יום חמישי, 29.01.2026 שעה 15:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

הסכומים סוכמו, ברוניניו מתקרב למעבר לחיפה

באוקראינה מדווחים על התקרבות, כשהברזילאי אמור להגיע לקבוצה מהכרמל בפברואר. אם וכאשר יחתום, יובאנוביץ' או פדראו ישוחרר מהקבוצה של ברק בכר

|
ברוניניו (IMAGO)
ברוניניו (IMAGO)

באוקראינה מדווחים כי ברוניניו מתקרב למעבר למכבי חיפה, כאשר המגעים בין הצדדים נמצאים בשלבים מתקדמים. כל הסכומים בין הצדדים סוכמו, אך הירוקים יצטרכו להכריע לגבי צירופו. על פי הדיווחים, הקשר הברזילאי של קרפטי לבוב עשוי לעשות את דרכו לישראל כבר בחודש פברואר, לאחר שהשיחות בין המועדונים הגיעו לפריצת דרך. אם ברוניניו יגיע לכרמל, פדראו או ג’ורג’ה יובאנוביץ’ ישוחררו.

לפי התקשורת האוקראינית, המשא ומתן בין קרפטי לבוב למכבי חיפה נמשך כבר תקופה, ובשלב זה לא מדובר בסגירה מיידית של העסקה. עם זאת, גורמים המעורים בפרטים טוענים כי הפערים הצטמצמו בהדרגה, והצדדים עובדים על נוסחה שתאפשר את השלמת ההעברה בחלון הקרוב.

מתקרבים להסכמה, ההכרעה בפברואר

בדיווחים נוספים נטען כי בקרפטי לבוב רואים בברוניניו אחד ממנהיגי הקבוצה, ולכן אינם ממהרים לוותר עליו ללא תמורה שתענה על דרישותיהם. במקביל, במכבי חיפה ממשיכים ללחוץ בניסיון לצרף את הברזילאי כחיזוק משמעותי לחלק הקדמי והקישור ההתקפי.

עוד צוין כי העסקה אינה צפויה להיסגר לפני חודש פברואר, בין היתר בשל היבטים חוזיים ופיננסיים שעדיין דורשים הסדרה. למרות זאת, באוקראינה מדגישים כי הכיוון הכללי ברור, והמעבר נחשב לאפשרות ריאלית מאוד.

אם המהלך אכן יושלם, ברוניניו צפוי לעזוב את לבוב ולהצטרף למכבי חיפה במהלך העונה, במהלך שעשוי להיחשב כאחת העסקאות המסקרנות של החורף. נכון לעכשיו, כל הצדדים ממשיכים לשמור על זהירות, אך ההערכה היא שההתקדמות בשיחות עשויה להוביל להסכם בזמן הקרוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */