".

מה החלום הכי גדול שלך?

"קודם כל שכל עוד זה תלוי בי, המשפחה שלי תמשיך לגדול ולהיות מאושרת. מבחינה מקצועית, החלום שלי הוא לשחק בפרמייר ליג או בבונדסליגה יום אחד. בנוסף, לשחק עם נבחרת גינאה בטורניר גדול. אעשה הכל כדי להגשים את המטרות שלי".