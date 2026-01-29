לברך על שנגמר: מכבי ת"א נכנעה 3:0 לבולוניה

מכבי ת”א יכולה לנשום לרווחה, לא כי היא השיגה ניצחון ראשון העונה בליגה האירופית, אלא בעיקר משום שהעונה האירופית שלה סוף סוף הסתיימה. הצהובים הגיעו אמש (חמישי) למחזור הסיום של שלב הליגה במפעל כשאין להם באמת על מה לשחק, ולבסוף נכנעו 3:0 לבולוניה בבאצ’ה טופולה הקרה והרחוקה.
כבר מהפתיחה יחסי הכוחות היו ברורים, כשהאיטלקים שלטו לחלוטין במשחק והחבורה של דן רומן בעיקר עמדה מאחור וחיכתה לטעויות של היריבה על מנת לצאת להתקפות מתפרצות. בדקה ה-21 ריקרדו אורסוליני כבר חשב שהוא העלה את האורחת ליתרון, אך ה-VAR התערב והשופט פסל את השער בטענת נבדל.
הצהובים הגיעו למצב קורץ כשנועם בן הרוש נותר לבד מול השוער והיה חייב להעלות אותם ליתרון, אך הוא פספס את המסגרת, וכשלא מבקיעים בצד אחד, נענשים בצד השני. ג’ונתן רואו ניצל הדיפה רעה מאוד של מליקה וגלגל את הכדור לרשת החשופה, 0:1 לבולוניה. למכבי הייתה הזדמנות נוספת לכבוש כשסיסוקו הכניס כדור גדול לאנדראדה, אך הוא לא השכיל למצוא את הרשת.
החבורה של דן רומן עוד לא הספיקה להסתדר בפתיחת המחצית השנייה, וכבר היא ספגה את השני. ריקרדו אורסוליני פתח בדריבל באזור המסוכן, ובתום מבצע נהדר הוא בעט מדויק והכניע את מליקה פעם נוספת. מכאן המשחק נרגע וכמעט ולא קיבלנו מצבי הבקעה, עד שהגיעה הדקה ה-94. נועם בן הרוש טעה והרחיק לא טוב, והמחליף תומאסו פובגה ניצל זאת, כבש את השלישי של בולוניה וחתם את תוצאת המשחק.
מכבי ת”א עם קמפיין בלהות
הצהובים מסיימים קמפיין רע מאוד עבורם, כשמלבד התיקו 0:0 במשחק הפתיחה מול פאוק סלוניקי, הם הפסידו בכל המשחקים הנותרים כשהם במאזן שערים נוראי של שני כיבושים בלבד אל מול 22 ספיגות, הכי גרוע במפעל. כל זה הוביל את מכבי למקום האחרון בטבלה בתום שלב הליגה. מהצד השני, בולוניה סיימה במקום ה-10 עם 15 נקודות, והיא תשתתף בשלב הפלייאוף.
כעת, מכבי ת”א תקווה לשים מאחוריה את הקמפיין האירופי המאכזב, כשהיא תחזור לליגה ותתארח באצטדיון נתניה אצל עירוני ק’”ש ביום שני הקרוב (2.2, 20:00). הצהובים ירצו לחזור לנצח אחרי שרשמו שני הפסדים כואבים במיוחד, התבוסה 4:1 למכבי חיפה וה-2:1 הדרמטי בדרבי מול הפועל ת”א. מנגד, לבולוניה מצפה משחק קשה במיוחד, כשהיא תארח את מילאן ביום שלישי.
מחצית שניה
-
'90+5
- שריקת הסיום! גוגה קיקצ'שבילי סיים את ההתמודדות
-
'90+4
- שער! בולוניה עלתה ל-0:3: תומאסו פובגה ניצל הרחקה רעה של נועם בן הרוש והרעיד את הרשת של אופק מליקה בפעם השלישית
-
'90+3
- כדור קרן הגיע לרמו פרוילר מחוץ לרחבה והוא שחרר בעיטה חזקה, אבל לא הצליח למצוא את המסגרת
-
'89
- סוף סוף קיבלנו מצב הבקעה מאז השער של אורסוליני. ניקולו קמביאגי החליף הגיע למצב טוב ובעט, אך מליקה היה במקום ועצר
-
'85
- חילוף אחרון של בולוניה: ניקולו מורו יצא והוחלף על ידי תומאס פובגה
-
'85
- לואיס פרגוסון פינה את מקומו לינס אודגארד
-
'79
- גם אושר דוידה עלה אל המגרש כשהוא נכנס על חשבונו של דור פרץ
-
'78
- עידו שחר נכנס והחליף את איתי בן חמו
-
'78
- השופט שרק לפנדל לזכות בולוניה בטענת עבירה, אך ה-VAR קרא לו, ולאחר שראה כי לא היה מגע הוא הפך את השריקה המקורית
-
'71
- חילוף כפול לאיטלקים כשת'יס דאלינגה נכנס במקומו של סנטיאגו קסטרו
-
'71
- גם כובש השער השני ריקרדו אורסולויני פינה את מקומו, כשניקולו קמביאגי החליף אותו
-
'68
- מאז השער השני של בולוניה שתי הקבוצות לא מגיעות ליותר מדי מצבים, ונראה שקצב המשחק נרגע
-
'67
- עילאי בן סימון הצעיר עלה לכר הדשא והחליף את אלעד מדמון
-
'53
- כובש השער ג'ונתן רואו יצא, ובמקומו נכנס פדריקו ברנרדסקי
-
'51
- חילוף כפול במכבי ת"א: רז שלמה נפצע ופינה את מקומו לטייריס אסאנטה
-
'51
- הליו וארלה נכנס לשחק במקומו של קרווין אנדראדה
-
'47
- שער! בולוניה עלתה ל-0:2 עם פתיחת המחצית השנייה: ריקרדו אורסוליני פתח במבצע נהדר ובסופו בעט מדויק והכפיל את היתרון האיטלקי
מחצית ראשונה
-
'45+1
- שתי הדיפות גדולות של מליקה. תחילה פרגוסון בעט אבל נעצר אצל השוער, כשמיד לאחר מכן קסטרו ניסה את מזלו אך ללא הצלחה
-
'42
- איסוף סיסוקו הכניס כדור אדיר לאנדראדה, אבל הקשר פספס במעט את המסגרת של בולוניה
-
'37
- סנטיאגו קסטרו בעט לא רע בכלל לעבר השער, אבל הפעם מליקה היה במקום ועצר טוב
-
'35
- שער! בולוניה עלתה ל-0:1: ניקולה מורו בעט מרחוק כדור לא הכי טוב אבל אופק מליקה הדף רע מאוד למרכז הרחבה. מי שניצל זאת הוא ג'ונתן רואו, שעט על הריבאונד והעלה את האורחת ליתרון
-
'34
- לואיס פרגוסון התקדם באין מפריע ושחרר בעיטה לאר מספיק טובה שנעצרה אצל מליקה
-
'29
- מכבי ת"א הייתה חייבת לעלות ליתרון. מהלך קבוצתי נהדר הביא את הכדור עד לנועם בן הרוש שנותר חופשי ברחבה מול השוער, אך הוא לא היה מספיק מדויק ובעט החוצה
-
'23
- ניסיון ראשון של מכבי תל אביב, כשקרווין אנדראדה ניסה את מזלו מרחוק אבל הבעיטה שלו הלכה גבוה מעל השער
-
'21
- אורסוליני נגח את הראשון של בולוניה וכבר רץ לחגוג, אף לאחר בדיקת VAR השער נפסל בטענת נבדל מוצדקת
-
'15
- רז שלמה הוא המוצהב הראשון של המשחק
-
'7
- זאדיר זורטאה עשה מבצע אישי נאה באגף הימני אך לא מצא את המסגרת
-
'3
- הזדמנות ראשונה במשחק. ריקדרדו אורסוליני נגח טוב אך הכדור שלו חלף על פני הקורה של אופק מליקה
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט גוגה קיקצ'שבילי הוציא את ההתמודדות לדרך