ברקע המלחמה: סבאלנקה וסביטולינה לא לחצו יד

ארינה סבאלנקה העפילה לגמר אליפות אוסטרליה בפעם הרביעית ברציפות לאחר ניצחון חד 2:6, 3:6 על אלינה סביטולינה, אך את חצי הגמר ברוד לייבר ארנה ליוותה תקרית פוליטית בולטת, כאשר השתיים נמנעו מלחיצת יד בסיום המשחק. עוד לפני תחילתו, מארגני הטורניר הבהירו לקהל כי הטקס המסורתי לא יתקיים, על רקע המלחמה בין אוקראינה לרוסיה והעמדה העקבית של הטניסאיות האוקראיניות.

בהודעה רשמית שהוצגה על המסכים הענקיים באצטדיון ואף הוקראה בקול רם, נמסר: "בסיום המשחק לא תהיה לחיצת יד בין השחקניות. אנו מודים לכם על הכבוד לשתי הספורטאיות במהלך המשחק ולאחריו". ההכרזה נועדה למנוע תגובות שליליות מהקהל, לאחר שבשלבים מוקדמים יותר בטורניר נשמעו שריקות בוז במקרים דומים.

בסיום המשחק, סבאלנקה הרימה את ידה לאות ניצחון, ניגשה ישירות לשופטת הכיסא ולחצה את ידה, ולאחר מכן מחאה כפיים לקהל. סביטולינה עשתה את אותו הדבר מצידה, לחצה את יד השופטת וחזרה לעבר הציוד שלה, מבלי ליצור מגע ביניהן, בהתאם למה שסוכם מראש.

ארינה סבאלנקה (רויטרס)

הרקע הפוליטי והתגובות מהצדדים

הימנעות מלחיצת יד בין סביטולינה לשחקניות מרוסיה ובלארוס אינה חדשה, והיא נובעת מהמלחמה המתמשכת במולדתה. גם בעבר, כולל ברבע גמר רולאן גארוס 2023, נרשמו מקרים דומים בינה לבין סבאלנקה. הפעם, גם לפני המשחק עצמו, השתיים סירבו להצטלם יחד לתמונה המסורתית, וכל אחת הצטלמה בנפרד ליד הרשת.

סבאלנקה, מצדה, חזרה והבהירה בעבר את עמדתה האישית נגד המלחמה. רק בשבוע שעבר אמרה בנושא: "ברור שאני רוצה שלום. אם הייתי יכולה לשנות משהו, הייתי בהחלט עושה זאת". לאחר הניצחון, היא התייחסה גם למשחק עצמו ואמרה: "אני ממש שמחה עם הניצחון. היא יריבה סופר קשה, שיחקה טניס מדהים לאורך כל השבוע ואני שמחה לעלות".

סביטולינה בחרה להתייחס למצב באוקראינה ולפרופורציות שהוא מעניק עבורה גם להפסד ספורטיבי. "אנשים חיים חיים נוראיים ומפחידים באוקראינה, אז אני לא באמת יכולה להרשות לעצמי להיות עצובה. אני אדם מאוד מאוד בר מזל", אמרה האוקראינית בת ה-31.

אלינה סביטולינה (רדאד ג'בארה)

לצד הסערה הפוליטית, סבאלנקה ממשיכה להיראות בלתי ניתנת לעצירה במלבורן. היא לא איבדה מערכה בטורניר, נמצאת ברצף של 11 ניצחונות העונה, ותתמודד בגמר מול אלנה ריבאקינה. אך מעבר למספרים, חצי הגמר הזה ייזכר גם כרגע נוסף שבו המציאות הגיאופוליטית חצתה את קווי המגרש והשאירה את חותמה על הבמה הגדולה של הטניס העולמי.