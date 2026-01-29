לא בטופ 8: תבוסה לפרנצווארוש ולקניקובסקי

השחקן המצטיין
איגור ישוע, ציון: 7
אחרי התלבטות בין ג'סוס לאנדוי, ששניהם בלטו, בחרנו בג'סוס, גם בגלל הצמד שכבש
השחקן המאכזב
בנצ' אוטוש', ציון: 4
משחק אומלל לשחקן ההגנה ההונגרי, שכבש שער עצמי וגרם לפנדל
פרנצווארוש וגבי קניקובסקי הגיעו אמש (חמישי) לאנגליה, למשחק מול נוטינגהאם פורסט במחזור הסיום של הליגה האירופית, עם תקוות גדולות לחזור עם מקום בשמינייה הפותחת, בה הייתה ערב המחזור.
אבל ההונגרים היו בתמונת המשחק רק בדקות הראשונות, עם נגיחה לקורה, ועד מהרה היה ברור מהם יחסי הכוחות בסיטי גראונד כאשר בסיוןם המארחת חגגה בגדול עם 0:4.
נוטינגהאם השתלטה על המשחק והשער הראשון שלה היה עניין של זמן. לאחר מספר החמצות מקרוב הפורסט כבשו פעמיים בתוך 4 דקות. השער הראשון היה עצמי של אוטווש, לאחר התקפה מתואמת של המארחים וכדור רוחב אותו המשיך שחקן ההגנה לשערו. חלפו מספר דקות ואיגור ג’סוס בעט היטב, ונעזר בדיפלקשן קטן של שחקן הגנה הונגרי בדרך לשער השני במשחק.
גם הדקות הבאות היו בשליטה מוחלטת של האנגלים, שהיו עדיפים בהרבה על קבוצתו של קניקובסקי שלא בלט, כמו שאר חבריו. עד להפסקה לא הובקעו שערים נוספים למרות הזדמנויות של נוטינגהאם.
המחצית השנייה החלה בדיוק כפי שהסתיימה הראשונה, בשליטה אנגלית מוחלטת. ג’סוס כבש שוב (54) באחת מתוך ההזדמנויות הרבות של קבוצתו, ובתוספת הזמן כבש מקאטי מהנקודה הלבנה.
פרנצווארוש איבדה את המקום בטופ 8, שתי הקבוצות יתמודדו בפלייאוף על מקום בשמינית הגמר של הליגה האירופית.
מחצית שניה
-
'90
- שער! נוטינגהאם עלתה ל-0:4. מקאטי דייק מהנקודה הלבנה אחרי תפיסה ברחבה
-
'84
- חילוף אחרון של שון דייץ', דומינגז יצא ובקווה נכנס
-
'76
- חילוץ נוסף אצל המארחת, מילנקוביץ יצא, מורילו נכנס
-
'75
- כרטיס צהוב לניקולאס דומינגז על תפיסה בחולצה
-
'74
- גם יוסוף יוצא וגרובר נכנס
-
'74
- חילוף כפול בפרנצווארוש ומי שיוצא הוא גבי קניקובסקי, נבי קייטה נכנס
-
'65
- חילוף משולש בנוטינגהאם: הדסון אודוי מחליף את ג'סוס
-
'65
- גם איינה נכנס, במקום וויליאמס
-
'65
- גם גיבס וויט נכנס במקום סנג'רה
-
'54
- שער! נוטינגהאם עלתה ל-0:3. המחצית השנייה התחילה כמו שהראשונה הסתיימה, בשליטה מוחלטת של המארחת. שוב ג'סוס המצוין קיבל מסירת עומק ובעט לרשת, ההונגרים לא במשחק
-
'46
- חילוף ראשון אצל ההונגרים בפתיחת המחצית השנייה, ג'וסף נכנס במקום לוי
מחצית ראשונה
-
'21
- שער! נוטינגהאם עלתה ל-0:2. איגור ג'סוס בעט מ-16 מטר ונעזר בדיפלקשן קטן בדרך לרשת. פרנצווארוש לא במשחק
-
'17
- שער! נוטינגהאם עלתה ל-0:1 לאחר שער עצמי של אוטווש
-
'15
- הזדמנות ראשונה של האנגלים, פריצה נהדרת של אנדוי שבעט אבל גרוף עצר
-
'6
- פראנצווארוש כמעט ועלתה ליתרון מוקדם, אבל נגיחה של זכריארסן פגעה בקורה בסיום מהלך שהחל בקרן קצרה של קניקובסקי
-
'1
- השופט סבסטיאן גישאמר הוציא את המשחק לדרך