המספרות של בועיר ולאמין והמחווה של אמבפה

זה כבר הפך להרגל שהליגה הספרדית מספקת לנו רגעים גדולים, משחקים מסקרנים ודרמות אדירות לצד אירועים משעשעים, שלא בהכרח היינו רואים במקום אחר. טאפאסים מסכם את האירועים המרכזיים ומציג זוויות נוספות למה שהתרחש, והפעם מסכמים את המחזור ה-21.

והפעם הטאפסים של השבוע: אדם בועיר עם מספרת חריפה כובש את שער המחזור, לאמין ימאל עולה לדשא עם אחיו הקטן, דויד לופס עם שער עצמי לפנים מול אתלטיקו, איונג עושה בכוונה אחרי אליפות אפריקה, השופט אוכל סטרייק מדמיטרוביץ'.

פננקה אל דנטה: אמבפה במחווה לבראהים

וגם: קיליאן אמבפה במחווה שנויה במחלוקת לבראהים דיאס ולקינוח, לאמין ימאל עם שער מטורף במספרת בסיכום המחזור ה-21 של הליגה הספרדית.