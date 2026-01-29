הסכומים סוכמו, ברוניניו מתקרב למעבר לחיפה

באוקראינה מדווחים כי ברוניניו מתקרב למעבר למכבי חיפה, כאשר המגעים בין הצדדים נמצאים בשלבים מתקדמים. כל הסכומים בין הצדדים סוכמו, אך הירוקים יצטרכו להכריע לגבי צירופו. על פי הדיווחים, הקשר הברזילאי של קרפטי לבוב עשוי לעשות את דרכו לישראל כבר בחודש פברואר, לאחר שהשיחות בין המועדונים הגיעו לפריצת דרך. אם ברוניניו יגיע לכרמל, פדראו או ג’ורג’ה יובאנוביץ’ ישוחררו.

לפי התקשורת האוקראינית, המשא ומתן בין קרפטי לבוב למכבי חיפה נמשך כבר תקופה, ובשלב זה לא מדובר בסגירה מיידית של העסקה. עם זאת, גורמים המעורים בפרטים טוענים כי הפערים הצטמצמו בהדרגה, והצדדים עובדים על נוסחה שתאפשר את השלמת ההעברה בחלון הקרוב.

מתקרבים להסכמה, ההכרעה בפברואר

בדיווחים נוספים נטען כי בקרפטי לבוב רואים בברוניניו אחד ממנהיגי הקבוצה, ולכן אינם ממהרים לוותר עליו ללא תמורה שתענה על דרישותיהם. במקביל, במכבי חיפה ממשיכים ללחוץ בניסיון לצרף את הברזילאי כחיזוק משמעותי לחלק הקדמי והקישור ההתקפי.

עוד צוין כי העסקה אינה צפויה להיסגר לפני חודש פברואר, בין היתר בשל היבטים חוזיים ופיננסיים שעדיין דורשים הסדרה. למרות זאת, באוקראינה מדגישים כי הכיוון הכללי ברור, והמעבר נחשב לאפשרות ריאלית מאוד.

אם המהלך אכן יושלם, ברוניניו צפוי לעזוב את לבוב ולהצטרף למכבי חיפה במהלך העונה, במהלך שעשוי להיחשב כאחת העסקאות המסקרנות של החורף. נכון לעכשיו, כל הצדדים ממשיכים לשמור על זהירות, אך ההערכה היא שההתקדמות בשיחות עשויה להוביל להסכם בזמן הקרוב.