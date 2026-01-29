לא בטופ 8: תבוסה לפרנצווארוש ולקניקובסקי

דעת המבקר

השחקן המצטיין איגור ישוע, ציון: 7

אחרי התלבטות בין ג'סוס לאנדוי, ששניהם בלטו, בחרנו בג'סוס, גם בגלל הצמד שכבש איגור ישוע, ציון: 7 השחקן המאכזב בנצ' אוטוש', ציון: 4

משחק אומלל לשחקן ההגנה ההונגרי, שכבש שער עצמי וגרם לפנדל בנצ' אוטוש', ציון: 4

הרכבים וציונים

פרנצווארוש וגבי קניקובסקי הגיעו אמש (חמישי) לאנגליה, למשחק מול נוטינגהאם פורסט במחזור הסיום של הליגה האירופית, עם תקוות גדולות לחזור עם מקום בשמינייה הפותחת, בה הייתה ערב המחזור.

אבל ההונגרים היו בתמונת המשחק רק בדקות הראשונות, עם נגיחה לקורה, ועד מהרה היה ברור מהם יחסי הכוחות בסיטי גראונד כאשר בסיוןם המארחת חגגה בגדול עם 0:4.

נוטינגהאם השתלטה על המשחק והשער הראשון שלה היה עניין של זמן. לאחר מספר החמצות מקרוב הפורסט כבשו פעמיים בתוך 4 דקות. השער הראשון היה עצמי של אוטווש, לאחר התקפה מתואמת של המארחים וכדור רוחב אותו המשיך שחקן ההגנה לשערו. חלפו מספר דקות ואיגור ג’סוס בעט היטב, ונעזר בדיפלקשן קטן של שחקן הגנה הונגרי בדרך לשער השני במשחק.

גבי קניקובסקי (IMAGO)

גם הדקות הבאות היו בשליטה מוחלטת של האנגלים, שהיו עדיפים בהרבה על קבוצתו של קניקובסקי שלא בלט, כמו שאר חבריו. עד להפסקה לא הובקעו שערים נוספים למרות הזדמנויות של נוטינגהאם.

המחצית השנייה החלה בדיוק כפי שהסתיימה הראשונה, בשליטה אנגלית מוחלטת. ג’סוס כבש שוב (54) באחת מתוך ההזדמנויות הרבות של קבוצתו, ובתוספת הזמן כבש מקאטי מהנקודה הלבנה.

פרנצווארוש איבדה את המקום בטופ 8, שתי הקבוצות יתמודדו בפלייאוף על מקום בשמינית הגמר של הליגה האירופית.