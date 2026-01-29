יום חמישי, 29.01.2026 שעה 15:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"אם אין דברים כשרים בסוף הכל ייפול על המנכ"ל"

מנכ"ל עירוני טבריה לשעבר שרון סוויסה לשיחת היום: "עזבתי מסיבות אישיות, לא רצתי למשרד החקירות ופתחתי על טבריה ולא באתי לשקר", "עשו לי תרגיל"

|
שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

הסאגה סביב עירוני טבריה ממשיכה להסעיר את הכדורגל הישראלי, ולאחרונה עלתה שוב לכותרות כאשר שרון סוויסה התייחס אליה בפומבי. סוויסה עלה לדבר על הפרשה בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE, על רקע ההתפתחויות האחרונות והדיון הציבורי הרחב שמעורר המקרה.

פרסמנו שיחה שעולה ממנה שעזבת את טבריה כי ראית דברים לא תקינים?
”לא, דיברו איתי על דברים של טבריה, דברים שהבנתי שכבר יודעים”.

אבל בדקו את העדות שלך ואמרו שזה נכון.
”הכל בסדר, זאת העבודה שלהם. לא רצתי למשרד החקירות ופתחתי על טבריה. עזבתי את המועדון עם דלת פתוחה ונשארתי חבר של כולם”.

עזבת כי ראית דברים לא נכונים?
”עזבתי מסיבות אישיות. באתי מנוף הגליל ממקום אחר, לא קיבלתי סמכויות שחשבתי שהגיעו לי כמנכ”ל”.

שחקני עירוני טבריה (חגשחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

אבל הבנת שהפרשה תיפול עליך לא?
”בחקירה כיוונו אותי לדברים שיודעים. עשו לי תרגיל, יש דברים שאשמור לעצמי, הרגשתי פחות מעורב אז היה לי חשוב לעזוב כחבר של כולם”.

לא נפלת שכתב האישום קרה נכון?
”אני חושב שזה קצת מוגזם”.

אבל אמרת בעדות שיש חוזים בבקרה וכאלה שמחלקים את הכסף.
”לא פתחתי שם. הייתי שלושה חודשים בטבריה והשם שלי מאוד נפגע בתקופה הזאת. באתי לחקירה ודברים שהם יודעים, לא באתי לשקר”.

אבל אמרת דברים בחקירה.
”אני לא ישבתי עם סוכנים. לא דיברתי עם אף אחד”.

אבל הם לא צדיקים לפי העדות.
”החקירה התקיימה עוד לפני. הייתי שלושה חודשים בטבריה, נחקרתי על דברים שלא קשורים אליי גם”.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

יש בטבריה חוזים כפולים?
”לא יודע, תשאל את הבעלים. אני לא עשיתי חוזים. למה אמרתי שהכל ייפול עליי? כי אם יש דברים לא כשרים ברור שהכל ייפול על המנכ”ל. אחרי חודשיים ושבוע היה לי שיחה שאני רוצה לעזוב. חיכיתי שבועיים, היה לנו אימון ואמרתי שאני לא יכול”.

היית חכם לעזוב.
”לא יודע. עשיתי שיקולים, אני משאיר את זה לעצמי. הם אנשים טובים שם. אין לי מילה רעה עליהם”.

ידעת שיש דברים לא כדין וברחת.
”אני ברחתי כי לא היה לי טוב. אני לא מצטער שלקחתי את ההזדמנות הזאת ואני מודה עליה”.

היה לך מזל שהיית חכם לעזוב.
”זה אתה אומר”.

