דרישת הפועל ת"א בערעור נגד ההתאחדות ומכבי

הפועל תל אביב הגישה בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרתה היא דורשת לקצר את לוחות הזמנים להגשת כתבי ההגנה מטעם ההתאחדות לכדורגל ומכבי תל אביב, ולקבוע מועד דיון בהקדם האפשרי. הבקשה הוגשה כחלק מהליך הערעור שמנהלים האדומים, מתוך חשש כי היצמדות למועדים הקבועים בחוק (60 יום לתגובה) תסכל את האפשרות לקבלת סעד משפטי רלוונטי עוד העונה.

בערעור שהגישה, הפועל תל אביב טענה כי נפל פגם בכל ההליך המשפטי, וביקשה קיום משחק דרבי חוזר מול מכבי תל אביב. כזכור, בית הדין העליון פסק ניצחון טכני, 0:3 לצהובים, וכמו כן הפחית שתי נקודות ממאזן האדומים.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין רועי רוזן ומוחמד ריזקה, טוענת הפועל ת"א כי "אין מדובר בבקשה להעדפה דיונית, אלא בבקשה הכרחית לשם הבטחת קיומו האפקטיבי של ההליך ומתן סעד שיפוטי בעל משמעות מעשית". האדומים מדגישים כי הם אינם מבקשים "לשנות את סדרי הדין בדרך עקיפה", אלא להתאים את הלו"ז לנסיבות הייחודיות של עולם הספורט.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

"לוח השנה מושפע ישירות מגביע העולם"

אחד הנימוקים המרכזיים בבקשת הפועל ת"א נוגע לאילוצים הבינלאומיים של עונת המשחקים הנוכחית. במועדון מציינים כי חלון הזמנים צפוף במיוחד בשל המונדיאל שייערך בקיץ הקרוב.

"לוח השנה של הכדורגל הישראלי מושפע מלוחות זמנים בינלאומיים, ומושפע ישירות מאירועי ספורט גדולים שמתרחשים בחודשי הקיץ", נכתב בבקשה. עוד צוין כי "בחודש יוני 2026 צפוי להיפתח גביע העולם לנבחרות אשר משפיע ישירות על הכדורגל הישראלי ועל לוחות הזמנים, בעיקר של ליגת העל".

עורכי הדין של הפועל ת"א הציגו לבית המשפט את הדרישות המחמירות של פיפ"א, ולפיהן "מועדוני הכדורגל ברחבי העולם מחויבים לשחרר את שחקניהם לטובת משחקי הנבחרות הלאומיות עד לא יאוחר מיום 25.05.2026". לאור העובדה שהליגה הסדירה מסתיימת במרץ, טוענים במועדון כי המתנה של חודשיים לכתבי הגנה תהפוך את הדיון לתאורטי בלבד.

"המשיבים מודעים לטענות, זהו הליך ערעורי"

טיעון נוסף של הפועל ת"א נוגע למהות ההליך. לטענתם, מאחר והצדדים כבר ניהלו מאבקים משפטיים במוסדות הפנימיים של ההתאחדות, אין הצדקה למתן ארכה ארוכה ללימוד החומר.

"המשיבים מודעים לטענות המבקש, וזאת בשל שנוהלו שני הליכים פנימיים, שם נדונה אותה מסכת עובדתית ונדונו אותן טענות מהותיות", נכתב בפנייה לשופט גלעד הס. האדומים טוענים כי "אופי ההליך, מבחינת מהותו, דומה יותר למסגרת של ערעור", ולכן "לא מתקיימת התכלית שבבסיס ההוראה למתן 60 ימים להגשת הגנה, שתכליתה מתן שהות להתגוננות מפני טענות חדשות".

בנוסף, עקצה הפועל את היריבה העירונית, מכבי ת"א, תוך שימוש בטיעונים שהצהובים עצמם העלו בעבר: "הנתבע 2 (מכבי ת"א) טען בהליכים הקודמים לאי אפשרות קיום משחק חוזר בשל לו"ז. אין זה הוגן לאפשר שימוש בטענה זו מחד, תוך שלילת שימוש בה כבסיס לבירור מהיר וענייני".

הקדמת תרופה למכה: סוגיית השיהוי

בהפועל ת"א צפו מראש כי ההתאחדות או מכבי ת"א ינסו לטעון כי הפועל השתהתה בהגשת הפנייה לבית המשפט (כחודש וחצי לאחר ההחלטה המקורית), ומיהרו להדוף טענה זו בבקשה עצמה.

"לא מן הנמנע כי מי מהמשיבים יטען לשיהוי... דין טענה זו, אם תעלה, להידחות", נכתב בנחרצות. עורכי הדין הסבירו כי ההמתנה נבעה מתוך "מיצוי הליכים פנימיים ובחינה זהירה של מסלול דיוני הראוי (בשים לב לקיום ערכאה בינ"ל) - התנהלות שרואים בה לגיטימית ורצויה".

לסיכום, ביקשו במועדון מבית המשפט להפעיל את סמכותו לפי תקנה 176(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תוך שהם מצטטים פסיקת עבר: "הפרוצדורה אינה 'מיטת סדום' ונטיית ביהמ"ש היא להימנע מיישום דווקני ונוקשה של כללים פרוצדורליים... מקום בו מועדים דיוניים עלולים לסכל בירור אפקטיבי של ההליך יש לסטות מהם... לשם עשיית משפט צדק, ביעילות". השופט הס נענה לפניית הפועל ת"א, וחייב את ההתאחדות לכדורגל ומכבי ת"א להגיב לעתירת הפועל ת"א.