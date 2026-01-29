יום חמישי, 29.01.2026 שעה 11:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

חיזוק ראשון: סהיטי על סף מעבר למכבי ת"א

שחקן הכנף, שמועמדותו נחשפה ב-ONE, אמור לעשות את דרכו לארץ בסופ"ש אם לא יצוצו תקלות אחרונות כאשר הצהובים והמבורג קרובים מאוד לסגור את הפרטים

|
אמיר סהיטי (IMAGO)
אמיר סהיטי (IMAGO)

מכבי תל אביב בדרך לצרף שחקן רכש ראשון בחלון ההעברות הנוכחי של חודש ינואר. אמיר סהיטי, שחקן הכנף הקוסוברי בן ה-27, על סף מעבר לצהובים בהשאלה עד לסיום העונה עם אפשרות לרכישתו.

השחקן, שמועמדותו נחשפה ב-ONE, אמור לעשות את דרכו לארץ בסוף השבוע הקרוב אם לא יצוצו תקלות אחרונות כאשר האלופה והמבורג הגרמנית קרובות מאוד לסגור את כל הפרטים. בתקשורת הקוסוברית אף נטען כי הוא יטוס במהלך היום (חמישי) לישראל ויישרו קו כי הפרטים סגורים לגמרי. 

סהיטי מיעט לקבל דקות משחק העונה. השחקן בן ה-27 הגיע להמבורג בעונה שעברה בהעברה של 1.2 מיליון אירו ועזר לקבוצה לעלות ליגה, אם כי לא הצטיין במיוחד. לפני המעבר להמבורג, כיכב בהיידוק ספליט הקרואטית ובעונה בסיומה נמכר רשם 6 שערים ו-8 בישולים במדי קבוצתו.

הוא נולד ביוגוסלביה לשעבר ומחזיק באזרחות קוסוברית ואף רשם 7 הופעות במדי נבחרת קוסובו, אחרי שבצעירותו שיחק בנבחרת אלבניה עד גיל 21. להיידוק ספליט הגיע בגיל צעיר דרך רבוטניצ'קי הצפון מקדונית, ובעצם מ-2018 ועד 2024 היה שייך לקבוצה הקרואטית. העונה סהיטי שותף רק ב-4 משחקים של המבורג, 2 בליגה ו-2 בגביע, לא כבש ולא בישל.

