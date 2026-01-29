יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

רשמית: ג'בון איסט חתם בבאר שבע לעונה הבאה

לא סופרים את הפועל חיפה: הדרומיים צירפו את החלוץ שמסיים חוזה בכרמל בקיץ ולכן יכול היה לנהל מו"מ. מגיע לשנתיים ויצטרף בקיץ החל מעונת 2026/27

|
ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב
ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

הפועל באר שבע בשיאו של מרוץ אליפות בו להבדיל מעונה שעברה היא תקווה הפעם ללכת עד הסוף ולזכות בתואר, אבל בינתיים במועדון עובדים גם על העתיד וחושבים קדימה. הדרומיים הודיעו היום באופן רשמי על החתמתו לשנתיים של ג’בון איסט שייצטרף בעונה הבאה.

איסט משחק כיום בהפועל חיפה, אבל הוא מסיים חוזה בקיץ ומותר לו לנהל משא ומתן בינואר ולחתום בקבוצה אחרת לעונה הבאה, ואת זה בדיוק הוא עשה. המהלך של ב”ש הוא דומה למהלך שעשתה בשנה שעברה, שהחתימה בינואר את איגור זלאטנוביץ’ ממכבי נתניה לעונה הנוכחית.

ג’בון איסט הגיע בעונה שעברה להפועל חיפה ורשם 14 שערים ושישה בישולים אשתקד בעונה נפלאה שלו עם הצפוניים, כאשר העונה הוא עם תשעה שערים ושלושה בישולים ב-20 המחזורים ששוחקו. החלוץ הג’מייקני עושה את קפיצת המדרגה ומגיע לקבוצת צמרת, כשהוא ינסה לעזור לרן קוז’וק בעונה הבאה.

גג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

לפני שיעבור, הוא ינסה במשך שאר העונה הזאת לעזור להפועל חיפה לעמוד במטרות שלה וקודם כל לשרוד בליגה, כאשר הקבוצה מהצפון נקלעה לבעיות בתחתית ופיטרה את גל אראל. יואב כץ בחר למנות את חיים סילבס, כשהוא יודע שירידת ליגה תהיה כתם גדול לקבוצה מהכרמל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */