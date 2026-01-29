הפועל רמת גן פנתה לרעננה לגבי אבו אלשיך

לאחר הפרסום ב-ONE על עסקת העברתו של קשר הפועל רמת גן, אדר רטנר, האורדונים מנגד מחפשים להתחזק בשחקני כנף, כאשר הקבוצה של מסאי דגו פנתה בימים האחרונים להפועל רעננה במטרה לצרף את איהב אבו אלשיך.

השחקן בן ה-25 כבש העונה ארבעה שערי ליגה לזכות קבוצתו והאורדונים רוצים לראות אותו מגיע ומחזק את החלק הקדמי. מנגד, בעלי רעננה, אשר אלון, הטיל וטו על מעברו של אבו אלשיך.

בר"ג הציעו אף פיצוי כספי לקבוצה מהשרון בעבור שחרורו, כאשר ההערכה היא שעדיין ניתן לקיים את העסקה והדברים יוכרעו בימים הקרובים. ביום שני, צפויות הקבוצות להיפגש במסגרת המחזור ה-21.

גם מכבי יפו עשויה להתחזק: במועדון בוחנים את אפשרות צירופו של השוער מתן עמבר, שאיבד את מקומו בהרכב הפועל נוף הגליל. האחרון, שהפך לאחד השוערים היציבים בליגה הלאומית בשנים האחרונות, עשוי לעזוב.