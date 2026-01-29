רוני לוי: עובד קשה על רכש, יש מספר מועמדים

מכבי נתניה חגגה בענק עם 1:4 גדול על מכבי חיפה במחזור הקודם, אבל הקבוצה צריכה לרדת לקרקע כדי להמשיך במסלול והיא תפגוש את הפועל ת”א בחוץ ביום שבת (15:00) אחד המשחקים הכי קשים שיש לליגה הזו להציע, מפגש חוץ נגד הפועל ת”א שעל הדשא טרם הפסידה העונה בבלומפילד. היהלומים ערכו היום (חמישי) את מסיבת העיתונאים שלהם לקראת המפגש נגד האדומים.

רוני לוי פתח: “עובדים על המנטלי לגמרי, עשינו משחק טוב נגד מכבי חיפה אבל אמרתי לשחקנים שהמשכיות היא לא פחות חשובה ויש לנו עוד דרך של שבעה משחקים מאוד קריטיים כדי להבטיח את הפלייאוף העליון. יוצאים למשחק חוץ קשה מאוד נגד הקבוצה הביתית הכי קשה בארץ בדמות הפועל ת”א, ננסה להמשיך בכושר שלנו”.

על היריבה: “אנחנו מתרכזים בעצמנו, משתדלים לייצר המשכיות מהמשחק האחרון, כמובן שניתן דגשים על הדברים הטובים והפחות טובים של הפועל ת”א במסגרת ההכנה הטקטית, אבל מתכוננים למשחק קשה מאוד. להוריד לקרקע? אני חושב שבסופו של דבר שחקנים רציניים וקבוצה רצינית צריכה להמשיך עם רצף, אנחנו אחרי תקופה דווקא פחות טובה ואמנם היה משחק טוב, אבל רוצים המשכיות ואחרי הרבה תוצאות טובות נוכל להרגיש טוב יותר. לא נמצאים במקום שבו אפשר להיות רגועים”.

לוי: ״שיחקנו טוב נגד חיפה, צריך המשכיות״

על המאזן של הפועל ת”א בבית: “בסופו של דבר עובדים כל השבוע על כל מה שצריך, בין היתר להתמודד מול קבוצה כמו הפועל במגרש שלה. יש לנו שחקנים מנוסים, אני מאמין שנגיע מוכנים למשחק הזה. יובל שדה? זה דברים שבסוף העונה אתייחס, פחות כרגע, אתייחס למשחק ולאימונים ולקבוצה. הוא שחקן שלי כרגע, בחור מקסים, שחקן טוב מאוד, מחובר פה מאוד למקום ותמיד נותן הכל ואני סומך עליו במאה אחוז”.

לגבי השעה המוקדמת: “בעניין הזה לשמחתי אני חושב שלפני שבועיים היה משחק נגד הפועל ירושלים לא מזמן, גם נגד מכבי חיפה, אז זו שגרה. ההיערכות צריכה להיות בהתאם, מבחינת אוכל ותזונה, אבל השחקנים יודעים מה צריך לעשות. מבחינת החיזוק, אנחנו בהחלט מודעים לזה שאנחנו צריכים להתחזק ומאוד רוצים, קיבלתי מההנהלה את המסר החד משמעי שרוצים להביא מספר שחקנים, אני עובד קשה למצוא ויש מספר מועמדים, עוד לא כזה שאני אומר ‘אותו אני רוצה בדיוק’, אני לא רוצה לעשות טעויות ורוצה להיות מדויק”.

רוני לוי (חגי מיכאלי)

לוי המשיך: “כל יום קריטי כדי להטמיע את השיטה, יש לי הרבה מסרים ותכנים להעביר לשחקנים. אסור לעשות הכל מהר מידי, אבל יותר מהר מהכל חשובה לי הגישה שלהם, הרצון שלהם, ואני רואה שיש את זה ואת המסביב אני אנחיל להם בהמשך הדרך”.