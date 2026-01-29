"על הנייר בנסון כוכב, יכול להיות שובר שוויון"

במכבי חיפה יכולים להיות גאים בהצלחה המטורפת של מי שיצא מהמועדון ונמכר לאוניון סן ז'ילואז תמורת סכום שיא של 7.5 מיליון אירו ועושה שם חייל, בעיקר העונה – ענאן חלאילי. חלאילי סיים את שלב הליגה של ליגת האלופות עם שלושה כיבושים, נתון נהדר לשחקן כנף בעונתו הראשונה במפעל. הנתון הזה מעמיד אותו בשורה אחת עם הליגיונרים הישראלים הגדולים ביותר ששיחקו באירופה.

ההצלחה של חלאילי עשויה באופן טבעי להוביל אותו בתום העונה לקבוצה בכירה באירופה תמורת סכומי כסף אדירים שיכנסו לאוניון, מה שעשוי לגרום גם למכבי חיפה להרוויח כמה מיליוני אירו, שכן בהסכם המכירה בין שני המועדונים סוכם על 15 אחוז שחיפה תקבל ממכירה עתידית של השחקן.

מי שאמור היום (חמישי) לחתום על חוזה עד תום העונה במכבי חיפה ולשחק על אותה משבצת בה שיחק חלאילי לפני שנתיים הוא מנואל בנסון, שיעבור היום בדיקות רפואיות ויחתום על חוזה ההשאלה עד תום העונה, שהירוקים יחזיקו באופציית רכישה בסיום העונה.

ענאן חלאילי חוגג. חיפה עשויה לגזור קופון של מיליוני אירו (IMAGO)

בנסון אמור לשחק בכנף ימין ולמעשה לפתור לברק בכר לא מעט כאב ראש, שכן עד כה, סילבה קאני, שנרכש בסכום כסף גדול רחוק מלהיות האיש שיעשה את ההבדל. בנסון אמור לשחק בכנף ימין יחד עם יילה בטאי, עמו כבר שיתף פעולה בעבר, דבר שיכול לעזור לקבוצה השנה. “על הנייר בנסון זה כוכב. אם ייתפס איתו זה יכול להיות שובר שוויון אמיתי", אמרו בחיפה.

מי שיחזור לסגל לקראת המשחק מול עירוני טבריה בסמי עופר בשבת הוא איתן אזולאי, שלא צפוי לפתוח בהרכב. מי שאמור לעשות הופעת הבכורה שלו בחוליית הקישור הוא סדריק דון. עבדולאי סק, שחזר מאליפות אפריקה, יחליף ב-11 את ליסב עיסאת המוצהב.

סדריק דון (חגי מיכאלי)

פדראו, שעדיין נמצא בשיקום מהפציעה הקשה אותה עבר, ממשיך להתאמן בצד עם מאמן הכושר דרור שמשון. נכון לעכשיו, אין החלטה סופית האם הבלם יושאל ולאן או שיישאר במציבת הבלמים של הקבוצה אחרי שאלעד אמיר סיים את העונה בשל פציעה.

בתוך כך, ליאם לוסקי מהנוער יחתום היום לשלוש שנים ויחזור להתאמן בשורות קבוצת הנוער, שמתכוננת למשחק במסגרת ליגת האלופות בשבוע הבא מול ברצלונה ועוד קודם לכן תשחק מחר מול הפועל תל אביב בליגה.