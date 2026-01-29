"אם אין דברים כשרים בסוף הכל ייפול על המנכ"ל"

הסאגה סביב עירוני טבריה ממשיכה להסעיר את הכדורגל הישראלי, ולאחרונה עלתה שוב לכותרות כאשר שרון סוויסה התייחס אליה בפומבי. סוויסה עלה לדבר על הפרשה בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE, על רקע ההתפתחויות האחרונות והדיון הציבורי הרחב שמעורר המקרה.

פרסמנו שיחה שעולה ממנה שעזבת את טבריה כי ראית דברים לא תקינים?

”לא, דיברו איתי על דברים של טבריה, דברים שהבנתי שכבר יודעים”.

אבל בדקו את העדות שלך ואמרו שזה נכון.

”הכל בסדר, זאת העבודה שלהם. לא רצתי למשרד החקירות ופתחתי על טבריה. עזבתי את המועדון עם דלת פתוחה ונשארתי חבר של כולם”.

עזבת כי ראית דברים לא נכונים?

”עזבתי מסיבות אישיות. באתי מנוף הגליל ממקום אחר, לא קיבלתי סמכויות שחשבתי שהגיעו לי כמנכ”ל”.

אבל הבנת שהפרשה תיפול עליך לא?

”בחקירה כיוונו אותי לדברים שיודעים. עשו לי תרגיל, יש דברים שאשמור לעצמי, הרגשתי פחות מעורב אז היה לי חשוב לעזוב כחבר של כולם”.

לא נפלת שכתב האישום קרה נכון?

”אני חושב שזה קצת מוגזם”.

אבל אמרת בעדות שיש חוזים בבקרה וכאלה שמחלקים את הכסף.

”לא פתחתי שם. הייתי שלושה חודשים בטבריה והשם שלי מאוד נפגע בתקופה הזאת. באתי לחקירה ודברים שהם יודעים, לא באתי לשקר”.

אבל אמרת דברים בחקירה.

”אני לא ישבתי עם סוכנים. לא דיברתי עם אף אחד”.

אבל הם לא צדיקים לפי העדות.

”החקירה התקיימה עוד לפני. הייתי שלושה חודשים בטבריה, נחקרתי על דברים שלא קשורים אליי גם”.

יש בטבריה חוזים כפולים?

”לא יודע, תשאל את הבעלים. אני לא עשיתי חוזים. למה אמרתי שהכל ייפול עליי? כי אם יש דברים לא כשרים ברור שהכל ייפול על המנכ”ל. אחרי חודשיים ושבוע היה לי שיחה שאני רוצה לעזוב. חיכיתי שבועיים, היה לנו אימון ואמרתי שאני לא יכול”.

היית חכם לעזוב.

”לא יודע. עשיתי שיקולים, אני משאיר את זה לעצמי. הם אנשים טובים שם. אין לי מילה רעה עליהם”.

ידעת שיש דברים לא כדין וברחת.

”אני ברחתי כי לא היה לי טוב. אני לא מצטער שלקחתי את ההזדמנות הזאת ואני מודה עליה”.

היה לך מזל שהיית חכם לעזוב.

”זה אתה אומר”.