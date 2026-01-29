יום חמישי, 29.01.2026 שעה 17:48
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1826-189123פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%2031-209124ברצלונה3
65%1915-204423אולימפיאקוס4
64%2083-219825ריאל מדריד5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2227-215224פאריס16
33%2147-191924פרטיזן בלגרד17
33%2169-207124באסקוניה18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

"אשמח לעזור": העקיצה של עופר ינאי למונאקו

בעלי הפועל ת"א התייחס ברשת X להודעת הקבוצה מהנסיכות על מצבה הכלכלי, שם הבטיחה כי היא מתנהלת ביציבות: "אם תרצו לשחרר כמה שחקנים, אשמח לעזור"

|
עופר ינאי (ראובן שוורץ)
עופר ינאי (ראובן שוורץ)

עופר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב, כבר מזמן לא זר לכותרות בזכות הנוכחות הפעילה שלו ברשתות החברתיות, ובעיקר בזכות ציוצים שמצליחים להצית לא מעט רעש. גם היום (חמישי) הוא הצליח למשוך תשומת לב, כשהגיב בעוקצנות להודעה רשמית שפרסמה מונאקו בנוגע למצבה של הקבוצה.

בהודעה שיצאה ממונאקו הודגש כי המועדון ממשיך להתנהל באופן יציב, הפעילות הספורטיבית מתקיימת כרגיל, ונעשים צעדים לקידום פתרון ארוך טווח שיחזק את הפרויקט. עוד נמסר כי קיימת אופטימיות שהמצב ייפתר בקרוב, תוך פיקוח של ממשלת מונאקו שמטרתו להבטיח עתיד חיובי.

עקיצה ברשת

ינאי לא נשאר אדיש לדברים, ובחר להגיב בציוץ קצר אך חד, שבו כתב: "אוקיי. אם תרצו לשחרר כמה שחקנים, אשמח לעזור". אמירה שהתקבלה כקריצה ברורה למצב, והוסיפה עוד פרק לרצף ההתבטאויות שמלוות אותו מאז כניסתו לכדורסל הישראלי.

במקביל לרעש מחוץ לפרקט, בהפועל תל אביב מנסים לשמור על פוקוס מקצועי. הקבוצה תארח הערב ב-21:05 את באיירן מינכן במסגרת היורוליג, וכבר בשבת מצפה לה אתגר נוסף כאשר תתייצב למשחק רבע גמר גביע המדינה מול הפועל ירושלים, בתקווה להמשיך את התקופה העמוסה גם עם תוצאות על המגרש.

