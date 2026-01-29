יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:52
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
215-188ליון1
216-148אסטון וילה2
198-188מיטיולן3
177-138בטיס4
177-138פורטו5
175-118בראגה6
174-108פרייבורג7
166-138רומא8
167-118גנק9
157-148בולוניה10
159-158שטוטגרט11
1511-128פרנצווארוש12
147-158נוטינגהאם פורסט13
143-88ויקטוריה פלזן14
146-78הכוכב האדום15
1311-158סלטה ויגו16
1214-178פאוק סלוניקי17
129-128ליל18
127-108פנרבחצ'ה19
129-118פנאתינייקוס20
1115-138סלטיק21
1015-128לודוגורץ22
1016-128דינמו זאגרב23
911-98בראן24
916-108יאנג בויז25
711-58שטורם גראץ26
716-98סטיאווה בוקרשט27
714-68גו אהד איגלס28
615-118פיינורד29
613-98פ.צ. באזל30
615-108רד בול זלצבורג31
414-58גלאזגו ריינג'רס32
315-78ניס33
115-58אוטרכט34
115-48מאלמו35
122-28מכבי ת"א36

קאמבק לווילה על זלצבורג שהודחה. ליון בפסגה

דרמה בליגה האירופית: האוסטרים ניצלו טעויות ועלו ליתרון כפול, אך האנגלים חזרו ל-2:3 מרשים. ליון סיימה ראשונה, בטיס בטופ 8, פיינורד נותרה בחוץ

|
ג'מלדין ג'ימו, חוגג את המהפך (רויטרס)
ג'מלדין ג'ימו, חוגג את המהפך (רויטרס)

אחרי מחזור המשחקים האחרון המטורף של אתמול בליגת האלופות, קיבלנו הערב (חמישי) את אותו שיגעון גם בליגה האירופית. לאחר ערב גדוש בדרמה זוהי התמונה הסופית בשלב הליגה:

עלו ישירות לשמינית: ליון, אסטון וילה, מידטיילנד, פורטו, בטיס, בראגה, פרייבורג ורומא.

עלו לפלייאוף: גנק, בולוניה, שטוטגרט, פרנצווארוש, נוטינגהאם פורסט, ויקטוריה פלזן, הכוכב האדום בלגרד, סלטה ויגו, פאוק סלוניקי, ליל, פנרבחצ’ה, פנאתינייקוס, סלטיק, לודוגורץ, דינאמו זאגרב ובראן.

הודחו מאירופה: יאנג בויז, שטורם גראץ, סטיוואה בוקרשט, גו אהד איגלס, פיינורד, פ.צ באזל, זלצבורג, ריינג’רס, ניס, אוטרכט, מאלמו ומכבי תל אביב. 

אסטון וילה – זלצבורג 2:3

אונאי אמרי וחניכיו הם בין שתי הקבוצות היחידות שכבר הבטיחו את מקומן בשמינית הגמר יחד עם ליון, אך הם ינסו לסיים גם במקום הראשון, בעיקר בשביל היוקרה שבדבר. מנגד, האוסטרים צריכים נס על מנת להעפיל לשלב 32 האחרונות, והוא יקרה רק אם יצליחו לחולל סנסציה.

דקה 33, שער! 0:1 לזלצבורג: האורחת עולה ליתרון מפתיע אחרי טעות כפולה בהגנה של האנגלים. אדמונד ביידו ניצל את ההזדמנות עם מסירה מהירה לכרים קונאטה שזכה מן ההפקר, ושלח את הכדור לרשת מקרוב. 

דקה 76, וילה חוזרת מפיגור כפול! שוויון 2:2: מאטי קאש מציג את הטכניקה הנפלאה שלו ומעביר כדור רוחב יפהפה לתוך הרחבה. טיירון מינגס הקפטן הגבוה שחיכה ברחבה, הקדים את אלכסנדר שלאגר וכבש בנגיחה למרכז השער.

דקה 49, שער! זלצבורג מכפילה את היתרון ל-0:2: עוד פעם טעות בהגנה של המארחת מובילה לספיגת שער. המחליף, קונפולו ייאו בהשפעה מיידית! מהלך לחימה נהדר של אלייבגוביץ', שהשלתט על כדור טועה, ביצע דריבל לאורך הרחבה והעביר את הכדור לאיזור המסוכן. בתוך הרחבה חיכה יאו שסיים בקלילות לרשת שליד הקורה הקרובה. 

דקה 65, שער! אסטון וילה צימקה ל-2:1: האנגלים חוזרים למשחק, מורגן רודג'רס ואמיליאנו בואנדיה עם דאבל פס נהדר, כשהחלוץ תזמן את הריצה שלו בצורה מושלמת כדי לקבל בחזרה לתוך הרחבה ולכבוש באחד על אחד מול השוער.

דקה 76: שער! וילה משווה את התוצאה ל-2:2: מאטי קאש מציג את הטכניקה הנפלאה שלו ומעביר כדור רוחב יפהפה לתוך הרחבה. טיירון מינגס, הקפטן הגבוה של המקומיים, הקדים את אלכסנדר שלאגר וכבש בנגיחה למרכז השער.

ריאל בטיס – פיינורד 1:2

החבורה של מנואל פלגריני מגיעה במומנטום לא טוב בכלל, אחרי שני הפסדים רצופים בכל המסגרות. מבחינת הטבלה, היא נועלת את השמינייה הראשונה ויודעת שהיא חייבת לנצח, ורצוי בהפרש שערים טוב, כדי ששמינית הגמר לא תהיה בסיכון. מן העבר השני ניצבת הקבוצה ההולנדית, שנמצאת במקום ה-26 ערב המחזור ורק 3 נקודות ישאירו לה סיכוי לעלות לשלב הבא.

ליון – פאוק סלוניקי 2:3

כאמור, הקבוצה הצרפתית היא בין השתיים היחידות שהבטיחו כבר את מקומן בשמינית הגמר, יחד עם אסטון וילה, רק שהיא נמצאת במקום הראשון והיא כמובן מעוניינת להישאר שם. מן העבר השני, היוונים כבר הבטיחו את מקומם ב-32 האחרונות ויודעים שניצחון יכול להכניס אותם ל-8 הראשונות.

דקה 20, שער! 0:1 לפאוק: סיומת מבריקה של גאורגיוס ג'יאקומאקיס, החלוץ התחבר לכדור רוחב מושלם ברחבה ובעט מעבר לשוער חסר האונים.

דקה 34, שער! ליון השוותה ל-1:1: רמי הימברט השתלט על הכדור בתוך הרחבה ובעט באלגנטיות לפינה הימנית התחתונה. גם כאן לשוער לא היה מה לעשות. המארחת שולטת בקצב ומחפשת להפך את התוצאה.

דקה 41, כרטיס אדום לפאוק: המומנטום לטובת הצרפתים נמשך כאשר הם זכו ליתרון מספרי בהמשך המשחק. יאניס קונסטנטליאס, שקיבל כרטיס צהוב רק חמש דקות קודם לכן על דיבורים מיותרים אל עבר השופט, ביצע עבירה, קיבל כרטיס צהוב שני ונשלח למקלחת מוקדמת. 

שטוטגרט – יאנג בויז 2:3

קרב של ממש, בין שתי קבוצות שיש להן על מה לשחק. קודם כל הגרמנים, שהבטיחו כבר מקום ב-32 האחרונות, אך צריכים ניצחון כדי לנסות להשתחל ל-8 הראשונות ולדלג שלב. מהצד השני, האורחת הערב אומנם גם במיקום שמגיע לפלייאוף, אך היא בסכנה וצריכה 3 נקודות כדי להימנע מהדחה פוטנציאלית.

דקה 6, שער! 0:1 לשטוטגרט: המארחת היא זו שפתחה את מכסת השערים בהתמודדות, דניז אונדב נשלח על ידי לורנץ אסיגנון, הפגין קור רוח בתוך הרחבה, ובעט לפינה הימנית התחתונה בדרך ליתרון.  

דקה 7, שער! 0:2 לשטוטגרט: הבליץ הגרמני נמשך. דניז, כובש השער הראשון, מסר נהדר ומצא את ארמדין דמירוביץ' בסמוך לאזור הפנדל, הבוסני ניצל את ההזדמנות כדי לבעוט בעיטה נמוכה לתוך הרשת.

דקה 42, שער! יאנג בויז מצמקת ל-2:1: עוד כובש בוסני מצטרף למשחק כשהפעם זהו, ארמין ג'יגוביץ'. הקשר של השוויצרים מוצא לעצמו מרחב בתוך הרחבה כדי לאחר מסירה של גרגורי ותריך, ובועט את הכדור לפינה השמאלית העליונה. 

תוצאות נוספות

פורטו - ריינג'רס 1:3

שטורם גראץ – בראן 0:0

לודוגורץ – ניס 0:0

פנאתינייקוס – רומא 0:0

ליל – פרייבורג 0:0

גו אהד איגלס – בראגה 0:0

סטיאווה בוקרשט – פנרבחצ’ה 0:0

מידטיילנד – דינמו זאגרב 0:0

הכוכב האדום בלגרד – סלטה ויגו 0:0

פ.צ באזל – ויקטוריה פלזן 0:0

סלטיק – אוטרכט 0:3

גנק – מאלמו 1:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
