"אשמח לעזור": העקיצה של עופר ינאי למונאקו

עופר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב, כבר מזמן לא זר לכותרות בזכות הנוכחות הפעילה שלו ברשתות החברתיות, ובעיקר בזכות ציוצים שמצליחים להצית לא מעט רעש. גם היום (חמישי) הוא הצליח למשוך תשומת לב, כשהגיב בעוקצנות להודעה רשמית שפרסמה מונאקו בנוגע למצבה של הקבוצה.

בהודעה שיצאה ממונאקו הודגש כי המועדון ממשיך להתנהל באופן יציב, הפעילות הספורטיבית מתקיימת כרגיל, ונעשים צעדים לקידום פתרון ארוך טווח שיחזק את הפרויקט. עוד נמסר כי קיימת אופטימיות שהמצב ייפתר בקרוב, תוך פיקוח של ממשלת מונאקו שמטרתו להבטיח עתיד חיובי.

עקיצה ברשת

ינאי לא נשאר אדיש לדברים, ובחר להגיב בציוץ קצר אך חד, שבו כתב: "אוקיי. אם תרצו לשחרר כמה שחקנים, אשמח לעזור". אמירה שהתקבלה כקריצה ברורה למצב, והוסיפה עוד פרק לרצף ההתבטאויות שמלוות אותו מאז כניסתו לכדורסל הישראלי.

במקביל לרעש מחוץ לפרקט, בהפועל תל אביב מנסים לשמור על פוקוס מקצועי. הקבוצה תארח הערב ב-21:05 את באיירן מינכן במסגרת היורוליג, וכבר בשבת מצפה לה אתגר נוסף כאשר תתייצב למשחק רבע גמר גביע המדינה מול הפועל ירושלים, בתקווה להמשיך את התקופה העמוסה גם עם תוצאות על המגרש.