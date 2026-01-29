יום חמישי, 29.01.2026 שעה 18:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

אחרי הצמד: יאיר מרדכי הוא Winner המחזור

אחרי קרב צמוד עם עמרי אלטמן, גולשי ONE הצביעו והכריעו כי הקיצוני של קריית שמונה הוא מצטיין המחזור. עקף גם את טבארש, אליאל פרץ, גליקליך וזמיר

|
יאיר מרדכי, Winner המחזור (צור חלפון - גרפיקה)
יאיר מרדכי, Winner המחזור (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור ה-20 בליגת העל סיפק משחקים נהדרים ותוצאות מפתיעות. אחד המשחקים הבולטים היה המפגש בין הפועל באר שבע לקריית שמונה, בו הראשונה גברה 2:3 בסיום, אך מי שגנב את ההצגה היה הקיצוני של הצפוניים שכיכב עם צמד ונבחר ל-Winner המחזור.

לא הרבה פעמים קורה ששחקן שמפסיד נבחר למצטיין המחזור, אבל ההופעה של כוכב קריית שמונה הייתה עד כדי כך נהדרת. צמד מרהיב לרשת של הפועל באר שבע לא הספיק והצפוניים נכנעו 3:2, אבל מרדכי הראה פעם נוספת איזה כישרון הוא ולמה לא מעט קבוצות רוצות אותו.

עם מעל ל-30 אלף מצביעים, מרדכי למעשה עקף את עמרי אלטמן אחרי קרב צמוד בין השניים. עוד עקף את הריברטו טבארש, אליאל פרץ, נדב זמיר וליאור גליקליך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */