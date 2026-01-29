ראש בראש: מכבי אחי נצרת תארח את מ.ס טירה

ליגה א' צפון חוזרת אלינו בסוף השבוע. המחזור ה-18 התחלק לכדי שני ימים, כאשר מחר (שישי) יתקיימו שישה משחקים ובמוצאי השבת יינעל המחזור עם שני משחקים נוספים. במוקד, מכבי אחי נצרת, מהמקום הראשון, נגד מ.ס טירה, מהמקום השני. מעבר לכך, יתמודדו להן נשר וטירת הכרמל, כרמיאל ובני מוסמוס, אתא ביאליק ובית שאן וכן נווה שאנן מול מגדל העמק.

מכבי אחי נצרת – מ.ס טירה (שישי, אצטדיון עילוט נצרת, 12:40)

משחק על כל הקופה. מקום ראשון נגד מקום שני. עלאא סאיג נגד גל ברשאן. שתי הקבוצות החזקות לנקודת הזמן הזו נפגשות אחת מול השנייה. טירה חלפה על פני אתא ביאליק ונווה שאנן שהביאו חיזוקים משמעותיים, אך לא פוגעת בתקופה האחרונה. היא חלפה על פני אחי נצרת מבחינת כמות הכיבושים ולה כבר 38 שערי זכות (לעומת 25 לאחי נצרת).

לאחי נצרת שישה ניצחונות בבית, לצד תוצאת תיקו אחת והפסד אחד. לטריה ארבעה ניצחונות בחוץ, לצד תוצאת תיקו אחת ושלושה הפסדים, כלומר טירה פחות עדיפה במשחקי החוץ שלה בהתאם לנתונים (38% הצלחה מהסך הכולל). האורחת ידועה גם כקבוצה שדי מפקירה את הקו האחורי ועל כן, ספגה 20 שערים העונה (1.17 שערים, בממוצע, פר משחק).

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בני מוסמוס (שישי, כרמיאל, 11:45)

כבר שני משחקים שאדהם זועבי וקבוצתו החדשה-ישנה, בני מוסמוס, מצליחים להוציא ניצחונות. רק שלוש נקודות מהמקום השישי, כשהמטרה להבאתו של המאמן הייתה הישרדות בליגה. לבינתיים, הם רק נצמדים לחלק העליון של הטבלה. בכרמיאל יחפשו שלוש נקודות שיצמידו אותם עוד יותר אל המקום השני והמכובד, בוודאי לקבוצה שרק העפילה ליגה.

מכבי נווה שאנן – הפועל מגדל העמק (מוצ"ש, חיפה אגרטק, 20:30)

זו שנבלמת בשבועות האחרונים מול זו שנראית לא רע במשחקיה האחרונים. בשני המשחקים האחרונים שלה, נווה שאנן ספגה שישה שערים והפסידה פעמיים. לעומת זאת, מגדל העמק, מלבד ההפסד לבאקה, בששת משחקיה האחרונים השיגה מספיק נקודות בכדי להיצמד למרכז הטבלה. במארחת יחפשו להתאושש, באורחת ירצו להמשיך במומנטום החיובי.

יתר מועדי משחקי המחזור

מכבי נוג'ידאת – הפועל ע. באקה אל גרבייה (שישי, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 13:15)

עירוני נשר – הפועל טירת הכרמל (שישי, נשר, 13:30)

מ.כ צעירי טמרה – הפועל אום אל פאחם (שישי, טמרה, 14:00)

צעירי אום אל פאחם – הפועל עירוני עראבה (שישי, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 14:30)

מכבי אתא ביאליק – הפועל בית שאן (מוצ"ש, אצטדיון טוטו עכו, 20:30)