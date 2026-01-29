יום חמישי, 29.01.2026 שעה 11:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"על הנייר בנסון כוכב, יכול להיות שובר שוויון"

במכבי חיפה תולים תקוות בשחקן שצפוי לחתום היום ולאייש את עמדת הכנף הימנית. הקבוצה תרוויח 15% ממעבר עתידי של חלאילי, דון וסק יפתחו מול טבריה

|
מנואל בנסון (IMAGO)
מנואל בנסון (IMAGO)

במכבי חיפה יכולים להיות גאים בהצלחה המטורפת של מי שיצא מהמועדון ונמכר לאוניון סן ז'ילואז תמורת סכום שיא של 7.5 מיליון אירו ועושה שם חייל, בעיקר העונה – ענאן חלאילי. חלאילי סיים את שלב הליגה של ליגת האלופות עם שלושה כיבושים, נתון נהדר לשחקן כנף בעונתו הראשונה במפעל. הנתון הזה מעמיד אותו בשורה אחת עם הליגיונרים הישראלים הגדולים ביותר ששיחקו באירופה.

ההצלחה של חלאילי עשויה באופן טבעי להוביל אותו בתום העונה לקבוצה בכירה באירופה תמורת סכומי כסף אדירים שיכנסו לאוניון, מה שעשוי לגרום גם למכבי חיפה להרוויח כמה מיליוני אירו, שכן בהסכם המכירה בין שני המועדונים סוכם על 15 אחוז שחיפה תקבל ממכירה עתידית של השחקן.

מי שאמור היום (חמישי) לחתום על חוזה עד תום העונה במכבי חיפה ולשחק על אותה משבצת בה שיחק חלאילי לפני שנתיים הוא מנואל בנסון, שיעבור היום בדיקות רפואיות ויחתום על חוזה ההשאלה עד תום העונה, שהירוקים יחזיקו באופציית רכישה בסיום העונה.

ענאן חלאילי חוגג. חיפה עשויה לגזור קופון של מיליוני אירו (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג. חיפה עשויה לגזור קופון של מיליוני אירו (IMAGO)

בנסון אמור לשחק בכנף ימין ולמעשה לפתור לברק בכר לא מעט כאב ראש, שכן עד כה, סילבה קאני, שנרכש בסכום כסף גדול רחוק מלהיות האיש שיעשה את ההבדל. בנסון אמור לשחק בכנף ימין יחד עם יילה בטאי, עמו כבר שיתף פעולה בעבר, דבר שיכול לעזור לקבוצה השנה. “על הנייר בנסון זה כוכב. אם ייתפס איתו זה יכול להיות שובר שוויון אמיתי", אמרו בחיפה.

מי שיחזור לסגל לקראת המשחק מול עירוני טבריה בסמי עופר בשבת הוא איתן אזולאי, שלא צפוי לפתוח בהרכב. מי שאמור לעשות הופעת הבכורה שלו בחוליית הקישור הוא סדריק דון. עבדולאי סק, שחזר מאליפות אפריקה, יחליף ב-11 את ליסב עיסאת המוצהב.

סדריק דון (חגי מיכאלי)סדריק דון (חגי מיכאלי)

פדראו, שעדיין נמצא בשיקום מהפציעה הקשה אותה עבר, ממשיך להתאמן בצד עם מאמן הכושר דרור שמשון. נכון לעכשיו, אין החלטה סופית האם הבלם יושאל ולאן או שיישאר במציבת הבלמים של הקבוצה אחרי שאלעד אמיר סיים את העונה בשל פציעה.

בתוך כך, ליאם לוסקי מהנוער יחתום היום לשלוש שנים ויחזור להתאמן בשורות קבוצת הנוער, שמתכוננת למשחק במסגרת ליגת האלופות בשבוע הבא מול ברצלונה ועוד קודם לכן תשחק מחר מול הפועל תל אביב בליגה.

