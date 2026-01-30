יום שישי, 30.01.2026 שעה 10:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

המספרות של בועיר ולאמין והמחווה של אמבפה

דויד לופס עם שער עצמי לפנים מול אתלטיקו, איונג עושה בכוונה אחרי אליפות אפריקה, השופט אוכל סטרייק מדמיטרוביץ' והשערים הגדולים. צפו בטאפסים

|
טאפאסים (IMAGO)
טאפאסים (IMAGO)

זה כבר הפך להרגל שהליגה הספרדית מספקת לנו רגעים גדולים, משחקים מסקרנים ודרמות אדירות לצד אירועים משעשעים, שלא בהכרח היינו רואים במקום אחר. טאפאסים מסכם את האירועים המרכזיים ומציג זוויות נוספות למה שהתרחש, והפעם מסכמים את המחזור ה-21.

והפעם הטאפסים של השבוע: אדם בועיר עם מספרת חריפה כובש את שער המחזור, לאמין ימאל עולה לדשא עם אחיו הקטן, דויד לופס עם שער עצמי לפנים מול אתלטיקו, איונג עושה בכוונה אחרי אליפות אפריקה, השופט אוכל סטרייק מדמיטרוביץ'.

פננקה אל דנטה: אמבפה במחווה לבראהים

וגם: קיליאן אמבפה במחווה שנויה במחלוקת לבראהים דיאס ולקינוח, לאמין ימאל עם שער מטורף במספרת בסיכום המחזור ה-21 של הליגה הספרדית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */