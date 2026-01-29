יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:50

לברך על שנגמר: מכבי ת"א נכנעה 3:0 לבולוניה

הצהובים חתמו את קמפיין הליגה האירופית שלהם עם הפסד, הפעם לאיטלקים ששלטו במשחק ולא הותירו לחניכיו של רומן סיכוי. רואו, אורסוליני ופובגה כבשו

יום חמישי, 29/01/2026, 22:00אצטדיון טי אס סי ארנההליגה האירופית - מחזור 8
בולוניה
הסתיים
0 3
שופט: גוגה קיקצ'שבילי
מכבי ת"א
מכבי ת”א יכולה לנשום לרווחה, לא כי היא השיגה ניצחון ראשון העונה בליגה האירופית, אלא בעיקר משום שהעונה האירופית שלה סוף סוף הסתיימה. הצהובים הגיעו אמש (חמישי) למחזור הסיום של שלב הליגה במפעל כשאין להם באמת על מה לשחק, ולבסוף נכנעו 3:0 לבולוניה בבאצ’ה טופולה הקרה והרחוקה.

כבר מהפתיחה יחסי הכוחות היו ברורים, כשהאיטלקים שלטו לחלוטין במשחק והחבורה של דן רומן בעיקר עמדה מאחור וחיכתה לטעויות של היריבה על מנת לצאת להתקפות מתפרצות. בדקה ה-21 ריקרדו אורסוליני כבר חשב שהוא העלה את האורחת ליתרון, אך ה-VAR התערב והשופט פסל את השער בטענת נבדל.

ריקרדו אורסוליני נוגח (רויטרס)ריקרדו אורסוליני נוגח (רויטרס)

הצהובים הגיעו למצב קורץ כשנועם בן הרוש נותר לבד מול השוער והיה חייב להעלות אותם ליתרון, אך הוא פספס את המסגרת, וכשלא מבקיעים בצד אחד, נענשים בצד השני. ג’ונתן רואו ניצל הדיפה רעה מאוד של מליקה וגלגל את הכדור לרשת החשופה, 0:1 לבולוניה. למכבי הייתה הזדמנות נוספת לכבוש כשסיסוקו הכניס כדור גדול לאנדראדה, אך הוא לא השכיל למצוא את הרשת.

החבורה של דן רומן עוד לא הספיקה להסתדר בפתיחת המחצית השנייה, וכבר היא ספגה את השני. ריקרדו אורסוליני פתח בדריבל באזור המסוכן, ובתום מבצע נהדר הוא בעט מדויק והכניע את מליקה פעם נוספת. מכאן המשחק נרגע וכמעט ולא קיבלנו מצבי הבקעה, עד שהגיעה הדקה ה-94. נועם בן הרוש טעה והרחיק לא טוב, והמחליף תומאסו פובגה ניצל זאת, כבש את השלישי של בולוניה וחתם את תוצאת המשחק.

מכבי ת”א עם קמפיין בלהות

הצהובים מסיימים קמפיין רע מאוד עבורם, כשמלבד התיקו 0:0 במשחק הפתיחה מול פאוק סלוניקי, הם הפסידו בכל המשחקים הנותרים כשהם במאזן שערים נוראי של שני כיבושים בלבד אל מול 22 ספיגות, הכי גרוע במפעל. כל זה הוביל את מכבי למקום האחרון בטבלה בתום שלב הליגה. מהצד השני, בולוניה סיימה במקום ה-10 עם 15 נקודות, והיא תשתתף בשלב הפלייאוף.

הליו וארלה מאוכזב בסיום (רויטרס)הליו וארלה מאוכזב בסיום (רויטרס)

כעת, מכבי ת”א תקווה לשים מאחוריה את הקמפיין האירופי המאכזב, כשהיא תחזור לליגה ותתארח באצטדיון נתניה אצל עירוני ק’”ש ביום שני הקרוב (2.2, 20:00). הצהובים ירצו לחזור לנצח אחרי שרשמו שני הפסדים כואבים במיוחד, התבוסה 4:1 למכבי חיפה וה-2:1 הדרמטי בדרבי מול הפועל ת”א. מנגד, לבולוניה מצפה משחק קשה במיוחד, כשהיא תארח את מילאן ביום שלישי.

מחצית שניה
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! גוגה קיקצ'שבילי סיים את ההתמודדות
תומאסו פובגה חוגג את השלישי (רויטרס)תומאסו פובגה חוגג את השלישי (רויטרס)
  • '90+4
  • שער
  • שער! בולוניה עלתה ל-0:3: תומאסו פובגה ניצל הרחקה רעה של נועם בן הרוש והרעיד את הרשת של אופק מליקה בפעם השלישית
  • '90+3
  • החמצה
  • כדור קרן הגיע לרמו פרוילר מחוץ לרחבה והוא שחרר בעיטה חזקה, אבל לא הצליח למצוא את המסגרת
  • '89
  • החמצה
  • סוף סוף קיבלנו מצב הבקעה מאז השער של אורסוליני. ניקולו קמביאגי החליף הגיע למצב טוב ובעט, אך מליקה היה במקום ועצר
נועם בן הרוש מול ניקולו קמביאגי (רויטרס)נועם בן הרוש מול ניקולו קמביאגי (רויטרס)
  • '85
  • חילוף
  • חילוף אחרון של בולוניה: ניקולו מורו יצא והוחלף על ידי תומאס פובגה
  • '85
  • חילוף
  • לואיס פרגוסון פינה את מקומו לינס אודגארד
  • '79
  • חילוף
  • גם אושר דוידה עלה אל המגרש כשהוא נכנס על חשבונו של דור פרץ
  • '78
  • חילוף
  • עידו שחר נכנס והחליף את איתי בן חמו
  • '78
  • החלטת שופט
  • השופט שרק לפנדל לזכות בולוניה בטענת עבירה, אך ה-VAR קרא לו, ולאחר שראה כי לא היה מגע הוא הפך את השריקה המקורית
לואיס פרגוסון מול איסוף סיסוקו (רויטרס)לואיס פרגוסון מול איסוף סיסוקו (רויטרס)
  • '71
  • חילוף
  • חילוף כפול לאיטלקים כשת'יס דאלינגה נכנס במקומו של סנטיאגו קסטרו
  • '71
  • חילוף
  • גם כובש השער השני ריקרדו אורסולויני פינה את מקומו, כשניקולו קמביאגי החליף אותו
  • '68
  • אחר
  • מאז השער השני של בולוניה שתי הקבוצות לא מגיעות ליותר מדי מצבים, ונראה שקצב המשחק נרגע
דור פרץ מול לואיס פרגוסון (רויטרס)דור פרץ מול לואיס פרגוסון (רויטרס)
  • '67
  • חילוף
  • עילאי בן סימון הצעיר עלה לכר הדשא והחליף את אלעד מדמון
  • '53
  • חילוף
  • כובש השער ג'ונתן רואו יצא, ובמקומו נכנס פדריקו ברנרדסקי
  • '51
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי ת"א: רז שלמה נפצע ופינה את מקומו לטייריס אסאנטה
  • '51
  • חילוף
  • הליו וארלה נכנס לשחק במקומו של קרווין אנדראדה
ריקרדו אורסוליני מאושר (רויטרס)ריקרדו אורסוליני מאושר (רויטרס)
ריקרדו אורסוליני חוגג את השער השני (רויטרס)ריקרדו אורסוליני חוגג את השער השני (רויטרס)
  • '47
  • שער
  • שער! בולוניה עלתה ל-0:2 עם פתיחת המחצית השנייה: ריקרדו אורסוליני פתח במבצע נהדר ובסופו בעט מדויק והכפיל את היתרון האיטלקי
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • שתי הדיפות גדולות של מליקה. תחילה פרגוסון בעט אבל נעצר אצל השוער, כשמיד לאחר מכן קסטרו ניסה את מזלו אך ללא הצלחה
קרווין אנדראדה מחמיץ (רויטרס)קרווין אנדראדה מחמיץ (רויטרס)
  • '42
  • החמצה
  • איסוף סיסוקו הכניס כדור אדיר לאנדראדה, אבל הקשר פספס במעט את המסגרת של בולוניה
  • '37
  • החמצה
  • סנטיאגו קסטרו בעט לא רע בכלל לעבר השער, אבל הפעם מליקה היה במקום ועצר טוב
שחקני בולוניה שמחים אחרי השער (רויטרס)שחקני בולוניה שמחים אחרי השער (רויטרס)
ג'ונתן רואו חוגג את שער היתרון (רויטרס)ג'ונתן רואו חוגג את שער היתרון (רויטרס)
  • '35
  • שער
  • שער! בולוניה עלתה ל-0:1: ניקולה מורו בעט מרחוק כדור לא הכי טוב אבל אופק מליקה הדף רע מאוד למרכז הרחבה. מי שניצל זאת הוא ג'ונתן רואו, שעט על הריבאונד והעלה את האורחת ליתרון
  • '34
  • החמצה
  • לואיס פרגוסון התקדם באין מפריע ושחרר בעיטה לאר מספיק טובה שנעצרה אצל מליקה
  • '29
  • החמצה
  • מכבי ת"א הייתה חייבת לעלות ליתרון. מהלך קבוצתי נהדר הביא את הכדור עד לנועם בן הרוש שנותר חופשי ברחבה מול השוער, אך הוא לא היה מספיק מדויק ובעט החוצה
  • '23
  • החמצה
  • ניסיון ראשון של מכבי תל אביב, כשקרווין אנדראדה ניסה את מזלו מרחוק אבל הבעיטה שלו הלכה גבוה מעל השער
ריקרדו אורסוליני חוגג לפני שקיבל את הבשורות על (רויטרס)ריקרדו אורסוליני חוגג לפני פסילת השער (רויטרס)
אופק מליקה נכנע (רויטרס)אופק מליקה נכנע (רויטרס)
  • '21
  • נבדל
  • אורסוליני נגח את הראשון של בולוניה וכבר רץ לחגוג, אף לאחר בדיקת VAR השער נפסל בטענת נבדל מוצדקת
  • '15
  • כרטיס צהוב
  • רז שלמה הוא המוצהב הראשון של המשחק
  • '7
  • החמצה
  • זאדיר זורטאה עשה מבצע אישי נאה באגף הימני אך לא מצא את המסגרת
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. ריקדרדו אורסוליני נגח טוב אך הכדור שלו חלף על פני הקורה של אופק מליקה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט גוגה קיקצ'שבילי הוציא את ההתמודדות לדרך
וינצ'נזו איטליאנו (רויטרס)וינצ'נזו איטליאנו (רויטרס)
שחקני בולוניה (רויטרס)שחקני בולוניה (רויטרס)
