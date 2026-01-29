יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:53

גבי קניקובסקי בפעולה (IMAGO)

לא בטופ 8: תבוסה לפרנצווארוש ולקניקובסקי

ההונגרים קיוו לחזור עם נקודות ומקום בשמינייה של הליגה האירופית, אבל הובסו 4:0 על ידי פורסט. שתי הקבוצות יתמודדו בפלייאוף, 73 דקות לישראלי

מערכת ONE | 29/01/2026 22:00
יום חמישי, 29/01/2026, 22:00אצטדיון סיטי גראונדהליגה האירופית - מחזור 8
פרנצווארוש
הסתיים
4 0
שופט: סבסטיאן גישאמר
נוטינגהאם פורסט
הליגה האירופית 25-26
215-188ליון1
216-148אסטון וילה2
198-188מיטיולן3
177-138בטיס4
177-138פורטו5
175-118בראגה6
174-108פרייבורג7
166-138רומא8
167-118גנק9
157-148בולוניה10
159-158שטוטגרט11
1511-128פרנצווארוש12
147-158נוטינגהאם פורסט13
143-88ויקטוריה פלזן14
146-78הכוכב האדום15
1311-158סלטה ויגו16
1214-178פאוק סלוניקי17
129-128ליל18
127-108פנרבחצ'ה19
129-118פנאתינייקוס20
1115-138סלטיק21
1015-128לודוגורץ22
1016-128דינמו זאגרב23
911-98בראן24
916-108יאנג בויז25
711-58שטורם גראץ26
716-98סטיאווה בוקרשט27
714-68גו אהד איגלס28
615-118פיינורד29
613-98פ.צ. באזל30
615-108רד בול זלצבורג31
414-58גלאזגו ריינג'רס32
315-78ניס33
115-58אוטרכט34
115-48מאלמו35
122-28מכבי ת"א36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
איגור ישוע, ציון: 7
אחרי התלבטות בין ג'סוס לאנדוי, ששניהם בלטו, בחרנו בג'סוס, גם בגלל הצמד שכבש
השחקן המאכזב
בנצ' אוטוש', ציון: 4
משחק אומלל לשחקן ההגנה ההונגרי, שכבש שער עצמי וגרם לפנדל
הרכבים וציונים
 
 

פרנצווארוש וגבי קניקובסקי הגיעו אמש (חמישי) לאנגליה, למשחק מול נוטינגהאם פורסט במחזור הסיום של הליגה האירופית, עם תקוות גדולות לחזור עם מקום בשמינייה הפותחת, בה הייתה ערב המחזור.

אבל ההונגרים היו בתמונת המשחק רק בדקות הראשונות, עם נגיחה לקורה, ועד מהרה היה ברור מהם יחסי הכוחות בסיטי גראונד כאשר בסיוןם המארחת חגגה בגדול עם 0:4. 

נוטינגהאם השתלטה על המשחק והשער הראשון שלה היה עניין של זמן. לאחר מספר החמצות מקרוב הפורסט כבשו פעמיים בתוך 4 דקות. השער הראשון היה עצמי של אוטווש, לאחר התקפה מתואמת של המארחים וכדור רוחב אותו המשיך שחקן ההגנה לשערו. חלפו מספר דקות ואיגור ג’סוס בעט היטב, ונעזר בדיפלקשן קטן של שחקן הגנה הונגרי בדרך לשער השני במשחק.

גבי קניקובסקי (IMAGO)גבי קניקובסקי (IMAGO)

גם הדקות הבאות היו בשליטה מוחלטת של האנגלים, שהיו עדיפים בהרבה על קבוצתו של קניקובסקי שלא בלט, כמו שאר חבריו. עד להפסקה לא הובקעו שערים נוספים למרות הזדמנויות של נוטינגהאם.

המחצית השנייה החלה בדיוק כפי שהסתיימה הראשונה, בשליטה אנגלית מוחלטת. ג’סוס כבש שוב (54) באחת מתוך ההזדמנויות הרבות של קבוצתו, ובתוספת הזמן כבש מקאטי מהנקודה הלבנה.

פרנצווארוש איבדה את המקום בטופ 8, שתי הקבוצות יתמודדו בפלייאוף על מקום בשמינית הגמר של הליגה האירופית.

מחצית שניה
ג'יימס מקאתי כובש בפנדל (IMAGO)ג'יימס מקאתי כובש בפנדל (IMAGO)
  • '90
  • שער
  • שער! נוטינגהאם עלתה ל-0:4. מקאטי דייק מהנקודה הלבנה אחרי תפיסה ברחבה
  • '84
  • חילוף
  • חילוף אחרון של שון דייץ', דומינגז יצא ובקווה נכנס
  • '76
  • חילוף
  • חילוץ נוסף אצל המארחת, מילנקוביץ יצא, מורילו נכנס
  • '75
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לניקולאס דומינגז על תפיסה בחולצה
  • '74
  • חילוף
  • גם יוסוף יוצא וגרובר נכנס
  • '74
  • חילוף
  • חילוף כפול בפרנצווארוש ומי שיוצא הוא גבי קניקובסקי, נבי קייטה נכנס
גבי קניקובסקי (IMAGO)גבי קניקובסקי (IMAGO)
  • '65
  • חילוף
  • חילוף משולש בנוטינגהאם: הדסון אודוי מחליף את ג'סוס
  • '65
  • חילוף
  • גם איינה נכנס, במקום וויליאמס
  • '65
  • חילוף
  • גם גיבס וויט נכנס במקום סנג'רה
  • '54
  • שער
  • שער! נוטינגהאם עלתה ל-0:3. המחצית השנייה התחילה כמו שהראשונה הסתיימה, בשליטה מוחלטת של המארחת. שוב ג'סוס המצוין קיבל מסירת עומק ובעט לרשת, ההונגרים לא במשחק
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון אצל ההונגרים בפתיחת המחצית השנייה, ג'וסף נכנס במקום לוי
מחצית ראשונה
שחקני נוטינגהאם חוגגים את אחד השערים (IMAGO)שחקני נוטינגהאם חוגגים את אחד השערים (IMAGO)
  • '21
  • שער
  • שער! נוטינגהאם עלתה ל-0:2. איגור ג'סוס בעט מ-16 מטר ונעזר בדיפלקשן קטן בדרך לרשת. פרנצווארוש לא במשחק
  • '17
  • שער עצמי
  • שער! נוטינגהאם עלתה ל-0:1 לאחר שער עצמי של אוטווש
  • '15
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה של האנגלים, פריצה נהדרת של אנדוי שבעט אבל גרוף עצר
  • '6
  • החמצה
  • פראנצווארוש כמעט ועלתה ליתרון מוקדם, אבל נגיחה של זכריארסן פגעה בקורה בסיום מהלך שהחל בקרן קצרה של קניקובסקי
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סבסטיאן גישאמר הוציא את המשחק לדרך
