"בנסון כוכב ודריבליסט, שלא יהיה כמו נהואל"

מכבי חיפה תארח ביום שבת ב-19:30 את עירוני טבריה באצטדיון סמי עופר ותקווה להתאושש מה-4:1 הכואב שספגה במחזור האחרון מול מכבי נתניה. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ וניסן קניאס, עלו לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

יכול להיות שחלאילי יעבור בחלון הזה?

קניאס: ”אני אמרתי מזמן שאני רואה אותו מגיע למחוזות של בניון. קבוצות כמו ארסנל, צ’לסי. בתפקידו הוא מהטובים ביותר באירופה. הזוי שרן בן שמעון לא משתמש בו בקביעות. להשוות אותו לאלי דסה זו הזיה. הוא מפלצת כדורגל”.

איך אתם רואה את המצב במכבי חיפה?

אהרונוביץ: “לפני זה, אני רוצה לדבר על חלאילי. הוא פשוט ענק. אם ברק בכר היה המאמן בתקופה שהוא עלה לא היה לו סיכויים להיות בבוגרים. הוא לא רצה צעירים, רק שחקנים מוכנים”.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

קניאס: ”לא מסכים עם אהרונוביץ. חלאילי היה בדרך להשאלה בהפועל ת”א וברגע האחרון הוא נשאר במכבי חיפה. בסופו של דבר כשבכר אימן את השנים האלו, אי אפשר היה לשלב שחקני נוער, עם השחקנים שהיו”.

אז איך אתה רואים את המצב במכבי חיפה?

אהרונוביץ: “שמעתי על בנסון, שהוא כוכב לא נורמלי, דריבליסט לא נורמלי. ברק בכר צריך לתת את הפילוסופיה שלו. שלא יהיה כמו נהואל, לא יודע מה יהיה איתו, אני רוצה לראות אותו על כר הדשא”.

איך אתה רואה את השינויים הצפויים בהרכב?

קניאס: ”זה שינויים מתבקשים. מכבי חיפה מחפשת את השחקן באגף ימין. דווקא נגד הקבוצות שבאות לשחק כדורגל, מכבי חיפה מרגישה יותר טוב. טבריה זה קרב חפירות”.

מנואל בנסון (IMAGO)

אהרונוביץ: “בעונה הזאת לא מסתגרות קבוצות”.

איך אתה רואה את הבלגן בטבריה?

קניאס: ”לא ישפיע על המשחק. השחקנים של טבריה מגיעים לסמי עופר וייתנו מאה אחוז”.

תוצאה לסיום?

קניאס: ”0:3 מכבי חיפה”.

אהרונוביץ: “0:3 מכבי חיפה”.