איסט עבר בדיקות רפואיות בב"ש ויחתום לשנתיים

הפועל באר שבע בשיאו של מרוץ אליפות בו להבדיל מעונה שעברה היא תקווה הפעם ללכת עד הסוף ולזכות בתואר, ובשביל לעשות זאת במועדון עובדים גם על רכש וחושבים על הסגל. הדרומיים בדרך לצרף את ג'בון איסט, שיחתום היום בהפועל באר שבע לשנתיים הבאות, כאשר הוא כבר עבר בדיקות רפואיות בבית החולים סורוקה. יהיה מאמץ לצרפו כבר בחלון ההעברות של ינואר.

איסט משחק כיום בהפועל חיפה, אבל הוא מסיים חוזה בקיץ ומותר לו לנהל משא ומתן בינואר ולחתום בקבוצה אחרת לעונה הבאה. כעת נותר לראות האם השחקן מג’מייקה יחזק את הסגל של רן קוז’וק לקראת הישורת האחרונה של העונה. נכון לעכשיו המעבר שלו יתרחש החל מהקיץ ובמועדון מנסים למצוא את המתווה שיאפשר את הגעתו כרגע.

ג’בון איסט הגיע בעונה שעברה להפועל חיפה ורשם 14 שערים ושישה בישולים אשתקד בעונה נפלאה שלו עם הצפוניים, כאשר העונה הוא עם תשעה שערים ושלושה בישולים ב-20 המחזורים ששוחקו. החלוץ הג'מייקני עושה את קפיצת המדרגה ומגיע לקבוצת צמרת.