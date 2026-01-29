יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:52
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

"תמיד אני": ארדה גולר התפוצץ על ארבלואה

הקשר הראה את חוסר שביעות רצונו מהחילוף, בספרד ביקרו: "פרק נוסף בייסורים הספורטיביים שריאל עוברת, ארבלואה מחק את המורשת של אלונסו בשבועיים"

|
ארדה גולר (IMAGO)
ארדה גולר (IMAGO)

ארדה גולר פתח חזית חדשה במשבר של ריאל מדריד כשהבהיר את אי הסכמתו עם המאמן, אלברו ארבלואה. השחקן הטורקי כעס מאוד כאשר הוחלף בדקה ה-78, בזמן שקבוצתו הייתה בפיגור 3:2, ופנה באופן מאתגר לעבר הספסל תוך שהוא מתלונן על מצבו. גולר מרגיש שעשו ממנו שעיר לעזאזל, אף שהוא אחד החלקים שלא מתפקדים, למרות ההימור של המועדון עליו.

ארבלואה רצה לנצל את חלון החילופים האחרון כדי לבצע שלושה שינויים, והוציא מהמשחק שחקנים שסומנו. דין האוסן, שהיה חלש מאוד בהגנה, אלברו קאררס, שלא קיבל עזרה מוויניסיוס וסבל, וגולר, אחד הכשלים הגדולים של ריאל מדריד בכך שלא עמד ברמה בקישור, ירדו מהמגרש.

גם האוסן וגם קאררס ירדו במהירות וללא תלונות. מאוכזבים מהיכולת ומהתוצאה, אך בלי לבצע מחוות. אצל גולר, לעומת זאת, ההבעה התעוותה והוא החל לבצע תנועות ידיים שהעידו על חוסר שביעות רצונו מההחלטה של ארבלואה.

ארדה גולר במאבק (רויטרס)ארדה גולר במאבק (רויטרס)

“תמיד אני”

בטורקיה קראו את שפתיו של הכדורגלן, שאפילו לא טרח לכסות את פיו, והוא אמר בבירור בזמן שיצא מהמגרש: "תמיד אני, תמיד אני", כשהוא מתלונן על החילוף ומניד בראשו ל"לא" בזמן שהלך באזורי השוליים של המגרש עד שהגיע לספסל.

שם הוא גם הביע את חוסר שביעות רצונו, וברגע שהמשחק הסתיים רץ לעבר מנהרת חדרי ההלבשה. גולר יודע שמעמדו השתנה. צ'אבי אלונסו החליט להמר עליו בצורה ברורה, למרות חוסר היציבות שלו במשחקים והיעדר כל יכולת הגנתית, והוא היה אחת הסיבות לריאל מדריד האיומה שנבנתה. ארבלואה העניק לו רצף מסוים, יותר בגלל מחסור באופציות מאשר מתוך אמון מלא בו.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

“העימות של גולר עם מאמנו הוא פרק נוסף בייסורים הספורטיביים שעוברת ריאל מדריד. ולארבלואה נפתחה סדק מול שחקן בעל אופי סוער, שכבר עשה בעיות לקרלו אנצ'לוטי בעונה שעברה. האיטלקי תמיד היה בטוח שאין לו את האיכות לשחק במדריד ולא נתן לו לשחק, דבר שגם הכביד לבסוף על פיטוריו”, ניתחו בספרד. גולר היה שחקן הרכב קבוע אצל ארבלואה. הוא חזר ל-11 הפותחים, כפי שכבר עשה במשחקי הליגה מול מונאקו ו-ויאריאל. עם זאת, הוא פתח על הספסל בהפסד בגביע המלך לאלבסטה וגם במחזור הליגה הראשון של המאמן מול לבאנטה.

“ארבלואה מוחק את המורשת של צ'אבי אלונסו תוך שבועיים”

בספרד נכתבה ביקורת קשה גם על המאמן: “שבועיים. זהו הזמן שנדרש לריאל מדריד החדשה של ארבלואה כדי לפוצץ את המעט שהשאיר אלונסו בקבוצה. ההימור של ההנהלה על שינוי על הקווים לא רק שלא שיפר את כיוון הקבוצה, אלא גרם לנפילה חדה במפעלים הנוקאאוט. המאזן קטלני: הודחה מגביע המלך ומחוץ לטופ 8 של ליגת האלופות בתוך 14 ימים בלבד”.

“צ'אבי אלונסו פוטר בנסיבות שנויות במחלוקת, אך ריאל מדריד הייתה בחיים בגביע המלך והייתה בדרך הבטוחה להעפלה ישירה לשמינית גמר ליגת האלופות, כשהיא ממוקמת בטופ 8 מחזור אחד לסיום. התחושה הייתה רעה והתקשורת עם חדר ההלבשה גרועה עוד יותר, אך הקבוצה הייתה בחיים”, הדגישו בספרד.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

המרווח הזה נעלם עם ארבלואה

הופעת הבכורה של המאמן החדש הייתה טראומטית. בגביע המלך הודחה ריאל מדריד מול אלבסטה, קבוצה מהליגה השנייה, במשחק שייכנס לרשימה השחורה של המועדון הלבן. מכה היסטורית, גם בגלל היריבה וגם בגלל האופן. צ'אבי אלונסו הצליח לעבור את הסיבוב הראשון, גם אם זה היה מול קבוצה מהליגה השלישית, אך ארבלואה היה שאנן ובסופו של דבר נפל מול יריבה נחותה.

המכה השנייה כאמור הגיעה באירופה, 4:2 לבנפיקה ליסבון של ז’וזה מוריניו, תוצאה שהותירה אותם מחוץ לשמונה הראשונות ונידונים לפלייאוף מיותר, עם עומס ולחץ נוספים. למרות היכולת הטובה של הלבנים מול מונאקו, הגרסה שהציגו הותירה הרבה מקום לאכזבה.

מעבר לתוצאות, התחושות מדאיגות אף יותר. הקבוצה איבדה יציבות הגנתית ובהירות בתוכנית המשחק. מול הפורטוגלים זה היה בולט. הם לא ניצחו אף מאבק במרכז המגרש והקבוצה של מוריניו שלטה לחלוטין במתרחש. ההחלטות מהספסל זכו לביקורת והמסר לא מצליח להתחבר, למרות שהסגל מרגיש טוב יותר מאשר בתקופת אלונסו.

קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)

“פיטוריו של הבאסקי היו מסר של ההנהלה. מסר חיובי מאוד עבור השחקנים, אך רע מאוד עבור ריאל מדריד. במועדון הלבן עושים מה שהם רוצים, וארבלואה, לעת עתה, לא הצליח לצרף אף אחד למטרה שלו. כל עוד חדר ההלבשה מנוהל על ידי השחקנים, לא ישנה מי יושב על הספסל. אלונסו השאיר כרטיס כמעט בטוח לשמינית הגמר למרות התחושות הרעות, וכעת נותרו רק התחושות הרעות ופלייאוף מיותר שמעמיס עוד יותר על לוח המשחקים של הקבוצה הלבנה”,.

