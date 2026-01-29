לברך על שנגמר: מכבי ת"א נכנעה 3:0 לבולוניה

הרכבים וציונים

מכבי ת”א יכולה לנשום לרווחה, לא כי היא השיגה ניצחון ראשון העונה בליגה האירופית, אלא בעיקר משום שהעונה האירופית שלה סוף סוף הסתיימה. הצהובים הגיעו אמש (חמישי) למחזור הסיום של שלב הליגה במפעל כשאין להם באמת על מה לשחק, ולבסוף נכנעו 3:0 לבולוניה בבאצ’ה טופולה הקרה והרחוקה.

כבר מהפתיחה יחסי הכוחות היו ברורים, כשהאיטלקים שלטו לחלוטין במשחק והחבורה של דן רומן בעיקר עמדה מאחור וחיכתה לטעויות של היריבה על מנת לצאת להתקפות מתפרצות. בדקה ה-21 ריקרדו אורסוליני כבר חשב שהוא העלה את האורחת ליתרון, אך ה-VAR התערב והשופט פסל את השער בטענת נבדל.

ריקרדו אורסוליני נוגח (רויטרס)

הצהובים הגיעו למצב קורץ כשנועם בן הרוש נותר לבד מול השוער והיה חייב להעלות אותם ליתרון, אך הוא פספס את המסגרת, וכשלא מבקיעים בצד אחד, נענשים בצד השני. ג’ונתן רואו ניצל הדיפה רעה מאוד של מליקה וגלגל את הכדור לרשת החשופה, 0:1 לבולוניה. למכבי הייתה הזדמנות נוספת לכבוש כשסיסוקו הכניס כדור גדול לאנדראדה, אך הוא לא השכיל למצוא את הרשת.

החבורה של דן רומן עוד לא הספיקה להסתדר בפתיחת המחצית השנייה, וכבר היא ספגה את השני. ריקרדו אורסוליני פתח בדריבל באזור המסוכן, ובתום מבצע נהדר הוא בעט מדויק והכניע את מליקה פעם נוספת. מכאן המשחק נרגע וכמעט ולא קיבלנו מצבי הבקעה, עד שהגיעה הדקה ה-94. נועם בן הרוש טעה והרחיק לא טוב, והמחליף תומאסו פובגה ניצל זאת, כבש את השלישי של בולוניה וחתם את תוצאת המשחק.

מכבי ת”א עם קמפיין בלהות

הצהובים מסיימים קמפיין רע מאוד עבורם, כשמלבד התיקו 0:0 במשחק הפתיחה מול פאוק סלוניקי, הם הפסידו בכל המשחקים הנותרים כשהם במאזן שערים נוראי של שני כיבושים בלבד אל מול 22 ספיגות, הכי גרוע במפעל. כל זה הוביל את מכבי למקום האחרון בטבלה בתום שלב הליגה. מהצד השני, בולוניה סיימה במקום ה-10 עם 15 נקודות, והיא תשתתף בשלב הפלייאוף.

הליו וארלה מאוכזב בסיום (רויטרס)

כעת, מכבי ת”א תקווה לשים מאחוריה את הקמפיין האירופי המאכזב, כשהיא תחזור לליגה ותתארח באצטדיון נתניה אצל עירוני ק’”ש ביום שני הקרוב (2.2, 20:00). הצהובים ירצו לחזור לנצח אחרי שרשמו שני הפסדים כואבים במיוחד, התבוסה 4:1 למכבי חיפה וה-2:1 הדרמטי בדרבי מול הפועל ת”א. מנגד, לבולוניה מצפה משחק קשה במיוחד, כשהיא תארח את מילאן ביום שלישי.